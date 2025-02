Câte bilete s-au vândut la FCSB – Dinamo cu 7 zile înainte de derby-ul de pe Arena Națională. Exclusiv

. După meciul de la Buzău, pentru campioana României urmează returul cu PAOK Salonic și derby-ul cu Dinamo.

FCSB, număr important de bilete vândute pentru meciul cu Dinamo

FANATIK a aflat câte bilete a vândut FCSB pentry „Derby de România” cu o săptămână înainte de partida de pe Arena Națională. În condițiile în care bucureștenii vor mai juca și meciul cu PAOK, fanii echipei lui Elias Charalambous au achiziționat deja peste 15,000 de bilete.

În condițiile în care FCSB are șanse mari să se califice în optimile de finală ale Europa League, suporterii campioanei vor lua cu siguranță cu asalt site-ul de bilete al clubului cu 3-4 zile înainte de meci.

Așadar, la derby-ul dintre FCSB și Dinamo sunt așteptați peste 40,000 de spectatori. Cu o victorie la Buzău, FCSB se poate distanța la patru puncte de „câini” înainte de duelul direct.

FCSB – PAOK Salonic, sold-out pe Arena Națională

Gheorghe Mustață a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că cu o săptămână înainte de meci: „Sold-out! Vă dau cuvântul meu de onoare, am intrat pe FCSB ticketing și dispăruse… erau vândute vreo 42 de mii.

Azi dimineață am sunat să văd dacă pot să mai iau și eu bilete, m-a sunat cineva… A zis Mustață, sold out! Îmi pare rău! Am zis dacă au mai oprit bilete pentru casă.

Au zis că nu, se joacă cu casa închisă. Le-au trimis grecilor în jur de 3.7000, ei au cerut până la 5.000”, a mai spus liderul Peluzei Nord.

Campioana României, pe locul 4 în clasamentul mediei spectatorilor

FCSB e abia pe locul al patrulea la media de spectatori la meciurile considerate pe teren propriu. Campioana României a avut la partidele de pe Ghencea și Arena Națională 9352 de spectatori, adică doar 17% din capacitatea celui mai mare stadion din România.

Universitatea Craiova stă puțin mai bine decât rivala FCSB, cu o medie de 9572 de suporteri. Pe locul doi în acest clasament se află Dinamo cu 10,210 fani, în timp ce Rapid e lider cu 10,330 de spectatori.

