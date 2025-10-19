Sport

Cătălin Vulturar, roșu după doar 22 de minute în Dinamo – Rapid. Mijlocașul l-a lăsat fără jucător U21 pe Gâlcă

Cătălin Vulturar n-a rezistat decât 22 de minute în derby-ul Dinamo - Rapid. Mijlocașul de 21 ani a primit cartonașul roșu după un fault dur la Eddy Gnahore
Cristian Măciucă
19.10.2025 | 22:18
Catalin Vulturar rosu dupa doar 22 de minute in Dinamo Rapid Mijlocasul la lasat fara jucator U21 pe Galca
ULTIMA ORĂ
Cătălin Vulturar, roșu după doar 22 de minute în Dinamo - Rapid. Mijlocașul l-a lăsat fără jucător U21 pe Gâlcă. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cătălin Vulturar (21 de ani) a făcut o prostie teribilă în derby-ul Dinamo – Rapid. Mijlocașul central a luat cartonaș roșu la doar 22 de minute de la intrarea în teren.

Cătălin Vulturar a luat cartonaș roșu în Dinamo – Rapid, după un fault dur la Gnahore

Cătălin Vulturar a fost jucătorul U21 de la Rapid în repriza a doua a derby-ului cu Dinamo. Mijlocașul arădean a intrat la pauză în locul lui Robert Bădescu (20 de ani). Vulturar s-a întors însă la vestiare după doar 22 de minute.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist de la Lecce i-a pus o talpă direct pe gambă lui Eddy Gnahore. „Centralul” Marian Barbu, dar colegii săi din camera VAR au fost vigilenți. Cătălin Popa și Sebastian Gheorghe l-au chemat la monitor pe arbitrul din Făgăraș, care, în cele din urmă a luat decizia corectă. Aceea de a îl elimina direct pe Cătălin Vulturar. – vezi VIDEO

Internaționalul român de tineret și-a lăsat echipa în inferioritate numerică în minutul 68, când Rapid conducea cu 1-0 în derby-ul cu Dinamo. Pentru Vulturar, acesta a fost primul cartonaș roșu încasat în fotbalul profesionist. El a mai fost eliminat de două ori, pe vremea când evolua la Lecce Primavera.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Vulturar, salvat de golul lui Cristi Manea

În ciuda eliminării lui Cătălin Vulturar, Dinamo nu a știut să profite de avantajul numeric. La 6 minute distanță de la cartonașul roșu încasat de oaspeți, roș-albii au mai primit un gol. Cristi Manea a făcut 2-0 cu prima sa reușită din acest sezon.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”

Ce se întâmplă când jucătorul U21 ia cartonaș roșu

Pentru Costel Gâlcă, partea plină a paharului a fost aceea că nu a mai trebuit să introducă în teren un alt fotbalist eligibil pentru regula U21. În momentul în care un fotbalist U21 ia cartonașul roșu, echipa respectivă nu este obligată să bage alt U21 în teren și poate juca doar cu seniori.

Totuși, după eliminarea lui Vulturar, Costel Gâlcă a mai operat trei modificări. În minutul 75, Grameni l-a înlocuit pe Alexandru Dorbe. Un minut mai târziu și-au făcut apariția pe teren și Baroan și Bolgado, care i-au înlocuit pe Koljic, respectiv Petrila.

ADVERTISEMENT
Dinamo – Rapid 0-2, Live Video etapa 13. Victorie uriașă pentru giuleșteni, care...
Fanatik
Dinamo – Rapid 0-2, Live Video etapa 13. Victorie uriașă pentru giuleșteni, care au încheiat meciul în zece oameni! Cum arată clasamentul
Cum a apărut Georgina Rodriguez la o prezentare de modă. Logodnica lui Cristiano...
Fanatik
Cum a apărut Georgina Rodriguez la o prezentare de modă. Logodnica lui Cristiano Ronaldo nu a trecut neobservată
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu...
Fanatik
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Șoferul lui Cămătaru a ajuns patron în SuperLiga: 'Oficial eram numit director sportiv'
iamsport.ro
Șoferul lui Cămătaru a ajuns patron în SuperLiga: 'Oficial eram numit director sportiv'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!