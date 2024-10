Câte bilete s-au vândut la derby-ul FCSB – Rapid. Se anunță un nou record pe Arena Națională

. Interesul este unul uriaș, așa că suporterii nu au lipsit de la casele de bilete și de pe online. Arena Națională are șanse să fie plină ochi duminică, la ora 21:00.

Peste 30.000 de bilete vândute la ora actuală

După ce campioana României a învins-o pe Dinamo, rivala de moarte a „roș-albaștrilor”, fanii FCSB-ului vor să cucerească din nou capitala. Va fi pentru prima dată după multă vreme când Marius Șumudică va sta pe banca tehnică într-un meci contra lui FCSB.

FCSB va fi gazda partidei. Așadar, cele puțin peste 55.000 de locuri care formează Arena Națională așteaptă să fie ocupate de suporterii celor două echipe bucureștene. Recordul de asistență din ediția actuală a Superligii a fost atins în derby-ul Dinamo – FCSB: 45.469 spectatori.

Potrivit celor de la , 30.000 de bilete s-au vândut până în momentul actual la FCSB – Rapid București. Deja, partida se situează pe locul secund al clasamentului asistențelor din sezonul acesta, chiar dacă cifra nu este finală.

TOP număr de spectatori prezenți pe stadion în sezonul 2024-2025 Superliga

Dinamo – FCSB 0-2, 45.469 spectatori FCSB – Rapid 30.000 (n.r. cifra poate crește până la fluierul de start de duminică) Universitatea Craiova – Rapid 1-1, 19.940 spectatori U Cluj – Dinamo București 1-0, 18.066 spectatori Rapid – U Cluj 0-2, 12.691 spectatori CFR Cluj – U Cluj 2-3, 12.500 spectatori Rapid – CFR Cluj 2-2, 12.400 spectatori Rapid – Dinamo București 1-1, 12.378 spectatori Rapid – Oțelul Galați 0-0, 12.000 spectatori CFR Cluj – FCSB 2-2, 11.252 spectatori

Gigi Becali vrea neapărat să bată Rapidul

F contra lui Glasgow Rangers. Vicecampioana Scoției s-a impus cu 4-0 acasă, pe stadionul Ibrox. Gigi Becali, patronul echipei campioane, pe care o are la derby-ul cu Rapid.

“Cu Rapid nu vor fi Baba Alhassan, Edjouma, Pantea, Luis Phelipe, Ştefănescu. Am fost noi prea slabi. Am jucat cu o echipă de minte de copii. Musi mai bine ţine de minge decât Ştefănescu. Nu am nicio urmă de regret. Ce să mai? Cu Rapid există doar varianta victoriei”, a declarat omul de afaceri la DigiSport.

Din partea Rapidului, căpitanul Cristian Săpunaru nu se va putea bucura de derby. Fundașul în vârstă de 40 de ani nu va fi disponibil pentru FCSB – Rapid din cauza unei accidentări. În cadrul emisiunii , Cristi Coste a făcut lumină în cazul Săpunaru.

„Săpunaru are șanse mici să joace cu FCSB. Nu s-a antrenat miercuri și au fost probleme și ieri. Șumudică spunea marți că era 60% cu 40% pentru meciul de duminică. Acum e mai mult spre nu. S-a inversat procentajul 30% cu 70%. Sunt șanse mici să joace Săpunaru în meciul FCSB – Rapid”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

în favoarea giuleștenilor. Meciul a fost în ultima etapă al play-off-ul Superligii din ediția trecută, iar FCSB era deja campioană matematic. Bamgboye și Petrila au fost autorii celor două goluri marcate de rapidiști.