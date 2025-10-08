Câte bilete s-au vândut pentru meciurile României cu Moldova şi Austria! S-au speriat fanii de ciclonul Barbara?!

, iar apoi duminică are loc confruntarea cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Ambele confruntări vor avea loc pe Arena Naţională, dar fanii nu au luat cu asalt casele de bilete, ca în alte ocazii.

ADVERTISEMENT

Câte bilete s-au vândut pentru România – Moldova! S-au speriat fanii de ciclonul Barbara?!

Din informaţiile FANATIK, până miercuri la prânz s-au vândut aproximativ 15.000 de bilete pentru România – Moldova, meci programat joi, de la ora 21:00. Acest număr redus poate fi influenţat şi de vremea rea din Capitala României din ultimele zile.

În noaptea de marţi spre miercuri a fost cod roşu de ploi în Bucureşti din cauza ciclonului Barbara. Din fericire, vremea se îndreaptă şi joi seara la ora meciului sunt şanse mici să fie precipitaţii. Ianis Hagi a făcut un apel la fani, pe care îi aşteaptă alături de echipa naţională:

ADVERTISEMENT

„Sunt obișnuit cu astfel de vreme după 5 ani în Scoția. Sper să reziste terenul, sper să fie vreme bună mâine (n.r. joi), să vină suporterii la stadion, să plece fericiți acasă, după o victorie. Noi vrem să câștigăm, ăsta e obiectivul la fiecare meci, fie că e oficial sau amical”, a spus Ianis Hagi pentru .

30.000 de bilete la România – Austria!

Nici pentru meciul România – Austria, care se va disputa duminică, de la ora 21:45, nu este bătaie pe bilete. FANATIK a aflat că până acum s-au vândut aproximativ 30.000 de bilete pentru meciul din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Despre acest subiect a scris şi .

ADVERTISEMENT

Sunt şanse mici să fie sold out la meciul cu liderul grupei, având în vedere că mai sunt disponibile aproximativ 20.000 de tichete. România nu mai are şanse pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, după evoluţia modestă din preliminarii: 2 victorii, 1 egal şi 2 înfrângeri.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu va ocupa unul dintre primele două locuri din grupă, . Astfel, meciurile internaţionale din octombrie şi noiembrie pot reprezenta oportuniţăţi excelente de pregătire ale meciurilor decisive din luna martie.

Cât costă biletele la meciurile României cu Moldova şi Austria

Preţul biletelor la meciul România – Moldova este cuprins între 40 de lei, la peluze şi 100 de lei, la tribunele 1 şi 2 central. Copiii cu vârsta de sub 15 ani plătesc 10 lei pentru fiecare bilet, în timp ce tinerii între 15 şi 24 de ani vor plăti 30 de lei.

ADVERTISEMENT

La România – Austria sunt preţuri similare meciului cu Moldova. Până acum s-au epuizat biletele de la VIP şi cele de la primul inel de la tribuna a II-a. În toate celelalte zone biletele sunt disponibile, cu preţuri între 40 lei şi 75 de lei.