Câte bilete s-au vândut, cu două zile înainte de FCSB – Dinamo: „Foarte multă lume nu vine din cauza timpului”

Interes relativ scăzut pentru derby-ul etapei a 19-a, FCSB – Dinamo. Gigi Mustață a anunțat câte bilete s-au vândut, cu două zile înaintea confruntării de pe Arena Națională.

Interes scăzut pentru FCSB – Dinamo. Câte bilete s-au vândut

FCSB – Dinamo este programat în etapa a 19-a din SuperLiga. Meciul de pe Arena Naționala se va juca sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Conform pactului dintre cele două galerii, În schimb, fanii roș-albaștrilor nu se înghesuie să ia cu asalt cel mai mare stadion din țară.

„(n.r. – Cât lume te aștepți să fie pe Arenă?) Din ce am înțeles s-au vândut cam 14-15 mii de bilete până acum. (n.r. – Dinamo ia toată peluza?) Da, da. (n.r. – Să fie vreo 30.000?) Da, da. Poate ne ajută și timpul. Unii nu vin și din cauza la timp. Dar pentru că se joacă un derby cu Dinamo sperăm ca oamenii să vină să fie alături de echipă.

Importante sunt toate cele 3 meciuri. Și cu Dinamo și cu Slobozia și Cu Rapid. Dacă nu iei 9 puncte din astea 3 meciuri, e problemă pentru play-off. E posibil ca o victorie cu Dinamo să restarteze tot. Trebuie să joace fotbal, să se gândească că această echipă e iubită de milioane de suporteri. Sunt 3 meciuri esențiale”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Meciul cu Dinamo este de maximă importanță pentru FCSB, care e în căutarea unui loc de play-off. Înainte de „Derby de România”, campioana en-tire este pe locul 9, cu 34 de puncte, la două lungimi de top 6.

Cu ce echipă va juca FCSB în derby-ul cu Dinamo

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate . Pentru jocul cu echipa lui Kopic, FCSB a menajat numai puțin de 11 titulari și a pierdut la scor de neprezentare partida de la Arad, cu UTA, din Cupa României.

Echipa de start a FCSB-ului: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Tănase – Cisotti, Olaru, Toma/Stoian – Miculescu.

