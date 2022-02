Cătălin Zmărăndescu, despre Survivor România. Motivul pentru care a acceptat provocarea

Luptătorul a explicat motivul pentru care a acceptat provocarea producătorilor de la Pro TV. Sportivul a mărturisit că mereu i-a plăcut adrenalina, de care e dependent de la 6 ani.

Faimosul de la Survivor România este susținut de cei dragi, mai ales de soția sa, Cristina, care are foarte mare încredere în el. De asta a simțit nevoia să se reinventeze.

Mai mult decât atât, Cătălin Zmărăndescu a dus în ultima perioadă lipsă de o provocare, iar acum că i s-a oferit ocazia nu a avut cum să o rateze.

ADVERTISEMENT

Cătălin Zmărăndescu, un om al adrenalinei. De ce s-a înscris la Survivor România 2022

„Am deja 6 ani de când m-am retras din sporturile de contact și, deși am încercat să merg la diverse concursuri de Old Boys, n-am mai simțit aceeași adrenalină.

Și după ce o viață întreagă ești dependent de adrenalina aia de la meciuri, de bătaie pur și simplu, îți lipsește ceva.

ADVERTISEMENT

Iar mie îmi lipsește lucrul ăsta, am nevoie de o provocare nouă, am nevoie de ceva ca să renasc. Cel mai mare atu al meu îl consider psihicul”, a declarat Cătălin Zmărăndescu pentru .

Cunoscutul spune că nu are absolut nicio teamă, fiind convins că va face față cu brio probelor din Republica Dominicană, acolo unde se dă adevărata luptă pentru supraviețuire.

ADVERTISEMENT

În plus, Cătălin Zmărăndescu consideră că are toate calitățile necesare pentru a pune mâna pe marele premiu, în valoare de 100.000 de euro, pentru că este foarte puternic la nivel psihic.

Cătălin Zmărăndescu, puternic în competiția Survivor România

„Am un psihic foarte puternic, de multe ori am spus chiar diabolic. De exemplu, nu mă dau în lături de la absolut nimic.

ADVERTISEMENT

Și acum, ca o paranteză, mă gândesc așa și zic: dacă vreodată mi se întâmplă sau i se va întâmpla ceva rău cuiva drag mie, cum aș reacționa?

Pentru că și pe mine mă sperie de multe ori faptul că sunt mai rece decât ar trebui să fiu!”, a completat Faimosul de la Survivor România, mai arată sursa citată.