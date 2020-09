Cătălina ”Jojo” Grama, despre rolul de mamă. Cum a schimbat-o venirea pe lume a celor doi copii

Cătălina Grama se poate declara împlinită pe toate planurile. Actrița, cunoscută în lumea mondenă sub numele de Jojo, a mărturisit că se bucură din plin de timpul petrecut în familie, în ultima perioadă punând pe locul doi cariera după ce în trecut s-a axat numai pe carieră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a dezvăluit că la scurt timp după nașterea lui Achim s-a întors repede pe scenă, lăsându-și fiul în grija mamei. După a doua naștere, fosta concurentă de la „Asia Express” și-a dat seama de importanța maternității lăsând de-o parte proiectele pentru a sta mai mult cu Zora.

Participanta de la „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 nu a mai acceptat proiecte pe bandă rulantă și s-a dedicat mai mult creșterii și educării copiilor săi. În ultimii ani Cătălina Grama a gătit și s-a bucurat de activități împreună cu cei mici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cătălina Grama, mărturisiri despre viața de mamă. Cum au schimbat-o copiii

„Maternitatea m-a schimbat radical, și în bine, zic eu, pentru că, înainte de a deveni mamă, cea mai înaltă țintă a mea avea legătură cu profesia pe care o am. Practic, eram cumva obsedată de asta și nu știam să fac altceva zilnic decât să muncesc.

Fiind un copil care a muncit pe platourile de filmare de la o vârstă maternitatea m-a schimbat radical de la o vârstă foarte fragedă, nu prea am avut genul acela de adolescență cu nebunii, cu multe petreceri.

ADVERTISEMENT

Eu am fost mai mereu prin turnee, am învățat pentru teze în mașină. Am ținut-o în ritmul ăsta până l-am avut pe Achim. Am încercat să o mai țin așa și după, însă faptul că am avut primul copil m-a transformat într-un fel extraordinar.

După nașterea lui Achim am revenit foarte repede la muncă, iar primele șase luni a stat mai mult mama cu el. Diferența a fost că atunci când am născut-o pe Zora eram în afara televiziunii și m-am bucurat de fiecare moment în parte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Practic, m-am recompensat pentru perioada în care am lipsit de lângă Achim. Oricum, și în cazul lui, după primul an am luat-o mai ușor, nu am mai acceptat proiectele unul după altul.

În ultimii ani am stat foarte mult acasă cu copiii, am gătit, am făcut multe activități, ne-am jucat și ne-am apropiat foarte mult unii de ceilalți”, a mărturisit Jojo într-un interviu pentru clickpentrufemei.ro.

ADVERTISEMENT