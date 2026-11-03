Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova – Egnatia! Dezinteres neașteptat

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Universitatea Craiova se pregătește pentru un nou meci european pe stadionul „Ion Oblemenco”, însă interesul suporterilor este, cel puțin deocamdată, mult sub așteptări. Deși campioana României o întâlnește joi seară pe Egnatia, în Conference League, biletele se vând într-un ritm surprinzător de lent. Din informațiile obținute de FANATIK, doar aproximativ 11.000 de locuri sunt acoperite până în acest moment, iar perspectiva unor tribune pe jumătate goale devine tot mai reală.

Doar 4.000 de bilete vândute pentru Universitatea Craiova – Egnatia

Universitatea Craiova revine în fața propriilor suporteri pentru confruntarea cu Egnatia, programată joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00, în Conference League. în primăvara europeană a competiției, însă atmosfera din tribune ar putea fi departe de cea așteptată la o partidă europeană.

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Potrivit informațiilor FANATIK, până în prezent s-au vândut doar aproximativ 4.000 de bilete individuale pentru duelul cu formația albaneză, un număr surprinzător de mic pentru echipa campioană și singura formație din Românie care își continuă aventura continentală. La acestea se adaugă cele 7.000 de pachete comercializate anterior confruntării cu Getafe, care includ, normal, și accesul la partida cu Egnatia. Astfel, în acest moment, aproximativ 11.000 de locuri sunt acoperite pentru meciul de joi seară.

Stadionul „Ion Oblemenco” riscă să fie pe jumătate gol! Posibilele explicații

Motivele pentru care suporterii nu s-au înghesuit să cumpere bilete nu sunt cunoscute cu exactitate. Există, însă, câțiva factori care ar putea influența interesul pentru . În primul rând, ora de start, 22:00, ar putea reprezenta un inconvenient pentru o parte dintre spectatori, mai ales că meciul se dispută într-o zi de joi, iar a doua zi este una obișnuită de lucru sau de școală.

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Un alt posibil motiv este vremea din Craiova. În ultimele cinci zile, orașul a fost afectat de ploi persistente, iar condițiile meteorologice capricioase ar putea să-i determine pe unii suporteri să urmărească partida de acasă. Acestea rămân, însă, doar posibile explicații, nu motive cu adevărat întemeiate.

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În condițiile în care stadionul „Ion Oblemenco” are o capacitate acceptabilă de aproximativ 28.000 de locuri, numărul actual al biletelor și pachetelor vândute ar însemna că o mare parte dintre scaune ar rămâne neocupate dacă situația nu se schimbă până joi.

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Universitatea Craiova speră la 17.000–18.000 de spectatori

Există, totuși, speranțe că situația se va îmbunătăți în cele două zile rămase până la confruntarea cu Egnatia. Din informațiile FANATIK, estimările privind asistența la partida europeană se îndreaptă spre 17.000–18.000 de spectatori, chiar dacă în prezent sunt acoperite doar aproximativ 11.000 de locuri.

Explicația ține de comportamentul publicului craiovean, care, în general, obișnuiește să achiziționez bilete în ultimele zile sau chiar în ziua meciului. Tocmai de aceea, există așteptări ca ritmul vânzărilor să crească semnificativ până joi seară.

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