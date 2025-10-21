Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus

Interes scăzut din partea fanlor pentru FCSB - Bologna, din etapa a 3-a a fazei principale UEFA Europa League. Campioana a vândut un număr mic de bilete după rușinosul eșec cu Metaloglobus
Cristian Măciucă
21.10.2025 | 13:06
Cate bilete sau vandut pentru FCSB Bologna Fanii au taxat infrangerea soc cu Metaloglobus
EXCLUSIV FANATIK
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Vești proaste pentru FCSB înaintea meciului cu Bologna din etapa a 3-a grupei XXL din Europa League. Conducerea roș-albaștrilor a vândut un număr mic de bilete pentru partida programată joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

FCSB a vândut un număr mic de bilete pentru meciul cu Bologna

FCSB se aștepta la un stadion plin la meciul cu Bologna, al treilea din acest sezon de Europa League. Rezultatele proaste din campionat, în special eșecul cu Metaloglobus, i-au făcut pe fanii campioanei să renunțe la a își mai cumpăra bilete pentru duelul cu echipa lui Vincenzo Italiano.

ADVERTISEMENT

Pentru trupa lui Elias Charalambous se anunță o partidă infernală. Bologna merge excelent în campionat. După 7 etape, italienii sunt pe locul 5 în Serie A, la două lungimi de liderul Inter.

„Gândiți-vă că săptămâna trecută, erau vândute 20.000 de bilete pentru joi. Și ne gândeam că după un rezultat bun cu Metaloglobus vom fi 30.000 sau peste 30.000. S-au vândut doar 23.000 de bilete”, a dezvăluit Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își...
Digi24.ro
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei

Pe ce loc e FCSB în Europa League

După primele două etape, FCSB are 3 puncte și este pe locul 24, ultimul care duce în „primăvara” Europa League. De cealaltă parte, Bologna ocupă poziția a 27-a. Fotbaliștii lui Italiano au un singur punct după eșecul cu Aston Villa (0-1) și remiza cu Freiburg (1-1).

ADVERTISEMENT
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu
Digisport.ro
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat

(n.r. – Unii dintre ei ar putea să nu vină la meci după dezamăgirea cu Metaloglobus) E posibil și asta. Dar ca să vinzi în câteva zile doar 3000 de bilete, e un semn de întrebare.

(n.r. – Ce reacție crezi că va avea echipa?) Reacția echipei? Să vedem atitudine! Dacă nici în cupele europene nu ai atitudine, nu ai pentru ce să te mai numești… Și îmi pare rău să o spun. Să stai să te bucuri cu ei în urmă cu câteva luni de zile, să faci poze cu ei, să stai la masă cu ei, și acum să vii să îi mustrezi, să îi înjuri… Când sunt aceiași jucători. Cu care ai făcut acele performanțe în cupele europene!

ADVERTISEMENT

Eu nu sunt de acord cu chestia asta, dar nu ai ce să faci. La un momentdat explodează suporterul. Ai văzut, la Rapid, pentru un singur meci pierdut au explodat suporterii. Noi am spus ‘Hai să îi lăsăm, hai să vedem, hai să fim lângă ei, hai să le ridicăm moralul’.

Am încercat toate posibilitățile de a fi bine la echipă, dar văd că ceva se întâmplă. Vom vedea după meciul cu Bologna”, a adăugat liderul Peluzei Nord.

FCSB, PARASITA DE FANI la meciul cu Bologna!? Peluza Nord anunta CATE BILETE S-AU VANDUT pana acum

Adrian Porumboiu a anunţat cine e arbitrul român al momentului: “Orice mi-aţi spune...
Fanatik
Adrian Porumboiu a anunţat cine e arbitrul român al momentului: “Orice mi-aţi spune de Kovacs, este cel mai bun”. Reacţie şoc despre Vassaras
Declarația lui Valeriu Iftime, liderul din SuperLiga, e deja virală. Știe cine va...
Fanatik
Declarația lui Valeriu Iftime, liderul din SuperLiga, e deja virală. Știe cine va lua titlul: nu e nici Botoșani, nici FCSB!
Cauzele dezastrului de la CFR Cluj: “Are mercenari chinezeşti! Pe Mandorlini îl preocupă...
Fanatik
Cauzele dezastrului de la CFR Cluj: “Are mercenari chinezeşti! Pe Mandorlini îl preocupă mai mult ce spune Şumudică”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!