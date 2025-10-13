Câte bilete vor avea suporterii români la meciul decisiv cu Bosnia: „Cererea va fi uriaşă!”

După victoria cu Austria, 1-0, . , iar Andrei Vochin a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA câte bilete vor primi fanii români pentru acest duel.

ADVERTISEMENT

Câte bilete vor primi suporterii români pentru meciul decisiv cu Bosnia

Consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu a anunțat că bosniacii vor acorda fanilor români doar cota obligatorie de bilete, mai exact 5% din capacitatea arenei. Așadar, sub 1.000 de fani ai „tricolorilor” vor fi prezenți în tribune. „Nu cred că vor fi mii de suporteri români în Bosnia, din mai multe motive. Unul dintre ele e că Bosnia nu e în Uniunea Europeană, e greu de ajuns acolo.

Nu trebuie viză, intri cu buletinul, dar într-un astfel de spațiu… În al doilea rând, nu ne vor da decât cota de bilete de 5%, care înseamnă puțin, pentru că stadionul este mic (n.r. 15.200 de locuri, 5% ar însemna 760 de bilete)”, a declarat Andrei Vochin la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Unde se va juca partida Bosnia – România

Meciul dintre Bosnia și România se va disputa pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe arena „Bilino Polje” din Zenica, stadion cu o capacitate de aproximativ 15.200 de locuri. Inaugurată în 1972, arena a trecut printr-o renovare în 2012. „Se joacă la Zenica, e un stadion vechi, nu foarte bine modernizat.

Seamănă cumva cu stadionul de la Podgorica, din Muntenegru. Nu cred că fanii români vor putea lua bilete, pentru că le vor lua bosniacii”, a afirmat Andrei Vochin, completat de Horia Ivanovici: „E clar că va fi un interes uriaș, fiind meci decisiv”.

ADVERTISEMENT

Ce rezultate a înregistrat România la Zenica

România a jucat de trei ori în deplasare contra Bosniei. Primul meci a avut loc în 2002, la Sarajevo, și s-a încheiat cu un succes clar al „tricolorilor”, 3-0, după golurile marcate de Cristi Chivu, Dorinel Munteanu și Ionel Ganea. Următoarele două partide s-au disputat la Zenica, iar rezultatele nu au fost favorabile.

ADVERTISEMENT

În 2011, în preliminariile Campionatului European, Bosnia s-a impus cu 2-1. România a condus cu 1-0 la pauză, după reușita lui Ciprian Marica, dar gazdele au întors rezultatul în partea secundă, prin Vedad Ibisevic și Edin Dzeko. Ultimul meci direct pe teren bosniac s-a desfășurat în 2022, în Liga Națiunilor, iar gazdele au triumfat și de această dată, scor 1-0, unicul gol fiind înscris de Smail Prevljak.