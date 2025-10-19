Cătălin Vulturar, roșu după doar 22 de minute în Dinamo – Rapid. Mijlocașul l-a lăsat fără jucător U21 pe Gâlcă

ADVERTISEMENT

Cătălin Vulturar (21 de ani) a făcut o prostie teribilă în derby-ul Dinamo – Rapid. Mijlocașul central a luat cartonaș roșu la doar 22 de minute de la intrarea în teren.

Cătălin Vulturar a luat cartonaș roșu în Dinamo – Rapid, după un fault dur la Gnahore

Cătălin Vulturar a fost jucătorul U21 de la Rapid în repriza a doua a derby-ului cu Dinamo. Mijlocașul arădean a intrat la pauză în locul lui Robert Bădescu (20 de ani). Vulturar s-a întors însă la vestiare după doar 22 de minute.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist de la Lecce i-a pus o talpă direct pe gambă lui Eddy Gnahore. dar colegii săi din camera VAR au fost vigilenți. Cătălin Popa și Sebastian Gheorghe l-au chemat la monitor pe arbitrul din Făgăraș, care, în cele din urmă a luat decizia corectă. Aceea de a îl elimina direct pe Cătălin Vulturar. – vezi

Internaționalul român de tineret și-a lăsat echipa în inferioritate numerică în minutul 68, când . Pentru Vulturar, acesta a fost primul cartonaș roșu încasat în fotbalul profesionist. El a mai fost eliminat de două ori, pe vremea când evolua la Lecce Primavera.

ADVERTISEMENT

Vulturar, salvat de golul lui Cristi Manea

În ciuda eliminării lui Cătălin Vulturar, Dinamo nu a știut să profite de avantajul numeric. La 6 minute distanță de la cartonașul roșu încasat de oaspeți, roș-albii au mai primit un gol. Cristi Manea a făcut 2-0 cu prima sa reușită din acest sezon.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă când jucătorul U21 ia cartonaș roșu

Pentru Costel Gâlcă, partea plină a paharului a fost aceea că nu a mai trebuit să introducă în teren un alt fotbalist eligibil pentru regula U21. În momentul în care un fotbalist U21 ia cartonașul roșu, echipa respectivă nu este obligată să bage alt U21 în teren și poate juca doar cu seniori.

Totuși, după eliminarea lui Vulturar, Costel Gâlcă a mai operat trei modificări. În minutul 75, Grameni l-a înlocuit pe Alexandru Dorbe. Un minut mai târziu și-au făcut apariția pe teren și Baroan și Bolgado, care i-au înlocuit pe Koljic, respectiv Petrila.