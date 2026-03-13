Câte bilete a primit galeria lui Dinamo pentru meciul cu Rapid: „Au avut prioritate grupurile”

ADVERTISEMENT

După ce meciurile din sezonul regulat, dintre și Rapid, s-au jucat pe Arena Națională, acum formația vișinie a decis ca duelul din play-off să fie disputat pe stadionul din Giulești, unul care are o capacitate limitată.

Câți suporteri ai lui Dinamo vor fi pe stadionul Giulești pentru meciul cu Rapid

Mihnea Ionescu, unul dintre cei mai , care a avut dese apariții în media de-a lungul timpului, a dezvăluit câte tichete a primit galeria „câinilor” pentru deplasarea din Giulești. Gazdele au respectat acel minim de 5 la sută din capacitatea stadionului care trebuie dat suporterilor oaspeți.

„Apropo, pentru meciul de sâmbătă seară, ora 21, din Giulești, toată lumea știe, batem acolo. Avem 725 de bilete, 40 de lei e costul, bineînțeles că au avut prioritate grupurile. Eu am îndemnat mereu oamenii să se înscrie într-un grup ultras. Se alocă bilete și celor care nu fac parte dintr-un grup. Mai sunt abonații vechi, care stau pe la Tribuna 1, pe la Tribuna 0, care vin în mod constant de 40 de ani la meciuri.

E adevărat că fiecare brigadă a cerut un număr maxim de bilete. Așa a fost mereu, uneori au apărut discuții, uneori au apărut certuri. Până la urmă, dacă s-ar fi înțeles cluburile, Nu e prima dată când Rapid face figurile astea și ne găsim pe Giulești, iar după noi să jucăm pe Arena Națională. Corect ar fi să nu primească mai mult de 2650 la retur”, a spus Mihnea Ionescu la .

Ultima confruntare dintre Rapid și Dinamo, din Giulești, s-a terminat la egalitate, 1-1.

Câți suporteri au fost la cele două meciuri dintre Dinamo și Rapid din sezonul regulat

Derby-ul dintre Rapid și Dinamo a mai avut parte de două acte în acest an, în sezonul regulat. Prima dată a fost gazdă formația alb-roșie, care a ales să joace pe Arena Națională, iar asistența acelei partide a justificat decizia conducătorilor echipei. Nu mai puțin de 34,700 de oameni au ales să vadă confruntarea de pe stadion, iar giuleștenii s-au impus pe teren, 2-0.

A venit partida retur, câștigată tot de giuleșteni, 2-1, ce s-a disputat destul de recent, tot pe Arena Națională, meci care, de asemenea, a fost câștigat de către elevii lui Constantin Gâlcă. Totuși, asistența nu a fost atât de numeroasă și pe cel mai mare stadion al țării au venit 13,728 de suporteri, dintre care aproximativ 6000 au reprezentat galeria oaspete.