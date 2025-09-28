Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de FCSB – Young Boys. Asistență dezastruoasă la meciul cu Oțelul

primul de pe teren propriu din grupa de Europa League. Cu 4 zile înaintea duelului de pe Arena Națională, roș-albaștrii au vândut un număr impresionant de bilete.

Câte bilete a vândut FCSB pentru meciul cu Young Boys din Europa League

FCSB a început perfect noua ediție de UEFA Europa League. Campioana României a câștigat cu 1-0 în deplasarea din Olanda, cu Go Ahead Eagles. Acum, roș-albaștrii se pregătesc de prima confruntare pe teren propriu. Joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, FCSB va fi gazda lui Young Boys Berna.

FANATIK a aflat în exclusivitate că, duminică, 28 septembrie, cu 4 zile înaintea meciului cu elvețienii, FCSB avea vândute peste 18.000 de bilete.

În mod normal, numărul ar trebui să crească în următoarele zile, având în vedere că, până duminică, FCSB scosese la vânzare doar pachete pentru toate cele 4 partide de acasă din Europa League. După duelul cu Young Boys, campioana României va mai primi vizita Bolognei, a lui Feyenoord și a lui Fenerbahce.

Duminică, 28 septembrie, în ziua meciului FCSB – Oțelul, conducerea campioanei a anunțat că pentru confruntarea cu formația din „Țara Cantoanelor”.

FCSB – Oțelul, cea mai slabă asistență din acest sezon a roș-albaștrilor

Deși a câștigat duelul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0 în prima etapă din grupa de Europa League, fanii FCSB nu s-au înghesuit la meciul de duminică seară contra Oțelului Galați din SuperLiga. Parcursul slab al roș-albaștrilor din campionat i-a determinat pe fani să stea, deocamdată, departe de casele de bilete.

Meciul FCSB – Oțelul Galați de pe Arena Națională a adunat în tribune doar 5.130 de suporteri. Este cea mai slabă asistență a FCSB-ului în actuala stagiune. În prima etapă, la FCSB – Hermannstadt, pe Arena Națională au fost prezenți 6.029 de suporteri.

Care e prețul tichetelor la FCSB – Young Boys

Prețurile biletelor pentru FCSB – Young Boys sunt următoarele:

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI;

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI;

TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI;

TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI;

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI;

VIP 3 – 200 LEI;

VIP 2 – 300 LEI;

VIP 1 – 500 LEI.

De asemenea, sunt disponibile, în continuare, bilete la Peluza 1. Prețurile acestora sunt următoarele:

PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI;

PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI.

Gigi Becali e optimist: „Să facem și noi 6 puncte!”

Înaintea meciului de pe Arena Națională, din etapa a 2-a a UEFA Europa League, Gigi Becali e convins că FCSB va câștiga fără emoții împotriva echipei de pe locul 2 din Elveția.

„Urmează Young Boys Berna. Să facem și noi șase puncte! Trebuie să-i batem. Vorbim de al doilea meci acum, nu de Bologna (n.r. 23 octombrie, la București). O luăm meci cu meci. Zic și eu cum zic toți antrenorii. Primul care vine, e cel mai important, e meciul cu Galațiul. E mai important”, a declarat Gigi Becali