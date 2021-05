Cătălina Ponor a retrăit momentele grele de la Rio 2016: „Am început să plâng de bubuia solul sub mine!”

Cătălina Ponor a rememorat momentele extrem de dificile de la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 și a descris plină de emoție clipele dificile prin care a trecut atunci.

Cu cinci medalii olimpice, Cătălina Ponor a intrat în topul zece al celor mai medaliați sportivi, performanțe despre care a vorbit în FANATIK în serialul „Olimpicii României”.

Gimnasta este o persoană foarte retrasă și acordă rar interviuri. Cătălina Ponor a acceptat invitația la emisiunea „Rețeaua de idoli”, de la TVR 2, unde a vorbit despre experiențele care i-au marcat viața și cariera.

Cătălina Ponor, episod memorabil despre momentul care a născut pasiunea pentru bârnă: „Era un lemn lat, ca o băncuță”

Cătălina Ponor a povestit în cadrul emisiunii „Rețeaua de idoli”, despre primele momente în care și-a descoperit pasiunea pentru bârnă, aparatul care avea să îi aducă cele mai mari satisfacții în cariera de gimnastă, „puntea suspinelor”, așa cum o numesc gimnastele.

„Noi stăteam la etajul trei (…) Și m-am trezit într-o zi cu bunicul la ușă, care mi-a adus, pur și simplu, un lemn lung. A zis – ți-am adus o bârnă. Dar era un lemn mai lat, ca o băncuță, mai lat de 10 cm și de vreo 3 metri. I-am spus că nu am ce să fac cu el, nu e înalt ca o bârnă. Nu-i nicio problemă, punem lemnul pe două taburete și te urci și faci ce vrei tu. Și de aici a venit pasiunea pentru bârnă”, și-a adus aminte tripla campionă olimpică, ajunsă la 33 de ani.

Inițial, Cătălina își dorea un paralel în apartament (n.r. bare paralele pentru gimnastică), însă din lipsă de spațiu bunicul ei a găsit soluția de mijloc și i-a adus o bârnă: „Îmi doream un paralel în casă, în apartament. I-am spus de foarte multe ori asta bunicului meu, care muncea în construcții. Bunicul mi-a spus – n-am cum să-ți aduc un paralel, pentru că este mare, nu am unde să îl bag și trebuie să ai loc să sari. Eu i-am spus – îl pui pe balcon. Cum să îl pun pe balcon, mi-a zis, unde faci aterizările, în afara balconului?”, a povestit cu umor campioana.

Cum a depășit Ponor momentele grele de la Rio: „Doamna Mariana mi-a spus să nu mai fac „ponorisme”

Cătălina Ponor este singura gimnastă din România care a participat la trei ediții la Jocurilor Olimpice. S-a retras prima oară în 2007 și a revenit după o pauză de patru ani, la o vârstă la care alte gimnaste și-au încheiat deja cariera:„Nu mai făcuse nimeni o revenire la 23 de ani. Eu reveneam când altele se lăsau. A fost o revenire destul de grea. Și totuși am venit cu două medalii acasă, argint la sol și locul 3 cu echipa (…)”, a mai spus fosta gimnastă.

După ce a cucerit bronzul cu echipa și o medalie de argint la sol, la JO Londra 2012, Cătălina a decis să se retragă pentru a doua oară. Doar că dragostea pentru gimnastică e greu de temperat, iar în 2015 revine în sală pentru a participa la a treia Olimpiadă, unde a ratat dramatic medalia de bronz: „Eram extrem de fericită în interior, dar în exterior n-am putut să mă bucur atât de mult, pentru că veneam după o dezamăgire la bârnă. E greu să ai tabela în față să vezi că ești pe locul 3, după care, la două minute să vezi că ești pe locul patru.(…)”.

Cătălina a fost atât de afectată încât și-a dorit să nu mai concureze în finala de la sol, unde avea de asemenea șanse bune la o medalie: „Când am plecat din sala de concurs și m-am dus în sala de antrenament, pentru că trebuia să mă pregătesc pentru finala de la sol, m-am așezat într-un colț și am început să plâng de bubuia solul sub mine. Domnul Belu a venit să mă încurajeze să merg mai departe, iar eu i-am spus că nu vreau să mai concurez.(…)”, a surprins fosta mare gimnastă.

Doamna Mariana Bitang a fost cea care a readus-o cu picioarele pe pământ în ultima clipă și a ambiționat-o să revină în concurs, așa cum puțini sportivi ar fi fost capabili să o facă în cele clipe: „Și am auzit-o pe doamna Mariana din colțul celălalt al sălii care mi-a spus să nu mai fac „ponorisme” în sală și, ori să mă duc la sol și să dau tot ce pot, ori dacă nu, să-mi iau bilet la primul avion și să mă duc acasă. (…) Atunci mi s-au uscat lacrimile și m-am dus direct în sala de concurs”, a fost mărturia impresionantă a campioanei olimpice.