Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova – U Cluj! Fanii oltenilor au dat năvală la casele de bilete. Video

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Universitatea Craiova și U Cluj se vor întâlni duminică, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco” în ediția 2026 a Supercupei României, iar tichetele au fost puse în vânzare la casele de bilete sâmbătă, începând cu ora 12:00. Fanii oltenilor au fost prezenți în număr mare, interesul pentru partida de duminică fiind ridicat. Câte bilete s-au vândut până în acest moment.

Câte bilete s-au vândut până acum pentru Universitatea Craiova – U Cluj. Interes ridicat pentru Supercupa României

Din informațiile FANATIK, până în acest moment s-au vândut aproximativ 10.000 de bilete pentru duelul dintre Universitatea Craiova și U Cluj din Supercupa României. La începutul săptămânii se vânduseră aproximativ 7.000 de tichete. La casele de bilete ale Universității Craiova, bilete au fost puse în vânzare sâmbătă, la ora 12:00.

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Aproximativ 30-40 de persoane au fost prezente la coadă pentru a achiziționa bilete la meciul pe care echipa pregătită de Filipe Coelho îl va juca împotriva Universității Cluj. Cele două formații au debutat deja în noul sezon, cu meciuri disputate în cupele europene, iar ambele au obținut rezultate pozitive în deplasare.

, iar . „Șepcile roșii” urmau să efectueze un antrenament sâmbătă pe „Ion Oblemenco”, însă acesta a fost anulat, iar jucătorii vor face o plimbare pe gazonul arenei după conferința de presă, care va avea loc începând cu ora 17:00.

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Entuziasm uriaș la Universitatea Craiova înainte de startul noului sezon

Sezonul 2025-2026 a fost unul fabulos pentru Universitatea Craiova, care a reușit să cucerească atât titlul în SuperLiga, cât și Cupa României Betano, având și un parcurs pozitiv în Conference League. În acest context, fanii sunt extrem de entuziasmați înainte de startul noului sezon, în care echipa va lupta din nou pentru trofeele interne și își propune un parcurs cât mai lung în competițiile continentale.

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Vineri, 10 iulie, . Cu siguranță, această cifră va mai crește în următoarele săptămâni, iar Universitatea ar putea stabili un record incredibil. Echipa pregătită de Filipe Coelho va debuta în noul sezon al SuperLigii pe 18 iulie, cu un duel pe teren propriu contra celor de la UTA.

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