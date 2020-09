Cătălin Straton, discurs bărbătesc după debutul la FCSB: “Le mulţumesc fanilor lui Dinamo că ne-au plătit salarii, dar sunt la Steaua şi trebuie să ne calificăm”

Meciul de debut a lui Cătălin Straton la FCSB a fost unul reușit. Roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la FC Argeș în etapa a 4-a din Liga 1.

Dennis Man a reușit o tripla victoriei în minutele 13, 22 și 72. Acesta se află într-o formă excelentă în acest început de sezon cu 5 goluri în 5 partide, incluzând aici și Europa League.

Cazurile de COVID au decimat lotul roș-albastru, formația fiind una improvizată având în componență mulți jucători de la echipa secundă.

Cătălin Straton a avut un discurs bărbătesc după debutul la FCSB

Catalin Straton a avut un discurs direct după victoria la debut: “A fost un meci ca oricare altul. Le mulţumesc suporterilor stelişti şi liderului de galerie Gheorghe Mustaţă pentru mesajul puternic de susţinere.

Am venit cu gândul de a face o treaba bună, alte lucruri nu depind de mine, ci de staff si domnul Gigi Becali. Cred că este cel mai bun grup din România.

Probabil ușor ușor ne vom obișnui cu acest virus, cred că toată lumea îl va lua până la urmă. Dacă Dinamo nu ma dadea afara probabil nu ajungeam aici, am câștigat bine la Dinamo, le mulțumesc suporterilor că ne-au plătit salarii am dus bani buni acasă. O sa fiu lângă Andrei Vlad, sa îl ajut cu ce pot.” a declarat portarul trecut și pe la Dinamo.

Ionut Briceag, fundașul venit de la Craiova a mărturisit că echipa trece prin momente grele dat fiind numărul celor infectați cu coronavirus: “Au fost momente grele, mă temeam că vom avea mai multe teste pozitive, sper ca următoarele teste ale colegilor sa fie negative.

Nu avem multe soluții si ne este greu. Eu am fost coleg cu Straton la Craiova, am încredere in el. Ne așteaptă un meci greu, joi în Europa, sper sa ne calificăm.”

Pentru FCSB urmează joi partida cu Liberec din turul trei preliminar Europa League.

