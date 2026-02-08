Câte bilete s-au vândut la Dinamo – Universitatea Craiova, derby-ul pentru locul 1 în SuperLiga: „Arena Națională devine acasă”

ADVERTISEMENT

Arena Națională va fi luată asalt la , programat luni, 9 februarie, de la ora 20:00. Cele două echipe se vor lupta pentru locul 1 în SuperLiga, iar gazdele au vândut un număr impresionant de bilete.

Câte bilete s-au vândut la Dinamo – Universitatea Craiova

Înaintea meciului care trage cortina peste runda cu numărul 26, Universitatea Craiova e lider în SuperLiga, cu 49 de puncte, la egalitate cu Rapid (locul 2). Dinamo e pe locul 3, cu 48 de puncte.

fiind de 22.500 de spectatori. Acum, conducerea roș-albilor vrea și mai mulți spectatori, Andrei Nicolescu preconizând aproximativ 25.000 de fani pe cel mai stadion din țară.

„Peste 12.500 de bilete vândute! Mai sunt puțin peste 24 de ore până la fluierul de start!

Mâine, de la 20:00, începe duelul pentru prima poziție în SuperLiga! Cu voi în tribune, Arena Națională nu mai e doar un stadion… devine ACASĂ!

Împreună îi împingem pe băieții noștri spre victorie! Ne vedem pe stadion, câinilor!”, a scris Dinamo, pe Facebook.

Oltenii au la dispoziție în jur de 2000 de bilete, comercializate separat, atât la o casă de bilete în Craiova, cât și printr-un link dedicat propriilor suporteri.

„E greu de estimat. Estimările noastre sunt date peste cap. Erau doar 8.000 de bilete vândute (n.r. – sâmbătă). Nu știu cum se va vinde mai departe.

Ne așteptam la 25.000-30.000, având în vedere importanța meciului și faptul că nu am vedea un meci între două echipe care nu joacă fotbal, dimpotrivă”, a spus Andrei Nicolescu.