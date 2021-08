Cătălin Scărlătescu și-a ținut mereu viața privată departe de ochii curioșilor. Se pare însă că ar trăi o frumoasă poveste de dragoste alături de o actriță cunoscută.

De câte ori a fost întrebat despre femeile din viața sa, Scărlătescu a evitat să dea vreun nume și a declarat că își dorește ca oamenii să-i aprecieze realizările profesionale.

Cătălin Scărlătescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cine este femeia care i-ar fi furat inima

, Cătălin Scărlătescu ar avea o relație de mai mult timp cu o cunoscută actriță, Doina Teodoru, cea care a câștigat sezonul trei al emisiunii iUmor.

Primele zvonuri au apărut în momentul în care cei doi s-au fotografiat împreună și au postat poza pe Instagram. Într-un interviu în urmă cu câteva luni,

“Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel puțin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze.

Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase.

Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente.”, spunea Cătălin Scărlătescu.

Se știe faptul că Scărlătescu nu a vorbit aproape niciodată despre femeile din viața sa. Mereu colegii săi Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au glumit pe seama lui și au încercat să-i caute jumătatea, dar nu au reușit.

Scărlătescu a recunoscut că are o relație

Într-un interviu celebrul chef recunoștea că există o persoană specială în viața sa, dar nu a vrut să dea mai multe amănunte. a evitat să se afișeze alături de o femeie, dar mereu a avut cuvinte de laudă la adresa celor care i-au fost aproape.

“Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat. Nu îmi place să aduc viața personală la TV. Urăsc astea la televizor. Mă țin și eu cu fetele de mână, sunt un om normal.

Am și eu o iubită că nu pot sta singur cuc. În momentul de față am o relație!”, a declarat Cătălin Scărlătescu.