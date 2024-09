Cătălin Scărlătescu, mărturii explozive în instanță: ”În septembrie au început presiunile”. Culisele plecării ”chefilor” de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea pot fi văzuți la Pro Tv, în emisiunea ”MasterChef”, după ce ultimii ani i-au petrecut la rivalii de la Antena 1. În 2023, cei trei au denunțat contractul pentru al 13-lea sezon al emisiunii ”Chefi la cuțite”, mișcare ce s-a lăsat cu o groază de procese din partea trustului fondat de Dan Voiculescu.

Cătălin Scărlătescu, supus probei cu interogatoriu, în instanță

Antena Group vrea să-i facă pe cei trei ”chefi” să plătească despăgubiri pe motiv că nu și-au onorat contractul. De cealaltă parte, Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea nu au reușit să-și expună un punct de vedere coerent, din cauza notificărilor transmise de avocații Antenelor. Nu doar vedetele au primit notificări ci și jurnaliștii, care au fost sfătuiți ”să se abțină” să mai publice afirmații ”denigratoare” din partea celor trei.

FANATIK a obținut, în exclusivitate, mărturia pe care Cătălin Scărlătescu a depus-o în instanță, într-unul din . Afirmațiile au fost făcute în cadrul probei cu interogatoriu din oficiu, pentru care avocații celor două părți nu s-au opus.

Declarațiile din instanță au fost făcute în contextul în care Antena Group a susținut, prin reprezentantul legal, că ”răzgândirea pârâtului a avut loc ca urmare a unei înțelegeri cu Pro Tv, în timp ce era sub contract cu reclamanta (Antena 1, n.r.), dovadă și contractul pe care l-au încheiat”.

Chef Cătălin Scărlătescu, în instanță: ”Am făcut trei emisiuni filmate într-un an de zile”

Interogatoriul lui Cătălin Scărlătescu a fost realizat la data de 11 iunie 2024, la Tribunalul București, într-un litigiu privind ”drepturile de autor și drepturile conexe”. Pe fond, Tribunalul București a respins acțiunea societății Antena TV Group, care a depus cerere de apel, la data de 6 august 2024.

Întrebare: Cum ați lucrat cu reclamanta de-a lungul timpului? Cum aţi încheiat aceste contracte pentru fiecare sezon? Ce s-a întâmplat la acest pretins al 13-lea sezon care nu s-a mai încheiat? De ce nu s-a mai încheiat? Şi care este perspectiva dvs. personală?

Cătălin Scărlătescu: Iniţial, noi nu am spus că nu vom face sezonul 13 niciodată. Noi am cerut doar un singur sezon pe an.

Întrebare: Dvs. cu cine vorbeaţi din partea reclamantei?

Cătălin Scărlătescu: Imagic Production S.R.L. ne filma, iar reclamanta ne plătea. Nu au existat prea multe discuţii între noi. De fiecare dată ne anunţau programul prin email sau whatsapp. De fiecare dată înainte să începem să filmăm, trebuia să semnăm ceva. Da, i-am ajutat cu diferiţi concurenţi. În toţi aceşti ani am făcut diferite chestii cu oamenii pe stradă, astfel am văzut oameni cu potenţial. I-am ajutat tot timpul. Noi am spus clar că am obosit.

Întrebare: Cui i-aţi spus că aţi obosit?

Cătălin Scărlătescu: Imediat după ce s-au terminat filmările, am avut o discuţie interesantă cu reprezentantul Antenei 1. Eu am făcut 3 emisiuni filmate într-un an de zile.

”Noi am spus că vrem să filmăm doar un sezon pe an”

Întrebare: Aţi început ?

Cătălin Scărlătescu: Noi am spus că vrem să filmăm doar un sezon pe an. În luna septembrie au început presiunile. Florin Dumitrescu şi Sorin Bontea vor să petreacă timp cu familiile. Poate vreau şi eu să-mi întemeiez o familie. Nu pot să stau în an întreg în televiziune.

Întrebare: Dvs. aţi început negocierile şi le-aţi rupt intempestiv?

Cătălin Scărlătescu: Nu am început nicio negociere. Eu vreau doar un sezon pe an.

Întrebare: Şi dumnealor ce au zis?

Cătălin Scărlătescu: Că vorbim în septembrie. Iar în luna septembrie au început presiunile. Am ajuns într-un moment în care ne-am călcat pe inimă şi am zis să facem sezonul 13. Am bătut palma pentru 20 de zile de filmare.

Întrebare: Deci aţi bătut palma pentru 20 de zile?

Cătălin Scărlătescu: A fost un acord verbal. Palma se bate în momentul în care semnezi. Contractul se termina la data de 31.12.2023, am fost prezent. Ne-au chemat la nişte filmări pe mine şi pe Florin Dumitrescu, doar ca să ne plimbe. Nu ne-au dat la televizor.

Fosta vedetă Antena 1: ”Poți să-mi spui în cască ce vrei, eu oricum spun ce cred”

Întrebare: V-au chemat ca să filmaţi ce?

Cătălin Scărlătescu: Să vorbesc despre o emisiune. Eu fiind într-un contract în care pe lângă această emisiune, mai trebuia să mai merg la alte emisiuni, de exemplu „Neața cu Răzvan şi Dani”.

Întrebare:Dvs. eraţi autor sau un autor interpret? Când prezentaţi în faţa publicului opiniile dvs. era un scenariu fix predeterminat sau aveaţi o libertate în a exprima?

Cătălin Scărlătescu: În majoritatea timpului, îmi spuneau în cască.

Întrebare:Deci aveţi şi o libertate?

Cătălin Scărlătescu: În momentul în care vorbesc despre mâncare, poţi să-mi spui în cască ce vrei, eu tot spun ce cred zic.

Întrebare:Deci aveaţi o libertate de exprimare?

Cătălin Scărlătescu: În mare parte da. Interviurile de la începutul emisiuni erau discursuri pe care trebuia să le spui.

Ce s-a întâmplat cu ”Chefi la cuțite” sezonul 13?

Întrebare: După ce aţi refuzat în mod constant să filmaţi acest al 13-lea sezon, aţi încercat să discutaţi cu conducerea reclamantei?

Cătălin Scărlătescu: Nu am refuzat. Până la momentul acela la care ne-am întâlnit toţi, nu am refuzat sezonul 13.

Întrebare: Deci voiaţi sezonul 13 în anul următor?

Cătălin Scărlătescu: Exact asta am spus, vrem un sezon pe an.

Întrebare: Practic aţi spus că faceţi sezonul 13, dar nu în acest an?

Cătălin Scărlătescu: Ceva de genul acesta.

Întrebare: Şi dumnealor ce au zis?

Cătălin Scărlătescu: Că nu se poate, că noi am contractat. Că începem de anul viitor să facem un sezon pe an.

Cătălin Scărlătescu: ”Producătorul n-a mai vrut nimic de la noi”

Întrebare: În cele 12 sezoane anterioare, dvs. aţi semnat mereu?

Cătălin Scărlătescu: Bineînţeles. Eu, personal, am venit după 3 sezoane filmate, Sezonul 11, America Express şi Sezonul 12. În sezonul 12 după boot camp, în toate battle-urile nu a existat o zi în care să nu mă cert cu M.

Întrebare: M. fiind cine?

Cătălin Scărlătescu: M. S., producătorul general. Că nu prestez. Nu aveam ce să prestez, dacă mi-a dat 6 oameni cu care nu aveam chimie. Nu i-am ales eu.

Întrebare: Mai vedeţi vreo modalitate în care să mai faceţi un sezon de „Chefi la cuţite” organizat de Antena 1 sau Imagic?

Cătălin Scărlătescu: Nu am ce să mai fac cu ei. M. S. nu a mai vrut nimic cu noi.

Mona Segall, după plecarea ”chefilor” de la Antena 1: ”Cu o lună înainte, am aflat că sunt prea obosiți”

Varianta expusă ce Cătălin Scărlătescu în instanță coincide cu cea pe care Mona Segall, producătoarea show-ului ”Chefi la cuțite” de la Antena 1, a dezvăluit-o în comunicatul de presă transmis de trustul, la scurt timp după plecarea ”chefilor”.

„Am fost întotdeauna aproape de oamenii cu care lucrez pentru că echipa mi-a fost și familie. Ne-am făcut confesiuni, am căutat soluții când ne-a fost greu, ne-am sprijinit, ne-am sfătuit și ne-am bucurat împreună. Spre marea mea surprindere, cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată.

Știu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îți trebuie ca să îl duci la capăt, că e nevoie de timp pentru a te încărca din nou, dar mai știu că eu am avut alături nu doar 3 personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci 3 oameni profesioniști, care după atâția ani înțeleg televiziune, înțeleg și știu ce presupune pregătirea acestui format, știu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni și nu pot fi remediate într-o lună de zile”, a declarat Mona Segall.

În prezent, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea prezintă emisiunea MasterChef, la Pro Tv. Cei trei au mai lucrat la acest format, la debutul său, în anul 2012.