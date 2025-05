Cătălina Nițu, sexy patroana-antrenoare din fotbalul românesc: „Îmi scriu o grămadă de fotbaliști din SuperLiga!”. Foto

FANATIK a realizat un reportaj dedicat Cătălinei Nițu, tânăra de 26 de ani deține clubul FC New Champions 2023. Are planuri mari și e convinsă că poate reuși într-o lume a bărbaților, unde femeile sunt privite în continuare cu scepticism.

Cătălina Nițu, sexy patroana-antrenoare din fotbalul românesc care a înnebunit toți jucătorii

Într-o zi frumoasă de primăvară, i-am făcut o vizită Cătălinei Nițu la antrenamentele de la baza Romprim pentru a afla povestea sexy-patroanei care a făcut senzație printre fotbaliștii din SuperLiga și nu numai. Gigi Becali în varianta feminină a vorbit pentru FANATIK despre marea dragoste a vieții ei, fotbalul.

Cătălina, de unde pasiunea pentru fotbal?

– Eu de mică jucam fotbal, nu eram cu păpușile ca alte fete. Mi-a plăcut dintotdeauna să joc fotbal, însă nu aveam o echipă la care să activez, așa că am decis să fac alte sporturi. Am făcut arte marțiale, krav maga, am făcut și handbal, dar nu mă regăseam în niciun sport.

Apoi am venit la București la Facultatea de Litere și am decis să fac fotbal, să joc pentru o echipă, deși știam că e târziu ca să mai fac performanță. Am fost fundaș stânga deși nu sunt stângace, dar puteam să intru în centru și să dau mult mai bine cu dreptul. Am jucat, mi-am găsit locul în echipă la Dream Team. Mi-a plăcut, chiar îmi doream să ajung cât mai sus, dar, din păcate, nu a fost să fie și am decis să merg pe partea asta de antrenorat.

Cătălina Nițu: „Mi s-a propus să antrenez băieți”

E mai greu să antrenezi copii?

– Sinceră să fiu, nu credeam că o să pot să lucrez cu copiii, pentru că nu eram o persoană foarte răbdătoare. Am început să antrenez fete U10, U13, a fost OK… dar nu relaționam așa de bine și nu mă simțeam atât de bine să antrenez fete. Apoi mi s-a propus să antrenez băieți, dar la început eram sceptică. Și părinții lor la fel. Nu se mai întâlnise ca o fată să antreneze băieți. Le-am câștigat ușor-ușor încrederea părinților și copiilor și îmi place mult. Acum n-aș mai antrena fete.

Ai deja câțiva ani de când antrenezi, nu? Chiar nu mai sunt alte fete care antrenează?

– Am început în 2019 să antrenez. Am antrenat un an fete și apoi băieți. Mai știu alte fete care antrenează fete, nu băieți. Probabil le este teamă să încerce pentru că interacționezi altfel cu băieții. E o abordare total diferită, chiar dacă sunt tot copii.

„Am deja vreo 30 de copii. Vreau să ajung să am și grupă de U19”

Câți copii ai la club și cât de mult ai vrea să te extinzi?

– Am deschis clubul în vara lui 2023, după ce am plecat de la fostul club, dar am deja 30 de copii. Nu mi-am propus și nu m-am axat să strâng mulți copii deocamdată. Vreau să ajung să am și grupă de U19, dar vreau să o iau așa pas cu pas. Deocamdată vreau să dezvolt cele două grupe, dar o să mai deschid și în Chiajna încă un punct de lucru al școlii de fotbal. O să fie în baza stadionului antrenamentele.

Ai un model de academie de fotbal?

– Îmi place foarte mult să mă inspir de afară, nu neapărat de la o academie anume și să aplic conform filosofiei mele de antrenor. Nu suntem toți la fel. Le îmbin și sper să iasă ce trebuie.

„Nu mă interesează părerea celorlalți”

E greu să reușești în lumea asta a bărbaților? Te-ai lovit de comentarii răutăcioase, sexiste?

– Dacă nu ai curaj în tine, e destul de greu. Eu l-am avut și chiar nu mă interesează părerea celorlalți. Dacă mă interesa, nu mă mai vedeai aici și nu mai aveam nici clubul meu. Probabil aș fi renunțat demult și cine știe ce carieră aveam. Eram poate pe la un birou sau ceva de genul ăsta.

Cum reacționează adversarii la meciuri?

– Mă întâlnesc adesea cu tot felul de comentarii răutăcioase. Chiar la ultimul meci am avut niște comentarii… Grupa de 2015 e una dintre cele mai bune și am jucat cu o echipă care avea copii mult mai mari, cu trei ani mai mari ca ai mei.

Ai mei bineînțeles conduceau și antrenorul i-a spus arbitrului: „Bă, tu ai văzut știrile? De-aia nu dai fault pentru noi?!”. Nu l-am băgat în seamă, dar apoi a comentat din nou: „Foarte bine vă mișcați pe tocuri, măi copii!”. I-am zis că data viitoare luăm și niște fustițe ca să îi arătăm că ne mișcăm și mai bine.

Cum te percep copiii? Te ascultă?

– Mă ascultă și îmi povestesc tot. Eu am vrut să le ofer încredere totală. Sunt prietena lor. Ei îmi povestesc chiar tot. Eu îi iau și la mine acasă înainte de meciuri. Dorm la mine și apoi plecăm împreună la meci. Vreau să aibă încredere în mine și pe viitor, când o să mai crească, să rămână relația asta stabilă și să nu o ia pe alte drumuri. O să le scot și taxa lunară la cei din prima grupă, ca să îi motivez puțin, mai ales că o să trecem la 8+1.

Ai fost cu ei și la turnee în afară. Cum a fost?

– Păi tocmai ne-am întors de la un turneu la Bologna. Grupa de 2015 a luat locul al doilea, iar grupa de 2014 a luat locul al patrulea. Am mai avut și un turneu la Parma recent și am luat locul al treilea din 18 echipe. Eu zic că au viitor copiii mei, dar depinde de ei.

Cătălina e rapidistă convinsă: „Cea mai frumoasă amintire e de la inaugurare”

Am văzut că i-ai dus pe copiii de la club și pe stadionul Giulești…

– I-am dus la inaugurarea stadionului și atunci a fost o experiență inedită. Am stat de la unu până la zece seara și nu mai voiau să plece.

Tu ești o mare fană a Rapidului. Mergi la meciuri și acasă și în deplasare?

– Merg de fiecare dată când pot. Mai am antrenamente, meciuri, trebuie să îi mai duc și pe copii acasă. Am fost la meciul cu Petrolul, în deplasare. Am stat în galerie. Cea mai frumoasă amintire e de la inaugurarea stadionului. Îmi place foarte mult atmosfera și orice meci pe Giulești e „Wow!”.

E bombardată pe Instagram și Facebook cu mesaje de la fani: „Îmi spun că sunt foarte frumoasă”

Primești mesaje de la suporterii Rapidului?

– Foarte multe și nu doar de la ei. Mulți îmi lasă tot felul de comentarii, unele răutăcioase și apoi, în privat, îmi zic „Ești foarte frumoasă! Cât de mult curaj ai că faci asta!”. Pe bune?! Nu le răspund, dar mă amuză foarte tare comentariile.

Ți-ai dori pe viitor să antrenezi la Rapid la juniori?

– Sincer nu. Vreau să antrenez în continuare la clubul meu chiar dacă iubesc Rapidul. Pentru asta am plecat pe drumul ăsta.

S-a săturat să îl bată pe Ovidiu Herea: „Cu el nu m-am contrat”

Știu că ai jucat împotriva echipei lui Ovidiu Herea. Ți-a dat vreun sfat?

– Chiar este super ca antrenor și îmi place cum vorbește cu jucătorii lui. Cu el nu m-am contrat, e pe stilul meu. Nici eu nu țip la copiii mei ca să îi cert. Îi mai trezesc așa din când în când dacă mai adorm pe teren. Am jucat cu o grupă mai mare de data asta, că la 2015 ne-am săturat să îl tot batem. A fost un meci echilibrat, dar a reușit să câștige de data asta. Nu avem clasament, dar am pierdut un singur meci până acum.

Ce părere ai de dezvoltarea fotbalului feminin?

– Sincer mi-aș dori să se dezvolte, dar să nu fie ceva doar de fațadă. Adică să le impună echipelor din SuperLigă să aibă și fete, dar să se și ocupe de ele. Eu cred că este doar o regulă, cum a fost și cea cu U21. Erau jucători care intrau trei, patru minute. Sper să nu fie doar de fațadă și să aibă și ele o șansă.

Nu i se pare OK ce face Gigi Becali: „Înainte îi făceam schimbările Alexandrei”

Mai avem în România cel puțin un patron-antrenor. Ce părere ai de faptul că se implică, face schimbările…

– Nu mi se pare OK . Eu nu mă bag pe colega mea Alexandra (n.a. – antrenoare la clubul Cătălinei). Înainte îi făceam schimbările. Recunosc că îi mai făceam. Și părinții mi-au zis „Ce faci măi, Gigi Becali?”. Eu sunt varianta feminină. Asta când era ea mai la început.

Dar am zis că nu mă mai bag și o las pe ea. Dacă aș mai avea alți antrenori, cred că le-aș spune cum vreau să arate echipele și care ar fi stilul de joc și pe ce posturi să joace unul și altul, pentru că eu îi cunosc cel mai bine pe copii. Lucrăm de trei ani împreună.

Ce calități crezi că ar trebui să aibă un antrenor și cu ce poate veni în plus o femeie?

– Eu m-am apropiat mai mult de copii. Mulți antrenori nu au relația asta, nu creează legături foarte strânse, care sunt importante mai ales la vârste fragede. Ba chiar încearcă să păstreze o anumită distanță. Patronii probabil le impun chestiile astea ca să nu se întâmple ca în cazul meu de exemplu.

Cătălina Nițu: „Nu știu ce patroni ar accepta sfaturi de la o fată care antrenează”

Ce s-a întâmplat la clubul la care antrenai înainte?

– Am plecat pentru că începuseră să se bage peste mine la antrenament. Voiau să aducă un alt antrenor pentru cei mici și spuneau că o fată nu prea are cum să continue cu băieți, că am fost bună doar pentru inițiere. Am decis să plec și copiii au venit în masă după mine.

Nu au vrut să îi lase pe toți să plece, dar în vară pot veni la mine pentru că o să depună memoriu. La seniori, având mentalitatea asta în România, nu știu ce patroni ar accepta sfaturi de la o fată care antrenează. Am văzut că încă suntem acolo, departe.

Apropo de patroni. Gigi Becali declara în urmă cu ceva timp: „O să ne oblige să băgăm în echipă o femeie și un homosexual”. Cum comentezi?

– Îți dai seama că a zis la mișto, în stilul lui caracteristic. Fotbalul feminin e o chestie separată. E o diferență mare de forță fizică. Dar nu înțeleg de ce în România nu se acceptă că fetele pot juca fotbal. În afară, un meci de fotbal feminin umple un stadion, ceea ce la noi nu se întâmplă nici la băieți.

Asaltată de fotbaliștii din SuperLigă. Are o relație tot cu un fotbalist

Ai prieteni în fotbal? Te cunoști cu jucători, îți scriu, te-au abordat?

– Am mulți prieteni și merg la alte meciuri, în afară de cele ale Rapidului, chiar și la FCSB, ca să îmi văd prietenii și pur și simplu să mă uit la meci. Dacă nu pot să merg la meciurile Rapidului, mă duc și la alte partide. Sunt antrenor și e bine să văd cât mai multe meciuri.

Te întreabă dacă ai iubit?

– Da, și din păcate pentru ei chiar am, dar îmi scriu în continuare. Nu am cum să le răspund pentru că am iubit. E fotbalist, dar nu vreau să spun cine e, deși toată lumea vrea să știe.

„Toți vor să fie antrenori și ei au alte locuri de muncă”

Care crezi că sunt principalele probleme la copii și juniori? Tot auzim că de aici pleacă totul și trebuie investit…

– Păi una dintre probleme e că toți vor să fie antrenori și ei au alte locuri de muncă. Eu fac doar asta. Dacă vrei să faci asta din pasiune și să formezi generații de copii trebuie să fii doar antrenor. Pentru mine nu există să fii profesor de sport și să fii și antrenor. Sunt două chestii total diferite. Școala e ceva, aici îi duci pe copii pe drumul către marea performanță. Toți sunt buni la început și au o șansă.

Mai e și problema banilor. În România apar cluburi pe bandă rulantă și cred că se îmbogățesc pe seama părinților. Asta e total greșit și eu nu fac chestia asta. De exemplu, la mine la club meciurile și turneele le plătesc eu. La alte cluburi lucrurile nu stau așa. Acum o să avem un turneu în Italia și unul în Grecia.

Poți să susții activitatea din punct de vedere financiar?

– Deocamdată doar investesc, nu pot să spun că am câștiguri și chiar nu urmăresc asta o perioadă bună de timp. Am și sponsori, și pentru echipament. Din cotizațiile părinților plătesc o parte din cheltuieli și antrenorii pe care îi am.

Mesaj pentru suporterii Rapidului

Aș vrea să te rog să transmiți un mesaj suporterilor Rapidului…

– Ce pot să zic? Forța Rapid și sper să luăm și noi campionatul anul viitor, dacă anul ăsta nu s-a putut. Să continue să susțină echipa așa cum o fac la fiecare meci. Și mi-aș dori să merg și eu cu juniorii mei și să vedem un spectacol în cupele europene.

E fan Mourinho și Pep Guardiola

Visezi să antrenezi la seniori? E un obiectiv pentru tine?

– Eu îmi doresc să fiu cât mai bună pe categoria de vârstă pe care o antrenez acum și anume 8-9 ani. Înainte îmi doream chestia asta. Am terminat școala de antrenori la Ghermănescu, dar cu greu. Era o problemă cu Federația, nu o recunoșteau. Prin urmare, deși am obținut carnetul de antrenor, nu m-am putut înscrie la licența B. Au semnat acordul după ce s-au făcut înscrierile. Mă voi înscrie acum la licența B și apoi vreau și licența A. De ce nu? Să fie acolo.

Ai un model de antrenor?

– Da, îmi place mult de Mourinho și de Pep Guardiola. Îmi place foarte mult stilul lor de joc. Pep e ofensiv, așa cum îmi place mie. Și copiilor le spun să stea cât mai sus, să nu ținem de scor. Conducem cu 20-0? Nu contează, trebuie să dăm cât mai multe goluri. Din România nu am niciu model.

Cu echipă ține și care e fotbalistul ei preferat. Ce spune de Cristi Săpunaru

Ce echipă îți place de afară?

– Manchester City, normal. Că e acolo Pep Guardiola. Îmi place și Haaland.

Un fotbalist preferat de afară?

– Îmi place foarte mult Messi. Și de Kylian Mbappe pentru că e foarte muncitor. Merită și cred că o să reușească să câștige și Balonul de Aur. Îmi place și de Cristiano Ronaldo, doar că îl prefer pe Messi. Cristiano este foarte, foarte muncitor. Nu mi-au plăcut anumite faze când era el mai tânăr și avea anumite aroganțe. Chestia asta m-a făcut să înclin către Messi. Cristiano a muncit foarte mult să ajungă unde e acum, însă la Messi e talent pur și muncă.

Ai vreun jucător preferat de la Rapid?

– Îmi place Săpunaru, dar nu am niciun jucător preferat. Singurii jucători preferați sunt cei pe care îi antrenez. .

„Femei, faceți în continuare ceea ce vă doriți!”

Ce mesaj ai pentru femeile care își doresc să urmeze o carieră în fotbal? Crezi că o să avem femei-patron pe viitor în SuperLiga?

– Eu zic că da. Chiar știu că se putea întâmpla asta deja. Le spun să își urmeze visul și să aibă curaj, iar cel mai important e să nu asculte părerile celor din jur. Aceste lucruri nu te pot ajuta să ajungi acolo unde îți propui. Criticile să le privească doar constructiv. Eu am parte de foarte multe comentarii.

Dar îți fac și complimente? Ești considerată cea mai sexy antrenoare…

– Da… Mulți îmi spun „Felicitări pentru ce faci”, „Ești cea mai frumoasă antrenoare”. Dacă o femeie își deschide o afacere, nu înseamnă că trebuie să facă altceva pentru a reuși chestia asta. Trebuie să încercăm să schimbăm mentalitatea. Femei, faceți în continuare ceea ce vă doriți!

„Mulți mi-au propus să facem un antrenament individual sau dacă vin la antrenament cu ei. Le-am spus că individuale fac doar cu cine trebuie. Am cu cine să fac” – Cătălina Nițu

„Patronii să nu se mai implice atât de mult în deciziile antrenorilor și să continue să investească , însă doar pentru binele clubului” – Cătălina Nițu

„Noi am jucat împreună la Dream Team București și s-a format o legătură strânsă. Ne-am gândit că ar merge foarte bine să lucrăm împreună. Sunt sigură că vom avea rezultate și pe viitor. Ne înțelegem foarte bine și cred că o să ducem colaborarea asta mulți ani de acum înainte” – Alexandra Cheller, antrenoare la clubul Cătălinei Nițu

„Părerea mea că facem o chestie unică. Chiar dacă suntem încă la început, deja totul a luat amploare. Copiii sunt din ce în ce mai atrași să aibă o antrenoare și prind foarte repede. Sunt sigură că mai sunt fete care își doresc să facă asta, dar au frică. Poate că nu o să reușească , ori n-o să fie văzute bine, ori o să li se pună piedici sau vor auzi vorbe de genul «Ești fată. Ce cauți aici?»” – Alexandra Cheller, fostă fotbalistă și actuală antrenoare