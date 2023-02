Cătălin Zmărăndescu, prima reacție despre participarea fiului său, Mihai, la Survivor România: „Nu știu cine e”

Mihai, fiul lui Cătălin Zmărăndescu este unul din cei patru concurenți noi de la Survivor România, care își vor face debutul în show-ul de la PRO TV astăzi, 13 februarie 2023.

Băiatul lui Cătălin Zmărăndescu, concurent la Survivor România. Sportivul: „Nu știu cine e Mihai”

Prezența acestuia în reality-show-ul de supraviețuire, la un an după ce tatăl său a dovedit ce înseamnă competitivitate și camaraderie, a atras atenția multor persoane, având în vedere conflictul care ar exista între cei doi, cel puțin din perspectiva lui Mihai.

la adresa tatălui său, asta în timp ce Cătălin Zmărăndescu a fost de fiecare dată respectuos atunci când a vorbit în public despre copiii săi, indiferent câte lucruri i s-ar fi pus în cârcă.

Contactat de FANATIK pentru a afla cum comentează , Cătălin a reacționat imediat.

Fostul campion la box a răspuns pe măsura afirmațiilor pe care Mihai le-a tot făcut de-a lungul timpului la adresa sa. „Nu prea am timp să mă mai uit la Survivor. Nu știu cine e Mihai!”, a declarat Cătălin Zmărăndescu în exclusivitate pentru FANATIK.

FANATIK i-a reamintit că este vorba despre fiul său, iar acesta a completat: „Dacă e să ne luăm după declarațiile lui, se pare că nu e fiul meu”.

Băiatul campionului la box l-a acuzat că îi neglijează pe doi din cei patru copii ai săi

Cătălin nu a dorit să comenteze nimic în plus despre participarea lui Mihai la Survivor, lucru de înțeles mai ales după ieșirile tot mai virulente ale băiatului în care i-a adus o serie de acuzații lui Zmărăndescu.

„Nu mai vorbesc cu tatăl meu de trei ani. Nici sora mea nu mai vorbește cu el de cinci ani. Nu mai vreau să aud în viața mea de el! Atâta timp cât tu ai 50 de ani și te promovezi la tv cu doi copii și tu, de fapt, ai patru copii, chit că sunt din altă căsătorie, ce să mai eu vorbesc cu el”, sunt o parte a declarațiilor făcute de Mihai Zmărăndescu, acestea,

Băiatul lui Zmărăndescu va fi de azi pe micile ecrane. Acesta intră în concurs alături de Crina Abrudan, la Faimoși, și Alina Radi și Eduard Gogulescu la Războinici.

Cătălin Zmărăndescu, despre participarea sa la Survivor și prietenia cu Emil Rengle: „Am fost singurii care au știut să facă diferența”

Cât despre competiția Survivor România, cea în care Cătălin Zmărăndescu a rezistat destul de mult, acesta a spus că principala sa calitate în show-ul de la PRO TV a fost sinceritatea. FANATIK l-a întrebat cum a fost posibilă prietenia cu Emil Rengle după ieșirea acestora din competiție. Sportivul a spus că ei doi sunt singurii care au știut să facă diferența între ce show și realitate.

„Despre parcursul meu, eu pot să spun că am fost exact așa cum sunt și în viața reală, cu trăirile mele, cu supărările mele, ca un sportiv. Cert e că eu nu am jucat niciun rol. Nu pot să neg că Rengle a avut acolo o strategie. Pentru mine nu a fost niciun plan. Nu am mers cu vreun plan acolo.

Cred că de asta s-a legat prietenia noastră după competiție. Am fost singurii care au știut să facă diferența între ce înseamnă show, strategie și ce e dincolo. Una e show-ul. Alta e realitatea. Fiecare și-a jucat rolul la Survivor. Oamenii încearcă tot felul de strategii. Eu nu stau să mă ascund după un deget, în general. Eu și la Survivor m-am agitat, ca un sportiv. Am vrut să fie bine pentru echipa mea. Am fost mereu sincer”, ne-a mai spus Cătălin Zmărăndescu.

Competiția Survivor România este difuzată de luni până miercuri de la ora 20:30, la PRO TV. Sezonul anterior, din care a făcut parte Zmărăndescu, a fost câștigat de un războinic, Alex Delea.