Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus

Vești proaste pentru FCSB înaintea meciului cu Bologna din etapa a 3-a grupei XXL din Europa League. Conducerea roș-albaștrilor a vândut un număr mic de bilete pentru partida programată joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

FCSB se aștepta la un stadion plin la meciul cu Bologna, al treilea din acest sezon de Europa League. Rezultatele proaste din campionat, în special eșecul cu Metaloglobus, i-au făcut pe fanii campioanei să renunțe la a își mai cumpăra bilete pentru duelul cu echipa lui Vincenzo Italiano.

Pentru trupa lui Elias Charalambous se anunță o partidă infernală. După 7 etape, italienii sunt pe locul 5 în Serie A, la două lungimi de liderul Inter.

„Gândiți-vă că săptămâna trecută, erau vândute 20.000 de bilete pentru joi. Și ne gândeam că după un rezultat bun cu Metaloglobus vom fi 30.000 sau peste 30.000. S-au vândut doar 23.000 de bilete”, a dezvăluit Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Pe ce loc e FCSB în Europa League

După primele două etape, FCSB are 3 puncte și este pe locul 24, ultimul care duce în „primăvara” Europa League. De cealaltă parte, Bologna ocupă poziția a 27-a. Fotbaliștii lui Italiano au un singur punct după eșecul cu Aston Villa (0-1) și remiza cu Freiburg (1-1).

„(n.r. – Unii dintre ei ar putea să nu vină la meci după dezamăgirea cu Metaloglobus) E posibil și asta. Dar

(n.r. – Ce reacție crezi că va avea echipa?) Reacția echipei? Să vedem atitudine! Dacă nici în cupele europene nu ai atitudine, nu ai pentru ce să te mai numești… Și îmi pare rău să o spun. Să stai să te bucuri cu ei în urmă cu câteva luni de zile, să faci poze cu ei, să stai la masă cu ei, și acum să vii să îi mustrezi, să îi înjuri… Când sunt aceiași jucători. Cu care ai făcut acele performanțe în cupele europene!

Eu nu sunt de acord cu chestia asta, dar nu ai ce să faci. La un momentdat explodează suporterul. Ai văzut, la Rapid, pentru un singur meci pierdut au explodat suporterii. Noi am spus ‘Hai să îi lăsăm, hai să vedem, hai să fim lângă ei, hai să le ridicăm moralul’.

Am încercat toate posibilitățile de a fi bine la echipă, dar văd că ceva se întâmplă. Vom vedea după meciul cu Bologna”, a adăugat liderul Peluzei Nord.