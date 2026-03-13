Sport

Câte bilete a primit galeria lui Dinamo pentru meciul cu Rapid: „Au avut prioritate grupurile”

Dinamo se pregătește de primul meci din play-off, ce va avea loc în Giulești, contra celor de la Rapid, iar pentru fanii "câinilor" există un număr limitat de bilete alocat.
Mihai Alecu
13.03.2026 | 16:30
Cate bilete a primit galeria lui Dinamo pentru meciul cu Rapid Au avut prioritate grupurile
ULTIMA ORĂ
Câte bilete are galeria lui Dinamo pentru meciul din Giulești
ADVERTISEMENT

După ce meciurile din sezonul regulat, dintre Dinamo și Rapid, s-au jucat pe Arena Națională, acum formația vișinie a decis ca duelul din play-off să fie disputat pe stadionul din Giulești, unul care are o capacitate limitată.

Câți suporteri ai lui Dinamo vor fi pe stadionul Giulești pentru meciul cu Rapid

Mihnea Ionescu, unul dintre cei mai cunoscuți fani ai lui Dinamo, care a avut dese apariții în media de-a lungul timpului, a dezvăluit câte tichete a primit galeria „câinilor” pentru deplasarea din Giulești. Gazdele au respectat acel minim de 5 la sută din capacitatea stadionului care trebuie dat suporterilor oaspeți.

ADVERTISEMENT

„Apropo, pentru meciul de sâmbătă seară, ora 21, din Giulești, toată lumea știe, batem acolo. Avem 725 de bilete, 40 de lei e costul, bineînțeles că au avut prioritate grupurile. Eu am îndemnat mereu oamenii să se înscrie într-un grup ultras. Se alocă bilete și celor care nu fac parte dintr-un grup. Mai sunt abonații vechi, care stau pe la Tribuna 1, pe la Tribuna 0, care vin în mod constant de 40 de ani la meciuri.

E adevărat că fiecare brigadă a cerut un număr maxim de bilete. Așa a fost mereu, uneori au apărut discuții, uneori au apărut certuri. Până la urmă, dacă s-ar fi înțeles cluburile, Nu e prima dată când Rapid face figurile astea și ne găsim pe Giulești, iar după noi să jucăm pe Arena Națională. Corect ar fi să nu primească mai mult de 2650 la retur”, a spus Mihnea Ionescu la Totul pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc...
Digi24.ro
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
  • Ultima confruntare dintre Rapid și Dinamo, din Giulești, s-a terminat la egalitate, 1-1.

Câți suporteri au fost la cele două meciuri dintre Dinamo și Rapid din sezonul regulat

Derby-ul dintre Rapid și Dinamo a mai avut parte de două acte în acest an, în sezonul regulat. Prima dată a fost gazdă formația alb-roșie, care a ales să joace pe Arena Națională, iar asistența acelei partide a justificat decizia conducătorilor echipei. Nu mai puțin de 34,700 de oameni au ales să vadă confruntarea de pe stadion, iar giuleștenii s-au impus pe teren, 2-0.

Digisport.ro
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
ADVERTISEMENT

A venit partida retur, câștigată tot de giuleșteni, 2-1, ce s-a disputat destul de recent, tot pe Arena Națională, meci care, de asemenea, a fost câștigat de către elevii lui Constantin Gâlcă. Totuși, asistența nu a fost atât de numeroasă și pe cel mai mare stadion al țării au venit 13,728 de suporteri, dintre care aproximativ 6000 au reprezentat galeria oaspete.

Nicolae Stanciu, primul gol după 7 luni! Ce notă a primit căpitanul naționalei...
Fanatik
Nicolae Stanciu, primul gol după 7 luni! Ce notă a primit căpitanul naționalei după ce echipa sa a fost surclasată. Update
Surprinzător! Adrian Mititelu știe cum se vor înțelege Gigi Becali și Mirel Rădoi...
Fanatik
Surprinzător! Adrian Mititelu știe cum se vor înțelege Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB: „S-ar putea să asistăm la asta”
Costel Gâlcă face apel la jucătorii Rapidului înainte de derby-ul cu Dinamo: „Să...
Fanatik
Costel Gâlcă face apel la jucătorii Rapidului înainte de derby-ul cu Dinamo: „Să intre în istoria clubului”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mai bun decât Hagi și Dobrin? Verdict fără dubii: 'Avea ceva ce nu...
iamsport.ro
Mai bun decât Hagi și Dobrin? Verdict fără dubii: 'Avea ceva ce nu a avut nimeni. Un fel de Jim Morrison'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!