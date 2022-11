Câte bani face Natalia Duminică ”din buric”? ”Fac 3.000 de euro pe seară”

Natalia Duminică, cunoscuta dansatoare din buric, divulgă în exclusivitate pentru FANATIK care sunt tarifele pe care le aplică pentru prestațiile din buric. Frumoasa blondină admite că face și 3.000 de euro pe noapte, pe care îi investește în viitorul ei, mai exact într-un apartament de lux din București.

Natalia Duminică face 3.000 de euro pe noapte

140.000 de euro este targetul pe care trebuie să-l atingă dansatoarea de bellydance până în ianuarie, când se va muta definitiv, cu sau fără iubit. .

”Sunt în Sri Lanka de o săptămână. M-au invitat pentru mai multe evenimente frumoase, care durează cam trei săptămâni. Pentru perioada asta de noiembrie, este și financiar foarte bine, dar pentru decembrie, de exemplu, nu aș mai opta.

Sunt plătită pe spectacol. Am 5 spectacole, dintre care trei nunți și două aniversări la familii de elită. Iau 800 de euro pe o prestație. Vin cu 5.000 (n.r. de euro) acasă, cam așa. În România iau mai puțin, cam 600 (n.r. de euro)”, a declarat, în premieră pentru FANATIK, Natalia Duminică.

”Fac și 3.000 de euro pe seară, 2.000 (n.r. de euro) când mai fac și reduceri”

Întrebată de prețurile pe care le încasează pe seară în luna decembrie, Natalia Duminică ne mărturisește că sunt seri în care, dacă are 4-5 evenimente pe seară, poate face și 3.000 de euro. Și nu se plânge, are deja agenda full.

”Fac mai mulți bani în România în luna decembrie pentru că sunt multe evenimente de Crăciun sau aproape de Crăciun, la care sunt invitată. Deja sunt cu programul full. Am și patru sau cinci evenimente pe seară. Fac și 3.000 de euro pe seară, 2.000 (n.r. de euro) când mai fac și reduceri”, a mai precizat dansatoare din buric.

Cu banii de la Survivor și cu ce face de sărbători își cumpără apartament

Frumușică, tinerică ne-am aștepta ca dansatoarea de bellydance să investească tot ce câștigă în haine și în produse de înfrumusețare, însă, nu-i așa. Natalia reinvestește banii în ținute și într-un imobil în care și-a plănuit să se mute cât mai curând. , acolo se duc.

”Spre exemplu, acum am o achiziție nou, un costum nou care m-a costat destul de mult. 1000 și ceva de euro. Plus că, pun la o parte bănuți ca la un moment dat să mă mut în București.

Vreau să-mi iau un apartament și în mare parte banii acolo se duc. O parte din banii de la concursul din junglă, nu toți, tot pentru casă i-am păstrat. Din ce a rămas, i-am făcut un cadou de ziua mamei mele, am dus-o în Dubai”, a mai spus Natalia Duminică.

Câți bani mai are de strâns Natalia Duminică pentru a-și putea plăti imobilul de 140.000 de euro

Întotdeauna dornică de a fi o femeie independentă, Natalia Duminică a muncit pentru a realizat ceva în viața ei. Acum cu atât mai mult este dornică să pună ban pe ban pentru a strânge suma de 140.000 de euro. Cu eforturile depuse până acum, ea a reușit să adune 80.000 de euro. Doar 40.000 de euro o mai despart de realizarea celui mai mare vis.

”140.000 de euro, ca să fiu mai sinceră. Atât costă apartamentul pe care îl vreau. Din care am 80.000 de euro, dar mai am de tras de mine, pentru că eu sunt acea ”independent woman” care face totul singură.

Există și Ștefan care mereu se oferă să mă ajute, dar mie mi-ar plăcea reușesc ca acest apartament să-l achiziționez singură”, a completat pentru FANATIK blondina din Chișinău.

Natalia Duminică: ”Mă mut singură, fără mamă, fără iubit”

Cu nouă ani de relație și șapte inele de logodnă la activ, Natalia Duminică și iubitul ei, Ștefan, nu au ajuns la un numitor comun cu privire la planurile de viitor. Ea aici și el în Chișinău, dar nu se sperie. După atâtea încercări și probe, frumoasa blondină este de părere că el va ceda și se va muta cu ea.

”Mutarea urmează în ianuarie. Mă mut singură, fără mamă, fără iubit. Iubi are treabă acasă. Mama are colectivul ei, are munca acasă. Sinceră să fiu, nu știu ce o să fac cu iubi. El mi-a promis că se va muta, dar după cum îl văd, eu cred că va venit din an în paște și va pleca înapoi la Chișinău.

Întâi să înceapă perioada asta și după, ne descurcăm noi cumva. Nu mă gândesc la asta pentru că am avut atât de multe probe și atât de multe cumpere încât deja mici nu mai are sens. El poate veni oricând vrea. N-are nicio scuză. Eu presupun că la un moment dat o să vină și o să stea lângă bine. Așa cum îl cunosc, care este mereu în spatele meu și îmi respiră în ceafă, sigur o să vină. Nu pot să mă plâng de el. Deci chiar nu pot, n-am acest obraz”, a dezvăluit vedeta.