Adevăratul motiv pentru care Cătălin Zmărăndescu, de la Survivor, și fiul lui sunt la cuțite! E vorba de zeci de mii de euro

Relația dintre Cătălin Zmărăndescu de la Survivor România 2022 și Mihai, fiul lui din prima căsătorie, este mai proastă ca niciodată, cei doi având, deja, patru ani de când nu își mai vorbesc. Mihai, în exclusivitate pentru FANATIK, a explicat care sunt motivele pentru care sunt la cuțite, și vorbește despre datoriile uriașe pe care tatăl său le-ar avea către el și către mama sa.

Cătălin Zmărăndescu și fiul lui sunt la cuțite, din cauza banilor

”Noi nu am mai vorbit de 4 ani. A stat lângă mine din interes la luptele din Londra. Există și chestiuni financiare între noi”, ne-a spus Mihai Zmărăndescu, fiul Faimosului Cătălin de la Survivor România 2022. În exclusivitate pentru FANATIK, tânărul a explicat, detaliat, despre ce sume este vorba.

”Mama mea trebuie operată, are niște probleme la picioare. Trebuie să strâng bani să o operez. În același timp, mama are 30.000 de euro pe care trebuie să îi plătească din cauza tatălui meu. Pentru că tatăl meu, când a avut probleme cu firma, s-a dus la mama mea și i-a cerut să facă un credit pentru el.

Iar mama, fiind soția lui, nu a spus nu, pentru că îl iubea. Și bunicul meu, din partea mamei, când a făcut partajul cu bunica mea, când au divorțat, nici nu a văzut cei 50.000 de euro, i-a dat direct lui Cătălin”, susține Mihai, fiul lui Cătălin Zmărăndescu.

Mihai Zmărăndescu își acuză tatăl că i-a luat bani din bursele câștigate

Luptător pentru câțiva ani în ringurile MMA din Londra, Mihai Zmărăndescu a colaborat îndeaproape cu tatăl său. Doar că, uitându-se înapoi, a realizat că ar fi fost folosit de Faimos, iar acuzațiile pe care i le aduce sunt cât se poate de serioase.

”Când ni s-au despărțit drumurile, el mi-a sunat managerul să rupă contractul cu mine, mi-a sunat sponsorii să nu mai îmi dea bani… Am plâns atunci”, recunoaște Mihai. Ba chiar, explică tânărul fost luptător MMA, nu poate uita cât de mult și-a iubit tatăl.

”El nu a fost un tată rău întotdeauna, eu îl iubeam foarte mult. De aceea m-am și tatuat pentru el, el e pe brațul meu. M-am mutat cu el în Londra. (…) Apoi am început să mă bat (lupte MMA, n. red.) și am început să fac bani, iar el a făcut lucruri pe la spatele meu. El s-a schimbat când m-am mutat cu el în Anglia după ce s-a întâlnit cu soția lui de acum”, susține Mihai Zmărăndescu.

Când vine vorba de bani însă, Mihai Zmărăndescu este ferm și susține că Faimosul îi datorează sume mari. Ba chiar, ne-a explicat tânărul, la fiul său sunt catalogate separat.

”Nu o să mai văd niciodată ce are el să îmi dea și are să îmi dea sume serioase. Sunt două feluri de datorii. Datorii făcute de Cătălin, direct, la mine, când i-am dat bani în mână și datorii pe care le are, dar pe care nu recunoaște că le are.

Bani pe care i i-am dat în mână sunt 1.500 de euro. Bani pe care i-am dat eu, lui. Apoi, în 10 meciuri cu el am câștigat, în medie, cam 800 de lire (circa 1000 de euro, n.red.) pe fiecare luptă. În primul meci fără el, în 2018, am făcut 3000 de euro. Înțelegeți? Acum, că el nu mi-a dat ce trebuia… E foarte ciudată diferența de bani, cred eu”, a mai spus, pentru FANATIK, Mihai Zmărăndescu.

Ce îi mai reproșează Mihai lui Cătălin Zmărăndescu

Pe lângă sumele de bani pe care Mihai susține că i le datorează, lui și familiei mamei sale, Cătălin Zmărăndescu este acuzat de fiul său că nu s-a comportat așa cum ar fi trebuit să o facă un tată implicat în a-și susține fiul.

”Nu am vrut să mă mut la Târgoviște, să muncesc ca ospătar, așa cum mi-a propus el (în 2018, acum patru ani, n red.). Mi-a spus să îmi iau chirie. Cum să îmi ceri așa ceva când tu ai vilă în Târgoviște? El, ca tată, nu a fost alături de mine când trebuia. Tot ce am făcut, am făcut pe puterile mele, fie că vorbim de bacalaureat, de meditații, de facultate…”, susține Mihai Zmărăndescu.

De aceea, recunoaște Mihai, între el și sunt șanse minime să se mai reglementeze relațiile, să devină, din nou, apropiați, așa cum sunt, de cele mai multe ori, un tată cu un fiu. ”Nu cred că mai există vreo șansă să mă împac cu tatăl meu. Dar dacă l-aș vedea la pământ, l-aș ridica și aș pleca. El, când am fost eu la pământ, a dat mai mult în mine, dar nu voi face asta. (…)

Aș vrea să îi cunosc pe frații mei (Cătălin Zmărăndescu are un băiat și o fetiță cu actuala lui soție, Luiza, n. red.), dar nu văd conjunctura prin care se poate face așa ceva. Nu am nimic cu cei doi”, a mai precizat, pentru FANATIK, Mihai, fiul lui Cătălin Zmărăndescu.

Cătălin Zmărăndescu, trimis în exil de TJ Miles, la Survivor

, în urma consiliului ținut de Faimoși. ”Coleg de exil” cu Zmărăndescu este Doru Răduță de la Războinici, trimis acolo, la rândul său, de Ionuț Popa.

Decizia lui TJ Miles de a-l trimite pe Zmărăndescu în exil a fost primită cu greutate de luptător, Faimosul susținând că se simte trădat de colegul său, contestând cu vehemență decizia acestuia. ”Dacă nu era filmat, îl înjura, era foarte nervos”, ne-a explicat Mihai Zmărăndescu după ce a văzut reacția lui Cătălin, trimis pe Insula Exilului de la Survivor România 2022.