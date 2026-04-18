Cătălin Vulturar, operat de chirurgul lui Dan Șucu. Când va reveni pe teren pentru Rapid. Exclusiv

se pare că au necesitat, în cele din urmă, o intervenție chirurgicală, iar doctorul Andrei Popescu, cel care l-a operat pe fotbalistul de la Rapid, a dezvăluit când va putea să revină acesta pe teren.

Când e așteptat să revină pe teren Cătălin Vulturar

s-a încheiat, spune medicul Andrei Popescu, cel care dezvăluie că mijlocașul de la Rapid poate să revină la antrenamente în două luni și jumătate. Totuși, jucătorul trebuie să fie precaut pentru o perioadă mai lungă, asta pentru că riscul unei recidive rămâne destul de ridicat.

„A fost o operație de disjuncție claviculară. A înțeles foarte bine ce are de făcut și și-a dat seama după o săptămână de recuperare că nu merge tratamentul conservator și s-a operat. Când spunem că sare clavicula, de fapt umărul coboară și există o instabilitate verticală și una orizontală, când clavicula o ia în spate. Aici este nevoie de operație și Cătălin a înțeles imediat. Am discutat cu medicul Rivas de la Rapid și țin să îl felicit cu ocazia asta pentru că am avut o discuție academică extrem de interesantă și este de nota 20. Un model de medic de club de fotbal. A fost super minimal invazivă, adică am intrat cu o cameră și cu un țintitor se trag butonii respectivi care reduc disjuncția fără să vedem ligamentele, nimic.

A ieșit bine și radiografia ca să avem confirmarea. El trebuie să stea cuminte 6 săptămâni cu brațul în orteză ca să se vindece ligamentele. El va avea o recuperare mai ușoară față de Hromada sau Ignat pe care i-am mai operat. El trebuie doar să aștepte primele 6 săptămâni ca să se cicatrizeze bine zona să i se stabilizeze bine clavicula, apoi 4 săptămâni în care să își recupereze mișcările cu brațul deasupra capului și gata. Este sezon încheiat pentru el dar are acest mare avantaj că în două luni și jumătate se poate antrena normal, dar nu are voie ca în primele 4 luni să cadă pe umăr pentru ca să nu recidiveze accidentarea”, a spus doctorul Andrei Popescu pentru FANATIK.

Dan Șucu a trecut și el pe mâna doctorului care l-a operat pe Cătălin Vulturar

Dan Șucu a fost și el operat în trecut de doctorul Popescu, iar pentru omul de afaceri toată problema a rămas în trecut și a putut din nou să joace tenis, sportul pe care îl practică în timpul liber.

„Primul rapidist operat a fost chiar Dan Șucu în urmă cu vreo 3 ani. A avut o leziune tipică de bărbat la 50 de ani care face sport și cu care se confruntă 1 din 5 adulți, adică o ruptură de coafă, tendonul principal. Dacă faci sport avea ruptură cu care poți trăi bine mersi se pare deșira, ceea ce s-a întâmplat în cazul domnului Șucu. Dânsul e împătimit al tenisului și a intervenit o uzură a umărului. A ajuns la mine după ce am operat un alt medic ortoped și partener de tenis al domnului Șucu. Au venit împreună și chiar ne-am ocupat amândoi de intervenția chirurgicală.

A fost o recuperare foarte grea și nu a mai putut juca tenis timp de un an și a făcut recuperare la KinetoFit cu Dragoș Luscan, unde fac recuperare toți jucătorii Rapidului. A și uitat cred că a fost operat, nu a avut nicio problemă și a câștigat de atunci două Cupe Herăstrău la tenis. Ce nevoie mai are de control când îl văd cu trofeul ridicat? E foarte bun la tenis. A trimis poză cu primul racordaj rupt la rachetă după operație. Ce să îl mai chemi la control?”, a mai dezvăluit acesta.