Sport

Câte abonamente a vândut Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB

La câte abonamente vândute a ajuns Dinamo înaintea meciului cu FCSB. Anunțul de ultimă oră făcut de clubul din „Ștefan cel Mare”: „Interesul a fost foarte mare”
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.08.2026 | 23:29
Cate abonamente a vandut Dinamo inaintea derbyului cu FCSB
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La câte abonamente vândute a ajuns Dinamo înaintea meciului cu FCSB. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Dinamo a anunțat miercuri seară la câte abonamente vândute a ajuns înaintea meciului cu FCSB de pe 5 septembrie din etapa cu numărul 8 din SuperLiga. După cum se știe deja foarte bine, după ce varianta „Cluj Arena” a picat în cele din urmă, s-a decis ca partida să se dispute totuși pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

La câte abonamente vândute a ajuns Dinamo înaintea meciului cu FCSB

În contextul în care este vorba despre o arenă foarte mică, iar campania de abonare de dinainte de startul sezonului nu a mers chiar conform așteptărilor, oficialii clubului din „Ștefan cel Mare” au hotărât să încerce să profite de pe urma acestei situații ivite și au demarat un nou proces în acest sens, cu scopul de a-i determina pe fanii care nu și-au procurat abonamente la timp să o facă acum, în primul rând pentru a putea merge pe stadion la acest meci cu FCSB, locurile fiind extrem de limitate.

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Anunțul clubului din „Ștefan cel Mare”

Acum, dinamoviștii au informat că acest demers merge destul de bine, iar în prezent s-a ajuns la peste 400 de abonamente vândute. „Peste 400 de abonamente vândute până în acest moment! Încă din momentul în care am pornit campania de ‘Early Bird’ special pentru meciul pe care îl vom disputa acasă împotriva celor de la FCSB, interesul pentru abonamente a fost unul mare, fapt care se regăsește și în numărul de abonamente achiziționate.

Prețurile de pornire ale licitației olandeze pentru meciul contra celor de la FCSB vor porni de la 900 de lei în T0 categoria 1, 600 de lei în T0 categoria 2 și 400 de lei în Tribuna a 2-a. Abonamentul nu doar că vă va asigura accesul la acest meci, ci veți putea fi prezenți alături de Dinamo pe tot parcursul acestui sezon de Superligă.

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Vineri vor fi puse în vânzare biletele pentru meci, iar numărul acestora va fi de până la 2500, numărul exact urmând a fi determinat și de numărul abonamentelor vândute până la începutul campaniei de vânzare a biletelor”, au informat cei de la Dinamo prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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