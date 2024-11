Câte bilete s-au vândut la FCSB – Olympiakos! Arena Națională va erupe la meciul din UEFA Europa League

. Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a intrat în direct la și a dezvăluit numărul de bilete vândute pentru partida din Europa League până vineri, 22 noiembrie.

Gigi Mustață, anunț despre bilete la FCSB – Olympiakos: „Peste 40.000 de spectatori pe Arena Națională”

FCSB a disputat două meciuri acasă până în prezent în ediția actuală de UEFA Europa League. Primul duel a fost cel cu RFS, la care au asistat 34.257 de spectatori. Ulterior, la întâlnirea cu Midtjylland, numărul de fani a crescut. La confruntarea cu danezii au luat parte nu mai puțin de 37.152 de suporteri.

Pentru duelul cu câștigătoarea UEFA Conference League din ediția trecută, „roș-albaștrii” sunt gata să bată recordul. Trupa patronată de Gigi Becali a vândut, alături de abonamente, peste 40.000 de bilete până vineri dimineață, 22 noiembrie. Gigi Mustață, liderul peluzei Nord FCSB, a dezvăluit unde mai sunt bilete disponibile pe Arena Națională.

De asemenea, Mustață speră la câștigarea titlului. Așa cum a declarat în direct, liderul galeriei „roș-albaștrilor” are încredere că Mihai Pintilii și Elias Charalambous vor redresa corabia după 0-1 cu FC Botoșani.

„Da, s-au vândut foarte multe pachete, din informațiile pe care le am și am discutat cu persoanele care se ocupă de bilete. Am înțeles că mai sunt bilete la VIP 2 și VIP 3. Din ce am înțeles și la tribuna a doua, inel 3, tribuna întâi, inel 3.

Restul, toate biletele sunt vândute. Peste 40.000 de bilete cu siguranță. Deci la peluze nu mai sunt, mai sunt bilete doar la VIP 2 și VIP 3, inel 3 tribuna 1, inel 3 tribuna 2.

(n.r. urmează un program foarte interesant și greu pentru FCSB) Important este să fim alături de echipă, important e ca echipa să se mobilizeze foarte bine și să continuăm drumul spre campionat”, a declarat Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea live pe FANATIK în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

FCSB, parcurs foarte bun în Europa League

FCSB a pierdut doar un meci din cele patru disputate în cadrul Europa League. Partida cu Rangers s-a încheiat 4-0 pentru scoțieni, însă „roș-albaștrii” au înregistrat victorii împotriva lui RFS (4-1), PAOK (1-0) și Midtjylland (2-0).

Campionii României ocupă locul al 8-lea în clasamentul Europa League. La egalitate de puncte este Tottenham, iar liderul este Lazio cu 4 victorii în tot atâtea partide. Olympiakos, adversara bucureștenilor de joi, se situează pe poziția a 11-a cu două puncte în spatele „roș-albaștrilor”.

Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Olympiacos! Se bate RECORDUL pe Arena Națională?!