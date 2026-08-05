Catastrofă pe stadion! Un fotbalist a murit după ce a fost lovit de fulger. Video

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Tragedie în fotbal. Safwan Awae, jucător al formației Yala FC din liga a treia a Thailandei, și-a pierdut viața în urma unei adevărate catastrofe petrecute în timpul unui meci din Kolok FA Cup, după ce a fost lovit de un fulger pe teren.

Scene de coșmar în timpul unui meci! Și-a pierdut viața după ce a fost lovit de fulger

Tragedia s-a produs pe stadionul Santiphap, din districtul Su-ngai Kolok, provincia Narathiwat, în sudul Thailandei. Partida se desfășura în c , iar un fulger a lovit brusc suprafața de joc. Panica s-a instalat imediat, atât în rândul jucătorilor, cât și al spectatorilor aflați în tribune.

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În urma descărcării electrice, mai mulți fotbaliști s-au prăbușit pe gazon. Safwan Awae a fost cel mai grav afectat. Acesta a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Alte cel puțin nouă persoane au fost rănite în incident.

Imagini cutremurătoare! Momentul în care fulgerul lovește terenul și provoacă o tragedie

Yala FC a confirmat decesul printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat profundul regret și a transmis condoleanțe familiei și apropiaților fotbalistului. Ulterior, și Federația Thailandeză de Fotbal a emis un comunicat oficial prin care a deplâns dispariția jucătorului.

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🔴: قبل ساعات في تايلاند واثناء مباراة ودية ضربت صاعقة برق مهاجم في نادي يالا التايلاندي اثناء المباراة ومات على الفور… المهاجم اسمه صفوان أواي "Safwan Awae" وعمره 24 عام وهنا المقطع للحظة ضرب الصاعقة له مباشره في الملعب تصور بالكامل، والله مشهد مرعب ومهيب — MOATH | معاذ (@M0ATH)

Imaginile surprinse la fața locului au devenit și arată momentul în care fulgerul lovește terenul în timpul partidei, iar mai mulți jucători se prăbușesc instantaneu la pământ. Organizatorii au întrerupt imediat meciul, iar echipele de intervenție au acordat primul ajutor victimelor.