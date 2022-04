Cătălin Zmărăndescu de la Survivor România a fost la un pas de sinucidere: “M-am urcat pe bloc, la etajul 10”

Cătălin Zmărăndescu a vorbit, în cadrul unui podcast, despre momentul în care a fost la un pas de sinucidere. Fostul concurent de la Survivor România 2022 a vrut să-și pună capăt zilelor, dar a fost salvat în ultimul moment.

Cătălin Zmărăndescu a fost la un pas de sinucidere

Fostul campion la box a fost bodyguadul lui Gigi Becali cu mult timp în urmă. În 2009 a fost implicat într-un scandal uriaș, care i-a adus numeroase controverse.

Mai exact, lui Gigi Becali i-a fost furată mașina, iar omului de afaceri fără implicarea poliției. A fost acuzat de sechestrare de persoane și de pedepsirea violentă a hoților. A fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, însă a stat în arest aproape o lună.

Au fost momente grele pentru fostul concurent din echipa Faimoșilor de la Survivor România, care se gândea atunci a sinucidere. Experiența l-a schimbat foarte mult și spune că a fost chiar cel mai mare impas din viața lui.

După acea întâmplare, sportivul s-a dus pe acoperișul unui bloc de 10 etaje și s-a așezat pe margine. Însă telefonul i-a sunat chiar atunci.

“A fost cel mai greu moment din viața mea. Dacă rămâneam pe drumul ăla, făceam ani grei de pușcărie.

În momentul în care am pierdut totul – și când spun totul, chiar e totul – după incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe bloc, la etajul 10 și m-am așezat pe marginea blocului cu picioarele în gol.

Și îmi puneam întrebarea: De ce mai trăiesc? Am fost prost, am pierdut tot, am făcut greșeli, una după alta, nu are rost să mai trăiesc. În acel moment mi-a sunat telefonul.”, a povestit Cătălin Zmărăndescu .

Cine l-a convins pe Cătălin Zmărăndescu să nu recurgă la sinucidere

Cel care l-a sunat a fost chiar un prieten bun al lui Zmărăndescu, care și-a dat seama că acesta are probleme și a venit rapid la fața locului pentru a-l convinge să nu facă un gest necugetat.

“Era un prieten foarte bun, e psiholog. Mi-a zis: Unde ești? Că vin acum! A venit, s-a așezat lângă mine, m-a luat de mână și mi-a zis: Dacă sari tu, sar și eu. Dar înainte să sari îți spun că ești un prost și un egoist, pentru că te gândești doar la tine.

Și a reușit să mă aducă cu picioarele pe pământ și să mă facă să îmi dau seama cât de puternic sunt.

Momentul ăla a fost momentul meu de cotitură, care m-a schimbat foarte mult și m-a făcut să gândesc altfel.”, a mai spus .

De asemenea, Zmărăndescu susține că a primit o a doua șansă de la viață. Are numai cuvinte de laudă la adresa celor două persoane care i-au fost alături și l-au ajutat, Nicu Gheară și Luiza Zmărăndescu.

“În viața asta, fiecare dintre noi merită o a doua șansă. Dar una e când ți se dă a doua șansă și o accepți cu umilință și încerci să îndrepți tot ceea ce ai greșit, și alta e când accepți a doua șansă ca ceva ce ți se cuvine, și nu înveți nimic din chestia asta.

Eu am primit a doua șansă și pentru mine a doua șansă se numește Nicu Gheară și Luiza Smărăndescu, soția mea.”, a continuat Zmărăndescu.

Cătălin Zmărăndescu și soția sa au împreună doi copii, Matilda și Cătălin Jr. Sportivul mai are doi copii din fosta căsnicie, Alexandra și Mihai, cu care nu are o relație prea bună. Cei doi nu mai vorbesc de mult timp cu tatăl lor, acuzându-l de indiferență la adresa lor.