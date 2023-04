Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, demascați de Bordea și Cortea, la Chefi la Cuțite: ”Pe cine să dea vina”

După ce i-au „suflat” premiul de la America Express, Bordea și Cortea s-au dus și la Chefi la Cuțite după Cătălin Scărlătescu. Au profitat de ocazie să-și verse năduful pentru ce el și Doina Teodoru le-au făcut în timpul competiției.

Cătălin Scărlătescu, pus la colț de Bordea și Cortea! Au curs reproșurile după America Express

Cătălin Scărlătescu, care s-a plâns săptămâni la rândul la America Express că nu mai scapă de Bordea și Cortea, a avut parte de cuplul de comedianți și la Chefi la Cuțite. Cei doi s-au prezentat în fața lui cu un preparat inspirat chiar din porecla pe care le-a dat-o în concurs, Bănănuță și Slăninuță.

Inițial, jurații au fost cei care au pus tunurile pe vizat a fost Nelu Cortea, care s-a întors din concurs cu mai multe kilograme decât a plecat, iar explicația a fost simplă și oferită chiar de el.

„Am cerșit tot. Tot! Patru pâinici, la un moment dat, le-am mâncat pe toate. Am stat în spate, nu aveam loc. Mâncau pizza în mașină, am cerut pizza. Nu conta! Eu am mâncat șobolanul ăla, nu o să-l uit cât trăiesc”, a explicat partenerul lui Bordea.

Pe de altă parte, Cătălin a lăsat în America kilogramele care-l deranjau și a adus cu sine un bagaj în plus, unul emoțional. „Viermii ăia mari și groși, ăia mi-au dat fatalitate. Încă mă bântuie”, spunea, râzând, Bordea.

„Știi că a fost cu Doina… Mai ții minte?”

Dar Sorin Bontea i-a pus în temă pe Bordea și Cortea că și-au adus aportul asupra personalității lui Cătălin Scărlătescu. „Nu știu ce i-ați făcut pe acolo, tată. A venit puțin prăjit”, le-a spus bucătarul.

Prin urmare, ei au profitat de ocazie să se plângă de „persecuțiile” îndurate în competiție. Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru le-au dat mari bătăi de cap și au fost rivali de temut pe meleagurile americane.

„Noi ce i-am făcut? El ce ne-a făcut. Ne-a urmărit non stop. Era în spatele nostru non-stop. Ne sufla în amuletă. Deci nu mi-a suflat un om în amuletă niciodată în viața mea”, au susținut Bordea și Cortea.

„Hai, mă, las-o dr#$u. Că ai luat o târlă de amulete. Le-ai luat pe toate. Câte ați luat? Am luat eu, amărâtul de mine, trei”, le-a răspuns Cătălin Scărlătescu. În apărarea lor a sărit Bontea, care i-a asigurat că chef nu acceptă înfrângerile cu prea multă ușurință.

„Cătălin așa e, să știi. Oricine e de vină, mai puțin el. Aici sunt eu și Florin. Ba Măciucă, ba nu știu cine. Și acolo, bineînțeles, că Doina. Că pe cine să dea vina?”, a glumit chef Sorin Bontea.

Bordea și Cortea au trimis câteva săgeți și către relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru. După cum se știe deja, cei doi îndrăgostiți

„Și atunci dădea vina pe noi. Că noi câștigam. ‘Că v-a lăsat Doina. Că de aia. Sunteți mână în mână cu Doina, să faceți banii parte în parte’, făcea. Dacă îl lua cineva la mașini sau ceva, zicea ‘Muchas degrationes’. A rămas… (…) Îl zicea cu o încredere… De era mexicanul așa, ‘Mă, poate așa se zice’.

Știi că a fost cu Doina… Mai ții minte? S-a descurcat prea bine. Oprea mașini. Eu am crezut că seamănă cu un deputat de acolo. Că n-ai cum”, au dezvăluit câștigătorii America Express.

Bordea și Cortea n-au înțeles cum oprea Scărlătescu mașinile: „Cine îl ia?”

Pe de altă parte, subiectul autostop a fost unul important. Bordea și Cortea au fost surprinși că, în ciuda aspectului său fizic, Cătălin Scărlătescu reușea să oprea mașini cu ușurință și să convingă șoferii să-l ducă unde are nveoie.

„Nu știu cum dracu reușea. Ce făcea. Te uiți așa la el, zici că n-are…Cine îl ia cu mașina? În ce mașină încape? De multe ori ne-am întâlnit pe covor la 30 de secunde. El după noi, noi după el. Kung-fu panda! Kung-fu Scărlă. Așa era. Când credeai că leșină, hop, apărea de nicăieri, așa!”, au glumit Bordea și Cortea.

Dar în ciuda tachinărilor, Scărlătescu și băieții au rămas prieteni. Dovadă stă descrierea pe care chef le-a făcut-o: „Niște băieți super, super mișto. Ca lumea. Niște coechipieri super spectaculoși. Cu ăștia ar trebui să concurați mereu. Să aveți după cine să alergați”.