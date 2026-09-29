„Catastrofal! Ei trei nu ar mai trebui convocați!”. Notele lui Pușcaș: „tricolorii”, corijenți după România – Bosnia 2-4

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După meciul pierdut în Suedia, Hagi și FRF au stabilit schimbarea strategiei echipei naționale. Adică regulile în timpul meciului. Au declarat public că jocurile din Nations League nu sunt altceva decât niște amicale cu public. Brusc s-a schimbat paradigma, de la miză la fără miză. Testarea la nesfârșit a multor jucători, fie ieșiți din forma sportivă, fie lipsiți de experiența internațională la nivel înalt, fie lipsiți de omogenitate și unii chiar de valoare nu putea duce la nimic bun.

Am pierdut cu 2-4 fără drept de apel

Înlocuind nu mai puțin de 9 jucători de la precedentul meci, spre deosebire de bosniaci care n-au făcut-o, cât de slabe ne sunt perspectivele fără Rațiu, Drăgușin, Răzvan Marin și Dennis Man.

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Coubiș, Eissat, Burcă poate n-ar mai trebui convocați. Care alții au șanse de progres pentru 2028 și care vor bate pasul pe loc? Gică trebuie să se decidă. Noi, milioanele de selecționeri ne-am decis: FOARTE PUȚINI!

Notele lui Marcel Pușcaș după România – Bosnia 2-4

Radu, catastrofal

, greşind la golurile lui Gigovici şi Tabakovic. Cel mai slab meci la echipa naţională. O fi fost şi el obosit după efortul din Suedia?

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Coubiș pare un pădurar ostenit

COUBIȘ (4) – Mijlocaș dreapta? Nu are exprimare pentru acest post. Întrebarea este pentru care ar avea? Este rudimentar. L-a scăpat și pe Tabakovic. Pare un destoinic forestier pe terenul de fotbal. Nu este pentru meciuri interțări. Ne facem de râs.

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Burcă luftează cu capul

BURCĂ (4) – A greșit la primul gol, a reușit să lufteze cu capul în minutul 44. Care i-o fi perspectiva la lot?

ILIE (4,5 pentru încurajare)– A greșit la golul lui Muharemovic. Era să fie trimis în plasă cu minge cu tot. Mai greșește și la golul 4 al Bosniei.

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Eissat și Screciu oare ce joacă?

EISSAT (5) – Fizic interesant. De halterofil. A pierdut mingi, l-a pierdut și pe Bajraktarevic la primul gol bosniac și nu doar. Joacă mijlocaș sau fundaș? Pentru un fundaș pare mijlocaș și pentru un mijlocaș pare un fundaș. A centrat perfect pentru golul lui Bîrligea din minutul 28. La faza defensivă este deficitar. Per ansamblu dă cu minus ca perspectivă. Borza, Pădurariu și Ciubotaru pot fi concurenți serioși, mult mai iuți și chiar mai tehnici.

SCRECIU (4,5) – Alibistul perfect. Nici închizător, nici fundaș central. Evită total participarea în aglomerația de la mijloc. Va juca așa până la 45 de ani fără să transpire. Nu are cum să greșească pasele fiind mereu singur. Când îl prinde adversarul 1/1 are mari probleme. Nu greșește, nu ajută. Șanse minime de progres pentru 2028.

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DRAGOMIR (5) – Destul de șters. Normal când vede pe cine are împrejurul său. A șutat, a încercat, dar nu i-a ieșit.

Olaru, micul Robocop de la mijlocul terenului

OLARU (4,5) – Pare un mic Robocop la mijlocul terenului. Aleargă, se zbate, dar atât. A fost schimbat la pauză cu Cicâldău. Fără șanse de progres pentru 2028.

STANCIU (5) – A schimbat direcția de joc de câteva ori. A și șutat bine în minutul 22. Nimic deosebit.

Bîrligea s-a blonzit și a înscris

BÎRLIGEA (6) – A șutat, a ratat, a marcat. S-a și făcut blond ca primă preocupare în Italia. Fotbalul lui mai poate aștepta. Probabil.

Mihăilă e ca Mobra! Pe când și Harley- Davidson?

MIHĂILĂ (4) – N-a atins-o. Mobra României este cam învechită. Pe când un Harley-Davidson? Șansele de progres nu par să existe.

CICÂLDĂU (6) – A intrat în teren la pauza meciului. S-a implicat și a înscris un gol frumos.

L. MUNTEANU (4,5) – A intrat la pauză în locul lui Mihăilă. Nu a adus niciun plus echipei.

Matei și Strata au perspective pentru 2028

D MATEI (5,5) – S-a implicat, a dovedit personalitate. Și-a asumat și pasa lungă în câteva rânduri. Va fi un câștig pentru echipa națională. Sper să facă față tentațiilor. Are șanse de progres.

MORUȚAN (5) – Vrea, caută combinațiile, dar trebuie să-l lase și adversarii. Nu are șanse de progres pentru 2028.

STRATA (5) – A intrat în minutul 80 în locul lui Burcă. A pasat simplu, la primul om. Nu s-a complicat. Pare un fotbalist inteligent. Cred că are o bună perspectivă pentru 2028.

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