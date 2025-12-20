Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid. Mihai Stoica promite show total la ultimul derby al anului

ADVERTISEMENT

Fanii celor două rivale, FCSB și Rapid, iau cu asalt Arena Națională pentru ultimul derby din 2025. Mihai Stoica a anunțat câte bilete s-au vândut la partida programată duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00.

Peste 20.000 de bilete vândute la FCSB – Rapid

FCSB – Rapid nu se va juca cu casa închisă, dar cel mai mare stadion din țară va fi pe jumătate plin. Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că , dintre care aproximativ 5500 au fost achiziționate de suporterii giuleșteni.

„ a făcut tot antrenamentul cu echipa și suntem încrezători. S-a trecut binișor de 20.000 de bilete și mai sunt zile până la meci. Rapidul avea astăzi 5.500 de bilete date deja. E clar că vor veni foarte mulți. Relația între cluburi este foarte bună. Înainte dacă mai erau probleme legate de reciprocități, acum nu mai sunt.

E extrem de important pentru noi pentru că în eventualitatea unei victorii am ajunge nesperat, ca să zic așa, la o distanță destul de mică de Rapid și de cele din față. Craiova probabil că va câștiga, Dinamo nu are un meci ușor la Arad. Piteștiul joacă la Galați unde poate nu câștigă. Facem și noi calcule, până acum nu am făcut așa niciodată”, a declarat Mihai Stoica la

FCSB o atacă pe Rapid cu Daniel Bîrligea

Pe lângă suportul fanilor, roș-albaștrii vor avea parte și de atuul Daniel Bîrligea. s-a refăcut miraculos și este apt de joc pentru duelul cu rivalii de sub Podul Grant. „Mă simt bine. Am încercat să fiu aproape 100% refăcut, mai ales că-mi doresc să joc în acest meci foarte important.

Dorința de a juca, m-a făcut să-mi revin mai repede. Este și ultimul meci al anului și am vrea să închidem 2025 cu bine și să ajut echipa măcar pe ultima sută de metri. Plus că este un derby cu miză mare”, a fost mesajul lui Daniel Bîrligea.