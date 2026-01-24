Câte bilete s-au vândut, cu o zi înainte de FCSB – CFR Cluj. Interes scăzut pentru derby-ul de pe Arena Națională. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB și CFR Cluj își vor măsura duminică seara forțele în Superliga României, de la ora 20:00. Partida este una extrem de importantă pentru calificarea în play-off, însă se pare că suporterii aleg să urmărească jocul din fața televizoarelor. FANATIK a aflat câte bilete s-au vândut pentru partida de pe Arena Națională.

Doar 5.000 de bilete s-au vândut pentru derby-ul FCSB – CFR Cluj

Atât FCSB, cât și CFR Cluj se află într-o situație extrem de complicată în Superliga României, iar o eventuală înfrângere ar diminua considerabil șansele la play-off. Nici o remiză nu le avantajează prea mult pe cele două formații, întrucât situația din clasament este extrem de strânsă.

stadionul va fi destul de gol. FANATIK a aflat numărul de bilete pe care FCSB le-a vândut pentru partida cu CFR Cluj. Suporterii, dezamăgiți de rezultatele din ultima perioadă înregistrate de campioana României, își vor susține favoriții din fața televizoarelor.

FANATIK a aflat că doar 5.000 de bilete au fost vândute, cu o zi înainte de meciul FCSB și CFR Cluj de pe Arena Națională. Aproximativ 10.000 de suporteri sunt așteptați la stadion la meci. La mijlocul săptămânii viitoare, campioana României dă piept cu Fenerbahce tot la București.

Cum va fi vremea la FCSB – CFR Cluj Frigul i-a speriat pe suporteri

Și vremea își spune cuvântul . Frigul de afară pare că i-a speriat pe suporterii FCSB. Un bilet la peluză costă 30 de lei, iar cei care vor să stea la tribune vor trebui să scoată din buzunar suma de 50 de lei.

„N-avem ce să facem, ce să mai comentăm. Trebuie să ne mobilizăm pe campionat, că e groasă rău. Dacă nu luăm trei puncte cu CFR Cluj, va fi greu. E nevoie de sânge proaspăt la FCSB, să mai avem două-trei transferuri. Sânge proaspăt, ca cei care sunt titulari să simtă presiunea din spate. O să vezi ce, pui osul la treabă. Ne-am bucurat în vară că nu s-au vândut jucători, dar au fost aduși unii care nu se încadrează”, a declarat Gigi Mustață, liderul galeriei FCSB, la FANATIK SUPERLIGA.