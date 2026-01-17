Sport

Cătălin Zmărăndescu nu s-a mai abținut la Power Couple. L-a înjurat pe Dani Oțil și a rupt o balustradă

Cătălin Zmărăndescu nu a mai ținut cont de camerele de filmat. Fostul luptător a avut o ieșire nervoasă la Power Couple la adresa prezentatorului Dani Oțil.
Alexa Serdan
17.01.2026 | 09:30
Prin ce a trecut Cătălin Zmărăndescu la Power Couple. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
A acceptat provocarea de la Antena 1, însă Cătălin Zmărăndescu nu a știut ce-l așteaptă, de fapt. În ultima ediție de la Power Couple nu s-a mai abținut și l-a înjurat pe moderator. A rupt o balustradă fără să-și impună asta.

Ieșire nervoasă pentru Cătălin Zmărăndescu la Power Couple

Cătălin Zmărăndescu este în centrul atenției alături de soția sa, Luiza, care are o meserie foarte bine plătită. Cuplul se numără printre concurenții care trec prin probe complicate într-un show celebru, ultima fiind adresată bărbaților.

Fostul sportiv, care s-a împăcat cu fosta parteneră de viață cu care are doi copii, a trecut prin chinuri cumplite. A fost supus unui test care l-a determinat să nu mai țină cont de faptul că se află în fața camerelor de înregistrat.

A îndurat durerile unei nașteri simulate, momentul fiind unul sensibil, dar și amuzant, mai ales pentru telespectatori. Din păcate, fostul luptător MMA a cedat în timpul probei intitulate „Au, mami!”. În plus, l-a înjurat pe Dani Oțil.

„Nu e simplu, dar tu îți dai seama că pe unele le-a prins la câmp asta. Se face puțină dreptate”, este mesajul pe care îl primește sportivul din partea moderatorului de la Power Couple, conform libertatea.ro.

„Taci, în (…) mea, că vorbești mult. Cât vorbești, mâncați-aș gura ta. Mă bate și părintele Dragoș, cât de urât am vorbit, cât am înjurat. Părinte, iartă-mă. Când o vedea omul ăla… Mă duc să mă spovedesc, m-am spurcat acum”, a spus Cătălin Zmărăndescu.

Totodată, concurentul de la Antena 1 a fost protagonistul unui alt moment inedit. A rupt o balustradă de care inițial s-a sprijinit, semn că durerile nașterii transmise cu ajutorul unui simulator au fost unele extrem de mari.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de @powercouple_antena1

Ce lecție a învățat Cătălin Zmărăndescu după proba de la Power Couple

Cătălin Zmărăndescu a recunoscut că proba „Au, mami!” de la Power Couple l-a pus în mare dificultate. La final a învățat o lecție valoroasă, subliniind că abia acum înțelege prin ce trec femeile atunci când aduc pe lume copii.

„A fost proba băieților la Power Couple. Am simulat nașterea… doar ca să înțelegem măcar 1% din ce trăiesc femeile. Ce a ieșit? O probă intensă. «Ceva rău». Orgoliul de bărbat lăsat jos, pe podea.

Toți din jur râdeau… dar cel mai tare râdeau Luiza și Dani, prezentatorul emisiunii, aflat temporar în rol de doctor fără milă. În câteva minute am trecut prin: durere, panică, negocieri cu universul. 

Și revelația supremă: FEMEILE SUNT SUPRAOAMENI. Respect. Noi doar am simtit probabil 1%. Ele trăiesc asta pe bune. Respect maxim pentru femei. Și promitem…nu mai spunem niciodată «lasă că nu e chiar așa greu»”, a notat Cătălin Zmărăndescu, pe Instagram.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
