Câte bilete s-au vândut până acum pentru returul dintre FCSB si LASK Linz. Anunțul lui Gigi Mustață

. Gigi Mustață a dezvăluit câte bilete s-au vândut deja pentru returul de la București.

Ghencea, din nou plin pentru FCSB – LASK Linz: „Cred că se poate umple iar”

FCSB a bifat un nou record de prezență la partida disputată acasă contra cehilor de la Sparta Praga. La meciul retur, campioana României a avut în Ghencea 28.519 de spectatori.

Se pare că stadionul ar putea să se umple din nou și pentru meciul cu austriecii de la LASK Linz. Gigi Mustață a dezvăluit deja câte bilete au fost vândute pentru meciul retur.

„Da, e posibil (Chestionat dacă se va bate un nou record nr.). Aseară, când am vorbit, erau în jur de 10.000 de bilete vândute. Am sunat aseară, am vorbit și mi-a spus că sunt în jur de 10.000. Cred că se poate umple iar stadionul.

E ultimul meci în Ghencea, vom juca partida cu UTA pe Arcul de Triumf. După care am înțeles că se va da drumul la Național Arena”, a spus Gigi Mustață pentru FANATIK.

În campionat, FCSB nu a beneficiat de același sprijin. În ultima etapă, când echipa a jucat acasă contra celor de la Poli Iași, doar 4.525 de spectatori au fost prezenți. Gazdele aveau să piardă meciul (0-1 scor final).

Ce se întâmplă cu situația transmisiunii la TV. Gigi Becali a dat un nou ordin

FCSB a avut parte de două evenimente similare care i-au iritat pe fani. Atât partida tur cu Sparta Praga, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, cât și partida tur cu LASK Linz, din play-off-ul Europa League, au fost transmise doar pe VOYO, platforma celor de la PRO TV.

Suporterii au avut reacții vehemente atunci când au aflat că nu își pot urmări favoriții în direct la TV. „Pun eu o condiție acolo. Nu ai voie să dai pe VOYO, dai doar pe PRO TV, și pe VOYO nu ai voie, ești obligat. Asta e obligația mea acum, înainte nu aveam ce face”, a declarat Becali la Palat.

Până la meciul de foc contra lui LASK Linz, în care FCSB va lupta pentru calificarea în Europa League, campioana României va juca duminică seară în Superliga, contra Hermannstadt.

Mustață a dezvăluit câte bilete s-au vândut pentru returul cu LASK Linz