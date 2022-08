Cătălina Ponor este însărcinată. Gimnasta radiază de fericire: ”Va fi cea mai strălucitoare medalie a mea”

Cătălina Ponor este însărcinată. Îndrăgita gimnastă în vârstă de 35 de ani va deveni, în curând, mamă pentru prima oară.

Gimnasta Cătălina Ponor este însărcinată: ”Am primit cel mai frumos și prețios cadou”

Cătălina Ponor a dat marea veste pe contul său de Instagram, cu ocazia zilei sale de naștere, postând imagini și cu burtica. Abia așteaptă să-și aducă copilul pe lume și crede că va avea parte de cea mai strălucitoare medalie, de până acum.

ADVERTISEMENT

Anunțul gimnastei vine, de altfel, la două luni după ce s-a căsătorit civil cu Bogdan Jianu. Într-una dintre fotografiile pe care Cătălina Ponor le-a făcut publice, regizorul o îmbrățișează și îi ține mâna pe burtică.

”Multumesc din suflet tuturor, pentru urari! M-am simtit rasfatata… Sunteti minunati!❤️ A fost o zi speciala…. De fapt am inceput anul cu evenimente frumoase in viata mea impreuna cu @bogdan_ristea_jianu… #halloffame #cununiacivila…. iar acum am primit cel mai frumos si pretios cadou 🤩

ADVERTISEMENT

Va fi cea mai stralucitoare medalie, a mea…. A noastra! 💙👶 #baby #love #soonparents #cantwaittomeetyou #myprecious”, a scris Cătălina Ponor

Totul are loc după ce pe 18 iunie,

ADVERTISEMENT

”18.06.2022… O zi superbă, cu veselie, fericire și iubire, alături de familie și prieteni apropiați, care au fost alături de mine și Bogdan la cununia civilă, care s-au bucurat pentru noi.

De azi, până la final, mereu împreună!”, a anunțat Cătălina Ponor pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Cătălina Ponor s-a retras din gimnastică în urmă cu 5 ani

Campioana în gimnastică s-a retras din activitate în urmă cu 5 ani. După mai multe zvonuri ale relației sale cu Bogdan Jianu, în cele din urmă aceasta a recunoscut-o în 2018.

ADVERTISEMENT

Deși soțul sportivei este cu 18 ani mai mare, acest lucru nu i-a împiedicat să se căsătorească și iată, să-și dorească să devină și părinți.

. De-a lungul carierei sale, ne-a reprezentat țara la mai multe jocuri olimpice și a câștigat medalii de aur la bârnă și sol.