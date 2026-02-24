Sport

„Catastrofă și lacrimi!”. Presa din Italia, nemiloasă cu Interul lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League în fața lui Bodo/Glimt!

Presa din Italia a reacționat instant după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat în mod rușinos de Bodo/Glimt din Champions League!
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.02.2026 | 00:17
Catastrofa si lacrimi Presa din Italia nemiloasa cu Interul lui Cristi Chivu dupa eliminarea din Champions League in fata lui BodoGlimt
Interul lui Cristi Chivu, eliminat din Champions League de Bodo/Glimt. Foto: Hepta
Presa din Italia a scos în evidență un aspect dureros pentru cei de la Inter Milano după ce echipa lui Cristi Chivu a fost eliminată în mod extrem de surprinzător de Bodo/Glimt din play-off-ul pentru accederea în optimile de finală din UEFA Champions League.

După ce s-au impus în turul de săptămâna trecută de pe teren propriu cu scorul de 3-1, norvegienii au învins și în Italia, scor 2-1. Unul dintre cei mai buni jucători ai nordicilor în această dublă a fost Hauge, fost fotbalist la AC Milan, marea rivală a celor de la Inter. El a marcat câte un gol atât în tur, cât și în retur.

Jurnaliștii italieni au adus în centrul atenției și această chestiune, printre altele bineînțeles, la finalul meciului de marți seară de pe „Giuseppe Meazza”. În rest, așa cum era de altfel de așteptat să se întâmple, peninsularii au subliniat magnitudinea dezastrului sportiv trăit de Inter prin această eliminare prematură din Champions League.

Reamintim că este vorba despre nimeni alta decât finalista ediției precedente, care iată că acum părăsește competiție încă din această fază a play-off-ului pentru optimi.

Ce au scris cele mai mari publicații din Peninsulă la finalul meciului

„Catastrofă și lacrimi pentru Inter”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com, care au mai notat și că echipa din Milano s-a prăbușit pur și simplu în repriza a doua a acestui meci retur de pe teren propriu. De asemenea, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au concluzionat amar că echipa lui Chivu a părăsit competiția după o prestație slabă, mult sub așteptări, în această manșă secundă.

„Misiunea de revenire a eșuat”, au scris și cei de la Tuttosport, în vreme ce în Corriere dello Sport s-a făcut referire la faptul că fanii lui Inter și-au exprimat dezamăgirea profundă prin faptul că au părăsit, cei mai mulți dintre ei, stadionul înaintea fluierului de final. Nu în ultimul rând, jurnaliștii de la Calcio Mercato nu au trecut cu vederea gafa impardonabilă comisă de Manuel Akanji la primul gol marcat de Bodo/Glimt la Milano. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
