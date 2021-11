Cătălin Zmărăndescu, bunic la doar 48 de ani. Alexandra, fata cea mare a luptătorului, este însărcinată

Alexandra, fata cea mare din prima căsătorie a lui Cătălin Zmărăndescu, a anunțat printr-o postare pe Instagram că ea și iubitul ei vor deveni părinți. Astfel, cunoscutul luptător și antrenor MMA va deveni pentru prima dată bunic la vârsta de 48 de ani.

Printr-o poză în care iubitul său îi sărută burtica, însoțită de descrierea ”1+1=3”, așa și-a anunțat sarcina . Prietenii cei mai apropiați ai cuplului s-au grăbit să-i felicite pe viitorii tineri părinți.

”1+1=3”, este mesajul publicat de Alexandra, fata lui Cătălin Zmărăndescu.

Ulterior, tânăra a revenit cu o serie de postări și filmulețe despre sarcină prin care își arată fericirea. Vârsta sa fragedă nu pare să o sperie, din contră, din postările Alexandrei Zmărăndescu reiese că abia așteaptă să își întâlnească bebelușul.

ADVERTISEMENT

Alexandra este pasionată de tatuaje, care îi acoperă aproape tot corpul. Ea are unul chiar și pe frunte, ”Blessed” (n.r. Binecuvântată), despre care a vorbit într-un

”Reprezintă faptul că am depășit o perioadă destul de grea din viața mea. Am simțit nevoia să fie la vedere, să știe toată lumea că sunt binecuvântată că am reușit să trec peste.”, a povestit fiica lui Zmărăndescu pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Alexandra Zmărăndescu le calcă pe urme tatălui și fratelui mai mare

Alexandra a moștenit dragostea pentru sport și lupte de apărare de la tatăl său și de la fratele ei mare, care o și antrenează. O accidentare gravă a făcut-o, însă, să renunțe la sportul de performanță. Înainte de a rămâne însărcinată, tânăra posta adesea din sala de forță, lăudându-se cu un corp de invidiat.

”În momentul de față, da, fac sală, alerg. Am o proteză pe care o pun înainte să ies la alergat.”, scria Alexandra pe rețelele de socializare, înainte să rămână însărcinată.

ADVERTISEMENT

Despre Mihai Zmărăndescu, fratele său, Alexandra spunea că, deși încearcă tot timpul să o protejeze, nu le-a fost deloc dificil să se înțeleagă, el ocupând figura paternă care a lipsit din viața ei.

Cătălin Zmărăndescu, la cuțite cu fiul și fiica sa

Cătălin Zmărăndescu nu a avut încă o reacție legată de acest eveniment. Se cunoaște faptul că relația lui cu cei doi copii pe care îi are din prima căsătorie este una tensionată, aceștia și că nu le-a fost alături atunci când au avut nevoie.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu pe care l-a acordat la începutul anului pentru Prima Tv, Mihai Zmărăndescu spunea că nu vrea să mai audă nimic despre tatăl său.

”Noi nu mai vorbim de trei ani de zile, aproximativ. Pentru cine nu știe, am și o soră, care nu mai vorbește cu tatăl meu sau invers, depinde cum vreți voi, de cinci ani de zile. Nu mai vreau să mai aud nimic în viața mea de el! Odată ce tu ai 50 de ani și tu te promovezi peste tot doar cu doi copii, tu având patru copii, chit că sunt din altă căsătorie…”, a declarat Mihai pentru

ADVERTISEMENT

Întrebat de urmăritorii de pe social media de ce publică imagini doar cu copiii din a doua căsătorie, Cătălin Zmărăndescu le-a răspuns printr-un videoclip postat pe TikTok.

„ Am patru copii. De ce postez decât cu doi dintre ei, cei mici? Pentru că ei au nevoie de mine și, până la 18 ani, sunt dator, ca părinte, să le ofer tot ceea ce au nevoie. Ceilalți doi sunt mari, așa că își văd de treaba lor.”, a spus Zmărăndescu.