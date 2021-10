Cătălin Țîră, mesaj pentru Mircea Rednic după golul marcat în Dinamo – FC Argeș: „Nu m-am făcut de râs”

Constantin Nica și Cătălin Țîră sunt doi dintre jucătorii la serviciile cărora Mircea Rednic voia să renunțe în urmă cu ceva timp, însă tehnicianul s-a răzgândit și a decis să le mai acorde acestora o șansă.

Astfel, așa cum FANATIK v-a informat în exclusivitate încă din dimineața partidei, ba chiar au fost introduși pe teren de tehnicianul „câinilor”.

Cătălin Țîră, revenire cu gol în tricoul alb-roșu: „Nu m-am făcut de râs”

Revenit în lotul lui Dinamo după ce fusese exclus săptămâna trecută, Cătălin Țîră a reușit să înscrie unicul gol al „câinilor” în î . Inițial rezervă, Țîră a fost introdus pe teren la pauză și a marcat imediat după aceea, în urma unui contraatac rapid purtat împreună cu Torje.

„Am făcut o repriză bună, am dominat, am avut ocazii. Au făcut și ei un meci bun. Trebuie să fim atenți ca să nu mai facem greșeli în apărare și să câștigăm.

A fost puțin neplăcut pentru mine la început, mă așteptam să am mai multă încredere din partea dânsului. Îi mulțumesc că m-a reprimit în lot, că m-a băgat în echipă. Nu m-am făcut de râs și am marcat.

Concurența este bună. La domnul Rednic o să joace cine dă randament. Eu sunt pregătit, sunt gata să îmi ajut echipa și o să fac treaba cât mai bine când vrea domnul Rednic să mă bage.

Fanii lui Dinamo sunt cei mai frumoși pentru mine și ne-ar fi ajutat foarte mult dacă erau lângă noi”, a spus Cătălin Țîră la flash-interviurile de la finalul meciului.

Constantin Nica, revenire cu ghinion la Dinamo: a greșit la golul doi marcat de FC Argeș

Și celălalt indezirabil reprimit de în lotul lui Dinamo, a avut ocazia să joace în partida cu FC Argeș, însă prestația sa nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. El a greșit la golul doi marcat de argeșeni, când l-a scăpat din marcaj pe Latovlevici și l-a lăsat să șuteze la poartă, balonul respins de Eșanu fiind introdus apoi în poartă de Cristi Dumitru.

La finalul meciului, fundașul dreapta dinamovist a încercat să-și explice eroarea prin faptul că avea deja un cartonaș galben și s-a temut să nu fie eliminat de arbitrul Ovidiu Hațegan dacă ar fi comis fault.

„A fost o primă repriză echilibrată, cu toate că s-a jucat mai mult în jumătatea noastră, nu au avut ocazii. În partea a doua, simțeam că se mai poate, dar am pierdut foarte multe mingi în jumătatea noastră. La al doilea gol, stăteam aproape de el că aveam galben, am încercat să îi închid unghiul, dar din păcate am luat gol.

Cred că trebuia să ținem un pic mai mult de minge, să nu ne hazardăm. Suntem singura echipă care nu ține de rezultat, jucăm fotbal și asta e în defavoarea noastră.

Sunt jucător profesionist, când mă cheamă joc. Trebuie să te antrenezi și când îți vine rândul să joci. E foarte trist fără suporteri. Pe noi, Dinamo, suporterii ne ajută foarte mult.

Eu văd deja un plus al echipei. Văd seriozitatea de care dăm dovadă. Trebuie să fim mai atenți. Se vede mâna lui nea Mircea, eu văd echipa asta în creștere”, a spus Constantn Nica.