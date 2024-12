Câți suporteri ai FCSB-ului sunt așteptați la meciul cu Hoffenheim. Cum pot fi achiziționate biletele și câți ultrași ai Peluzei Nord fac deplasarea. Exclusiv

FCSB se află în fața unuia dintre cele mai dificile meciuri din grupa de Europa League, împotriva celor de la Hoffenheim. Campioana României va avea parte de o susținere consistentă în Germania.

FCSB, număr important de fani la meciul cu Hoffenheim

FANATIK a aflat că FCSB a primit 1,350 de bilete pentru meciul cu Hoffenheim din Europa League. Clubul a luat decizia ca de această dată tichetele să fie vândute exclusiv în ziua meciului, direct la stadion.

Fanii campioanei României vor putea să își achiziționeze bilete în intervalul orar 12:00-18:45. Peluza Nord va susține de asemenea FCSB în Germania. Din țară vor pleca aproximativ 300 de ultrași.

Partida cu numărul șase din această ediție a grupelor Europa League se va disputa joi, 12 decembrie, de la ora 19:45. .

FCSB, fără golgheterul Daniel Bîrligea împotriva lui Hoffenheim

: „(n.r. – Mergeți să câștigați fără Bîrligea?) Steaua (n.r.FCSB), vreodată, are alt obiectiv decât victoria? Și ce dacă lipsește Bîrligea? Trebuie să câștigăm!

(n.r. – Veți juca cu David Miculescu vârf de atac?) E posibil. Sau putem să jucăm cu Popa. Cred că o să jucăm cu Popa. Ne permitem să odihnim jucători pentru că avem lot valoros”.

FCSB are 10 puncte înainte de meciul cu nemții și e 99% calificată pentru meciul de baraj. De cealaltă parte, Hoffenheim are doar cinci puncte după primele cinci meciuri și are neapărat nevoie de victorie dacă vrea să mai spere la calificarea în faza următoare. Echipa antrenată de Elias Charalambous se află pe locul 10 în clasament, în timp ce Hoffenheim e abia pe poziția 25 din 36 de echipe.

Ce șanse are FCSB să termine pe primele 8 locuri

Dacă FCSB nu va termina în primele opt echipe va disputa un baraj tur-retur la fel ca restul echipelor clasate pe locurile 9-24. Potrivit computerului, .

În acest moment, echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii e la egalitate cu Rangers, echipa aflată pe locul al optulea. Cei de la Football Meets Data îi plasează pe cei de la FCSB abia pe locul 15 după ce au fost luate în calcul și ultimele partide care mai sunt sunt de disputat. Rămâne de văzut dacă FCSB va reuși să producă o nouă surpriză și împotriva lui Hoffenheim.

