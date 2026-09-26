Sport

Atenție, Rapid! Cât de gravă e, de fapt, accidentarea lui Vulturar din meciul României U21

Cătălin Vulturar, jucător de bază la Rapid în prezent, s-a accidentat în meciul României U21! Cât de gravă este problema lui și cât ar putea lipsi de pe teren
Emanuel Roşu, Gabriel-Alexandru Ioniță
26.09.2026 | 06:50
Atentie Rapid Cat de grava e de fapt accidentarea lui Vulturar din meciul Romaniei U21
EXCLUSIV FANATIK
Atenție, Rapid! Cât de gravă e, de fapt, accidentarea lui Vulturar din meciul României U21. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cătălin Vulturar (22 de ani) este în prezent un jucător important pentru Rapid, titular în principiu în echipa antrenată de Daniel Pancu, în primul rând prin prisma faptului că este eligibil pentru regula U21, fiind internațional de tineret, component al acestei naționale în campania din prezent de calificare la Campionatul European, dar nu numai, ci și în baza evoluțiilor sale foarte bune de până acum în acest sezon de SuperLiga.

Cătălin Vulturar de la Rapid s-a accidentat în meciul României U21

Mijlocașul defensiv a fost titular și în meciul jucat de România U21 vineri seară în deplasare cu Cipru, în etapa a opta a grupei A din preliminariile pentru European. „Tricolorii mici” ai lui Costin Curelea au reușit să câștige această partidă cu scorul de 3-0, grație golurilor marcate de Vermeșan în minutele 34, din penalty, și 44, respectiv Ciubotaru în minutul 89.

ADVERTISEMENT
Cipru România U21
România U21, victorie clară în Cipru. Foto: Sport Pictures

 

Doar că, din nefericire pentru el și pentru cei de la Rapid, Vulturar a acuzat o problemă medicală în repriza a doua, motiv pentru care a fost schimbat în minutul 72 cu mijlocașul lui Dinamo –  Cristian Mihai. Din informațiile obținute de FANATIK, fotbalistul lui Daniel Pancu s-a speriat destul de tare deoarece a căzut pe picior, iar în acel moment s-a auzit o pocnitură destul de puternică.

Nu este vorba însă despre o accidentare gravă

Partea bună este că mijlocașul defensiv se simte bine în prezent și, mai mult, poate călca în acel picior, ceea ce înseamnă în linii mari că nu este vorba despre o problemă foarte mare. Astfel, există chiar posibilitatea ca Vulturar să fie apt de joc inclusiv pentru următorul meci al naționalei de tineret, decisivul pentru locul 2 în grupă cu Finlanda de pe teren propriu, programat pe data de 30 septembrie.

ADVERTISEMENT
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24.ro
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism

Așadar, nu ar trebui să existe probleme în ceea ce privește revenirea lui Cătălin Vulturar la Rapid după această pauză competițională la nivel de cluburi generată de meciurile echipelor naționale. În prezent, mijlocașul defensiv este evaluat de către Transfermarkt la suma de 850.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt...
Digisport.ro
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt tăcerea: ”Nu contează ce făceam sau cum eram îmbrăcată”
Surpriză după Suedia – România! Cine a fost ales omul meciului. „Tricolorul” care...
Fanatik
Surpriză după Suedia – România! Cine a fost ales omul meciului. „Tricolorul” care a terminat pe locul 2
Din Paradis, direct în cușcă! „Burlacii” Bogdan Mocanu și Călin Șerban se luptă...
Fanatik
Din Paradis, direct în cușcă! „Burlacii” Bogdan Mocanu și Călin Șerban se luptă în main-eventul RXF Next Fighter 35
De ce am pierdut cu Suedia. Editorial Daniel Şendre: „Dorința te ține în...
Fanatik
De ce am pierdut cu Suedia. Editorial Daniel Şendre: „Dorința te ține în meci, calitatea îl câștigă. România a avut-o doar pe prima”
Tags:
Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
Parteneri
I-a dat o replică dură lui Marius Baciu după ce antrenorul a vrut...
iamsport.ro
I-a dat o replică dură lui Marius Baciu după ce antrenorul a vrut să-l dea afară de la echipă: 'M-a luat și pe mine capul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!