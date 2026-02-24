„Catastrofă și lacrimi!”. Presa din Italia, nemiloasă cu Interul lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League în fața lui Bodo/Glimt!

ADVERTISEMENT

Presa din Italia a scos în evidență un aspect dureros pentru cei de la Inter Milano după ce echipa lui Cristi Chivu a fost eliminată în mod extrem de surprinzător de Bodo/Glimt din play-off-ul pentru accederea în optimile de finală din UEFA Champions League.

După ce s-au impus în turul de săptămâna trecută de pe teren propriu cu scorul de 3-1, norvegienii au învins și în Italia, scor 2-1. Unul dintre cei mai buni jucători ai nordicilor în această dublă a fost Hauge, fost fotbalist la AC Milan, marea rivală a celor de la Inter. El a marcat câte un gol atât în tur, cât și în retur.

Jurnaliștii italieni au adus în centrul atenției și această chestiune, printre altele bineînțeles, la finalul meciului de marți seară de pe „Giuseppe Meazza”. În rest, așa cum era de altfel de așteptat să se întâmple, peninsularii au subliniat magnitudinea dezastrului sportiv trăit de Inter prin această eliminare prematură din Champions League.

Reamintim că este vorba despre nimeni alta decât finalista ediției precedente, care iată că acum părăsește competiție încă din această fază a play-off-ului pentru optimi.

Ce au scris cele mai mari publicații din Peninsulă la finalul meciului

„Catastrofă și lacrimi pentru Inter”, au titrat cei de la , care au mai notat și că echipa din Milano s-a prăbușit pur și simplu în repriza a doua a acestui meci retur de pe teren propriu. De asemenea, jurnaliștii de la au concluzionat amar că a părăsit competiția după o prestație slabă, mult sub așteptări, în această manșă secundă.

„Misiunea de revenire a eșuat”, au scris și cei de la , în vreme ce în s-a făcut referire la faptul că fanii lui Inter și-au exprimat dezamăgirea profundă prin faptul că au părăsit, cei mai mulți dintre ei, stadionul înaintea fluierului de final. Nu în ultimul rând, jurnaliștii de la nu au trecut cu vederea