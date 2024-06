Câte bilete s-au vândut pentru România – Liechtenstein. Ultima repetiție pentru EURO 2024, cu amatori. ”Ne lipsesc 15 profesioniști”

Naționala României va disputa vineri, 7 iunie, în Ghencea, ultimul meci de verificare înaintea plecării la turneul final EURO 2024 din Germania, împotriva reprezentativei Principatului Liechtenstein. S-au vândut peste 20.000 de bilete, iar FRF estimează că în tribunele stadionului Steaua vor fi circa 25.000 de spectatori. Meciul începe la ora 21:30 și va fi transmis la TV de Antena 1.

Pentru tricolori amicalul cu selecționata de pe locul 202 în clasamentul FIFA ar trebui să fie ca un antrenament cu public, care să-i ajute pe Stanciu și compania să-și refacă moralul după prestația neconvingătoare din , defășurat marți, 4 iunie, pe stadionul Steaua.

Naționala din Lichtenstein, și așa printre cele mai slabe din lume, locul 202 în topul FIFA, din 210 echipe, se prezintă la București cu un lot format aproape numai din amatori. Potrivit , selecționerul german Konrad Fünfstück (43 de ani) nu a putut conta pe 15 jucători pentru amicalele cu Albania (3 iunie) și cu România (7 iunie).

Astfel, selecționata micuțului Principat, care are o populație de 39.000 de locuitori, are un lot doar trei jucători considerați profesioniști: portarul Justin Ospelt (24 de ani, FSV Frankfurt / Liga 4 Germania), plus mijlocașii Simon Lüchinger (21 de ani, FC Vaduz/Liga 2 Elveția) și Marcel Büchel (33 de ani, SPAL/Serie C).

Unde joacă fotbaliștii naționalei din Liechtenstein

Înainte să vină la București pentru amicalul cu România, naționala din Liechteinstein a fost sparring-partner pentru Albania, o altă echipă calificată la EURO 2024. Albania s-a impus cu 3-0 (1-0), iar după meci oficialii reprezentativei din Liechteinstein s-au declarat mulțumiți, considerând că ”echipa a avut o prestație convingătoare având în vedere numeroasele absențe”. Selecționerul a adăugat că este mândru de jucătorii săi pentru că și-au lăsat inima pe teren.

Echipa de start folosită de Liechtenstein la amicalul cu Albania, disputat în Ungaria, la Szombathely:

Portar: Justin Ospelt (24 de ani, FSV Frankfurt / Liga 4 Germania)

Justin Ospelt (24 de ani, FSV Frankfurt / Liga 4 Germania) Fundași: Livio Meier (26 de ani, Eschen/Mauren / Liga 4 Elveția); Niklas Beck (23 de ani, FC Balzers/Liga 4 Elveția); Maximilian Göppel (26 de ani, Eschen/Mauren / Liga 4 Elveția); Sandro Wolfinger (32 de ani, FC Balzers /Liga 4 Elveția), Kenny Kindle (20 de ani /FC Vaduz U23)

Livio Meier (26 de ani, Eschen/Mauren / Liga 4 Elveția); Niklas Beck (23 de ani, FC Balzers/Liga 4 Elveția); Maximilian Göppel (26 de ani, Eschen/Mauren / Liga 4 Elveția); Sandro Wolfinger (32 de ani, FC Balzers /Liga 4 Elveția), Kenny Kindle (20 de ani /FC Vaduz U23) Mijlocași: Aron Sele (27 de ani, Eschen/Mauren / Liga 4 Elveția); Marcel Büchel (33 de ani, SPAL/Serie C); Simon Lüchinger (21 de ani, FC Vaduz/Liga 2 Elveția)

Aron Sele (27 de ani, Eschen/Mauren / Liga 4 Elveția); Marcel Büchel (33 de ani, SPAL/Serie C); Simon Lüchinger (21 de ani, FC Vaduz/Liga 2 Elveția) Atacanți: Jonas Beck (21 de ani, FC Schaan/ Liga 4 Elveția), Ferhat Saglam (22 de ani, FC Vaduz U23)

Liechtenstein a făcut 1-1 cu Letonia, în martie

Înainte să fie numit selecționer, Konrad Fünfstück a antrenat în Germania Werder Bremen II și Kaiserslautern, precum și în Elveția, pe FC Wil. El are 11 meciuri pe banca naționalei din Liechtentein: 10 înfrângeri și un egal, 1-1 cu Letonia, într-un amical disputa pe 26 martie 2024, în Cipru. Golaveraj general 2-25.

În afara golului din meciul cu Letonia, care a fost de fapt un autogol, în mandatul lui Konrad Fünfstück Liechtenstein a mai marcat o dată în jocul cu Bosnia (1-2), în preliminariile EURO 2024.

Primul amical al României cu Liechtenstein

Este primul amical pe care naționala României îl dispută cu Liechtenstein. Cele două reprezentative s-au mai confruntat de șase ori, dar numai în meciuri oficiale. Tricolorii au câștigat de fiecare dată, având un golaveraj zdrobitor 30-1:

România – Liechtenstein 8-0 (29 martie 1997/prelim. CM 1998)

Liechtenstein – România 1-8 (6 septembrie 1997/prelim. CM 1998)

România – Liechtenstein 7-0 (2 septembrie 1998/prelim. EURO 2000)

Liechtenstein – România 0-3 (9 octombrie 1999/prelim. EURO 2000)

România – Liechtenstein 2-0 (5 septembrie 2021/prelim. CM 2022)

Liechtenstein – România 0-2 (14 noiembrie 2021/prelim. CM 2022)

Edi Iordănescu are doar o victorie în meciurile amicale

Amicalul cu Liechtenstein este un bun prilej pentru selecționerul Edi Iordănescu să repete, în special, schemele ofensive, dar și să-i mai îmbunătățească bilanțul nefavorabil din meciurile de verificare. De la începutul mandatului, Iordănescu jr. a condus șapte meciuri amicale, reușind , la Chișinău, trei egaluri și tot atâtea înfrângeri:

România – Grecia 0-1 (25.03.2022, stadion Steaua)

Israel – România 2-2 (29.03.2022, Netanya)

România – Slovenia 1-2 (17.11.2022, Cluj-Napoca)

Moldova – România 0-5 (20.11.2022, Chișinău)

România – Irlanda de Nord 1-1 (22.03.2024, Arena Națională)

Columbia – România 3-2 (26.03.2024, Madrid)

România – Bulgaria 1-1 (4 iunie 2024, stadion Steaua)

23 de meciu ri , 9 victorii, 8 egaluri și 6 înfrângeri este bilanțul selecționerului Edi Iordănescu.

, 9 victorii, 8 egaluri și 6 înfrângeri este bilanțul selecționerului Edi Iordănescu. 33 de goluri marcate și 22 primite este golaverajul României în cele 23 de partide disputate până acum sub comanda lui Iordănescu jr.

28 de tricolori sunt convocați pentru EURO 2024

Selecționerul Edi Iordănescu a convocat 28 de jucători pentru amicalele cu Bulgaria și Liechtenstein. Din aceștia vor fi aleși 26 de jucători pentru EURO 2024. Lotul final va fi comunicat la UEFA vineri, 7 iunie.

Portari: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0); Fundaşi: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2); Mijlocaşi: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1); Atacanţi: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0)

Programul României în grupa E de la EURO 2024

17 iunie: România – Ucraina (Munchen) ora 16:00

România – Ucraina (Munchen) ora 16:00 22 iunie: Belgia – România (Koln), ora 22:00

Belgia – România (Koln), ora 22:00 26 iunie: Slovacia – România (Frankfurt), ora 19:00