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Cătălin Vulturar (22 de ani) este în prezent un jucător important pentru Rapid, titular în principiu în echipa antrenată de Daniel Pancu, în primul rând prin prisma faptului că este eligibil pentru regula U21, fiind internațional de tineret, component al acestei naționale în campania din prezent de calificare la Campionatul European, dar nu numai, ci și în baza evoluțiilor sale foarte bune de până acum în acest sezon de SuperLiga.

Cătălin Vulturar de la Rapid s-a accidentat în meciul României U21

Mijlocașul defensiv a fost titular și în , în etapa a opta a grupei A din preliminariile pentru European. „Tricolorii mici” ai lui Costin Curelea au reușit să câștige această partidă cu scorul de 3-0, grație golurilor marcate de Vermeșan în minutele 34, din penalty, și 44, respectiv Ciubotaru în minutul 89.

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Doar că, din nefericire pentru el și pentru cei de la Rapid, Vulturar a acuzat o problemă medicală în repriza a doua, motiv pentru care a fost schimbat în minutul 72 cu mijlocașul lui Dinamo – Cristian Mihai. Din informațiile obținute de FANATIK, fotbalistul lui s-a speriat destul de tare deoarece a căzut pe picior, iar în acel moment s-a auzit o pocnitură destul de puternică.

Nu este vorba însă despre o accidentare gravă

Partea bună este că mijlocașul defensiv se simte bine în prezent și, mai mult, poate călca în acel picior, ceea ce înseamnă în linii mari că nu este vorba despre o problemă foarte mare. Astfel, există chiar posibilitatea ca Vulturar să fie apt de joc inclusiv pentru următorul meci al naționalei de tineret, decisivul pentru locul 2 în grupă cu Finlanda de pe teren propriu, programat pe data de 30 septembrie.

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Așadar, nu ar trebui să existe probleme în ceea ce privește revenirea lui Cătălin Vulturar la Rapid după această pauză competițională la nivel de cluburi generată de meciurile echipelor naționale. În prezent, mijlocașul defensiv este evaluat de către Transfermarkt la suma de 850.000 de euro.