Cum se înțeleg, de fapt, Cătălin Moroșanu și Jador, după Survivor: ”Nu prea îmi spune lucruri frumoase”

Au fost colegi de competiție la iar după toate momentele grele prin care au trecut în Republica Dominicană, Cătălin Moroșanu și Jador au rămas prieteni și atunci când au revenit pe tărâm românesc.

De atunci, cei doi, pe lângă prietenia care-i leagă, colaborează și pe plan profesional, în curând dorind , dar au și planuri să se facă rude, luptătorul adresându-i-se artistului cu apelativul „finul”.

Jador și Cătălin Moroșanu, prieteni după ”Survivor”

“La show-ul de supraviețuire unde am participat (n.r. acolo a început prietenia lor). M-a ajutat cu casa, mi-a făcut cunoștință cu oameni, cu lumea bună. Ai ce să iei de la Moro”, a declarat Jador, conform

“În momentul când treci prin suferință, vezi omul cum este cu adevărat atunci. Când ajungi în viața reală, toți își pun iar măștile. Jadorel nu și-a pus nicio mască. E același om pe care îl știu și mi-a plăcut chestia asta. Foarte multe lucruri ne unesc pentru că gândim la fel”, a completat Cătălin Moroșanu.

”E vorba de principii, care sunt aceleași”

Deși recunosc că vin din domenii diferite, cei doi spun că principiile de viață, care sunt aceleași, pentru că amândoi au pornit de jos și au reușit să-și facă un nume prin muncă și talent, i-au făcut să lege o prietenie pe viață.

“Suntem din domenii diferite, dar nu suntem diferiți. Amândoi suntem moldoveni, unul din Bacău, unul din Iași, am crescut la țară, am mers cu coasa, cu prășitul. E vorba de principii, care sunt aceleași. Suntem umani”, au mai declarat cei doi artiști.

Artistul și luptătorul se completează reciproc

În ciuda faptului că luptătoul este o fire care nu se atașează repede și de oricine, sufletul bun al lui Jador, spune Moro, l-a făcut să își dea seama că el are nevoie de artist în viața lui, lucru care este valabil și invers.

În timp ce manelistul îl caracterizează pe Moroșanu ca fiind un bărbat familist, foarte serios, disciplinat și muncitor, ”Moartea din Carpați” spune că avea nevoie în viața lui de o minte tânără, care să-l ajute să înțeleagă mai bine generația pe care el vrea să o antreneze.

“Eu sunt un om destul de circumspect la caractere. Am trecut prin atâtea lucruri la viața mea și când văd un om bun la suflet, e lângă mine. Așa că îl am pe Jadorel al meu, finuțul meu, îl am lângă mine pentru că e un om deosebit, la care țin și sper să facă lucruri mari, pentru că are o carieră extraordinară și cred că începutul ăsta o să îl ducă mai sus.

Nu prea îmi spune lucruri frumoase, dar are o energie pozitivă și trăiesc prin el. Mă ajută să îi înțeleg generația. La un moment dat, toți îmbătrânim, dar el îmi spune anumite concepții noi, cum percep copiii lucrurile și pe mine mă ajută să înțeleg această lume”, a mai declarat Moroșanu.