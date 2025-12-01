Câte bilete s-au vândut la UTA – FCSB! Surpriză mare la meciul roș-albaștrilor din Cupa României Betano. Exclusiv

ADVERTISEMENT

UTA și FCSB se întâlnesc la Arad în meciul etapei a doua din grupele Cupei României. Dacă până acum, orice prezență a echipei campioane genera o emulație extraordinară, acum lucrurile stau exact pe dos.

1.400 de bilete vândute luni pentru UTA – FCSB

Deși biletele pentru această partidă au fost puse în vânzare încă de săptămâna trecută, însă doar pentru abonați, aceștia nu s-au înghesuit să își rezerve locurile din campionat la partida de miercuri 3 decembrie, de la ora 21:00..

ADVERTISEMENT

De astăzi tichetele se vând la liber, la prețuri de 90 lei pentru tribuna întâi, 70 de lei la tribuna a doua și 50 de lei la peluze. Cu alte ocazii, . Luni seara la ora 19, puțin peste 1.400 de locuri au fost achiziționate, din care majoritatea la tribuna întâi. Fără sectorul oaspeților și zona tampon, 10.000 de bilete sunt puse la vânzare pentru acest meci.

Continuă boicotul arădenilor și la meciul cu FCSB?

Suporterii arădeni au boicotat primul meci din faza grupelor, încheiat 1-1 cu Petrolul Ploiești. Peluza Ultras Arad a emis un comunicat în care considera „sfidător și inacceptabil” ca biletele să coste atât de mult în Cupa României.

ADVERTISEMENT

Fanii din toate zonele arenei au îmbrățișat protestul galeriei și tribunele au fost goale la meciul cu „lupii galbeni”. În tribune au luat loc atunci în jur de 500 de spectatori.

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea vrea să câștige Cupa României Betano

Cel puțin dacă ținem cont de afișul partidei, lucrurile ar trebui acum să fie altfel. Mai ales că pentru UTA, prin vocea antrenorului Adrian Mihalcea, Cupa României este un obiectiv declarat în actuala stagiune.

„Avem nevoie chiar de două victorii în meciurile de Cupă rămase (n.r., acasă cu FCSB și în deplasare la Bistrița) pentru a trece mai departe în această competiție. FCSB rămâne aceeași echipă importantă a campionatului, iar meciul în sine va fi important și pentru public”,

ADVERTISEMENT

UTA – FCSB, în Cupa României Betano, meci de infarct acum 3 ani

Un adevărat thriller s-a consemnat între cele două echipe în urmă cu trei ani, tot în Cupa României. A fost atunci 2-2, după ce roș-albaștrii au avut pe final trei jucători eliminați, iar Postolachi a încris în ultimul minut de prelungiri, aducând un punct pentru arădeni. Celelalte goluri au purtat semnăturile lui Rareș Pop respectiv Radunovic și Radaslavescu.

Remiza de pe stadionul „Francisc Neuman” a împiedicat clubul patronat de Gigi Becali să avanseze în fazele superioare ale competiției. Acest scenariu se poate întâmpla și miercuri, având în vedere că în al treilea meci FCSB o va întâlni pe Universitatea Craiova.