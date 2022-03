Cătălin Zmărăndescu spune că Emil Rengle i-a făcut avansuri la Survivor: “Nu ştii dacă glumeşte sau e serios”

Cătălin Zmărăndescu susține că fostul său coechipier din echipa Faimoșilor, Emil Rengle, i-a făcut avansuri la Survivor România. Declarația luptătorului este una surprinzătoare, din moment ce nu s-a înțeles prea bine cu câștigătorul sezonului 8 Românii au talent.

Emil Rengle i-ar fi făcut avansuri lui Cătălin Zmărăndescu la Survivor

În cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță, unde a venit alături de soție, Luiza Zmărăndescu, a răspuns unor întrebări incomode.

Întrebat dacă cineva i-a făcut avansuri în perioada petrecută în Republica Dominicană, în echipa Faimoșilor, Cătălin Zmărăndescu a dat numele lui Emil Rengle.

Dansatorul i-ar fi spus anumite cuvinte care ar fi putut fi interpretate ca avansuri. Coregraful l-a complimentat pe sportiv după ce acesta din urmă a dat jos câteva kilograme, dar nu știe dacă au fost sau nu avansuri și a tratat cuvintele lui Rengle ca pe o glumă.

a recunoscut că a dormit cu Natalia Mateuț în brațe o singură dată, din cauza spațiului strâmt în care se aflau.

„Am dormit cu Natalia în brațe. Asta este, așa a fost în seara asta, eram înghesuiți. Avansuri, nu, dar o dată, m-am trezit că m-a luat cineva în brațe, eu dormeam, era Laura.

Singurele avansuri, ca să zic așa, au venit din partea lui Emil. Mi-a zis că arăt bine că am slăbit. Am tăcut. Mi-a zis că arăt cool. Am tăcut.

Emil e un tip despre care nu știi dacă glumește sau e serios. Eu am tratat-o ca pe o glumă.”, a spus Zmărăndescu la Pro TV, în emisiunea .

Întrebat dacă unii dintre foștii săi coechipieri au întreținut relații intime, sportivul a spus că nu ar fi avut cum să facă acest lucru, pentru că dormea cu ei în cort.

„Marian Drăgulescu și Elena Chiriac nu aveau cum să facă asta, erau în cort cu mine. Până să plec eu, nu. E adevărat că Marian are un somn ciudat, geme în somn, de unde să știu ce face el în somn.

L-o fi auzit producția. Ce să fac, să dorm între ei? De restul, nu știu sigur, dar nu cred.”, a adăugat Cătălin Zmărăndescu.