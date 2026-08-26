ADVERTISEMENT

Dinamo a anunțat miercuri seară la câte abonamente vândute a ajuns înaintea meciului cu FCSB de pe 5 septembrie din etapa cu numărul 8 din SuperLiga. După cum se știe deja foarte bine, după ce varianta „Cluj Arena” a picat în cele din urmă, s-a decis ca partida să se dispute totuși pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

La câte abonamente vândute a ajuns Dinamo înaintea meciului cu FCSB

În contextul în care este vorba despre o arenă foarte mică, iar campania de abonare de dinainte de startul sezonului nu a mers chiar conform așteptărilor, oficialii clubului din „Ștefan cel Mare” au hotărât să încerce să profite de pe urma acestei situații ivite și au demarat un nou proces în acest sens, cu scopul de a-i determina pe fanii care nu și-au procurat abonamente la timp să o facă acum, în primul rând pentru a putea merge pe stadion la , locurile fiind extrem de limitate.

ADVERTISEMENT

Anunțul clubului din „Ștefan cel Mare”

Acum, dinamoviștii au informat că acest demers merge destul de bine, iar în prezent s-a ajuns la peste 400 de abonamente vândute. „Peste 400 de abonamente vândute până în acest moment! Încă din momentul în care am pornit campania de ‘Early Bird’ special pentru meciul pe care îl vom disputa acasă împotriva celor de la FCSB, interesul pentru abonamente a fost unul mare, fapt care se regăsește și în numărul de abonamente achiziționate.

Prețurile de pornire ale licitației olandeze pentru meciul contra celor de la FCSB vor porni de la 900 de lei în T0 categoria 1, 600 de lei în T0 categoria 2 și 400 de lei în Tribuna a 2-a. Abonamentul nu doar că vă va asigura accesul la acest meci, ci veți putea fi prezenți alături de Dinamo pe tot parcursul acestui sezon de Superligă.

ADVERTISEMENT

Vineri vor fi puse în vânzare biletele pentru meci, iar numărul acestora va fi de până la 2500, numărul exact urmând a fi determinat și de numărul abonamentelor vândute până la începutul campaniei de vânzare a biletelor”, au informat prin intermediul