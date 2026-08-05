Sport

Catastrofă pe stadion! Un fotbalist a murit după ce a fost lovit de fulger. Video

O adevărată catastrofă a lovit fotbalul mondial. Un jucător și-a pierdut viața în timpul unui meci, după ce a fost lovit de un fulger. Medicii nu au putut să îl salveze.
Alex Bodnariu
05.08.2026 | 22:11
Catastrofa pe stadion Un fotbalist a murit dupa ce a fost lovit de fulger Video
ULTIMA ORĂ
Scene de coșmar în timpul unui meci! Și-a pierdut viața după ce a fost lovit de fulger
ADVERTISEMENT

Tragedie în fotbal. Safwan Awae, jucător al formației Yala FC din liga a treia a Thailandei, și-a pierdut viața în urma unei adevărate catastrofe petrecute în timpul unui meci din Kolok FA Cup, după ce a fost lovit de un fulger pe teren.

Scene de coșmar în timpul unui meci! Și-a pierdut viața după ce a fost lovit de fulger

Tragedia s-a produs pe stadionul Santiphap, din districtul Su-ngai Kolok, provincia Narathiwat, în sudul Thailandei. Partida se desfășura în condiții de ploaie torențială, iar un fulger a lovit brusc suprafața de joc. Panica s-a instalat imediat, atât în rândul jucătorilor, cât și al spectatorilor aflați în tribune.

ADVERTISEMENT

În urma descărcării electrice, mai mulți fotbaliști s-au prăbușit pe gazon. Safwan Awae a fost cel mai grav afectat. Acesta a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Alte cel puțin nouă persoane au fost rănite în incident.

Imagini cutremurătoare! Momentul în care fulgerul lovește terenul și provoacă o tragedie

Yala FC a confirmat decesul printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat profundul regret și a transmis condoleanțe familiei și apropiaților fotbalistului. Ulterior, și Federația Thailandeză de Fotbal a emis un comunicat oficial prin care a deplâns dispariția jucătorului.

ADVERTISEMENT
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Digi24.ro
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare

Imaginile surprinse la fața locului au devenit virale pe internet și arată momentul în care fulgerul lovește terenul în timpul partidei, iar mai mulți jucători se prăbușesc instantaneu la pământ. Organizatorii au întrerupt imediat meciul, iar echipele de intervenție au acordat primul ajutor victimelor.

ADVERTISEMENT
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu, după AC Milan - Inter
Digisport.ro
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu, după AC Milan - Inter
Florin Tănase, aspru criticat de legenda lui Dinamo: „Nu-l aduceam niciodată! Distrugi grupul!”
Fanatik
Florin Tănase, aspru criticat de legenda lui Dinamo: „Nu-l aduceam niciodată! Distrugi grupul!”
Cine e vedeta care a provocat un scandal după ce s-a măritat cu...
Fanatik
Cine e vedeta care a provocat un scandal după ce s-a măritat cu un sportiv de 61 de ani. Bărbatul este la a treia căsnicie
Leandro Paredes recidivează! A provocat o bătaie generală în Argentina, deși este anchetat...
Fanatik
Leandro Paredes recidivează! A provocat o bătaie generală în Argentina, deși este anchetat de FIFA pentru agresiune
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Incredibil! Ce salariu încasează Coubiș în a liga a doua din Anglia
iamsport.ro
Incredibil! Ce salariu încasează Coubiș în a liga a doua din Anglia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!