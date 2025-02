Câte bilete vor primi fanii lui Dinamo la derby-ul cu FCSB de duminică? „E un acord!”. Scenografie specială la returul cu PAOK

Pentru FCSB urmează un program „de foc” din care roș-albaștrii speră să iasă cât mai bine. Următoarele meciuri pe care bucureștenii le vor juca sunt returul cu PAOK și derby-urile cu Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. Dacă FCSB va reuși să treacă de PAOK, între aceste partide se va strecura și dubla manșă din optimi, împotriva lui Lyon sau Eintracht Frankfurt. Gigi Mustață a dezvăluit noutățile din jurul echipei la FANATIK SUPERLIGA. Liderul Peluzei Nord a oferit informații despre biletele primite de dinamoviști în derby și despre scenografiile pregătite pentru următoarele două meciuri.

Gigi Mustață, informații de ultimă oră din jurul echipei. Câte bilete primesc dinamoviștii în derby și ce coregrafie pregătesc roș-albaștrii

FCSB se apropie de o perioadă infernală în care va disputa doar meciuri tari. Deși este obișnuită cu meciurile din trei în trei zile, campioana României va avea parte, de această dată, doar de partide extrem de grele.

Roș-albaștrii vor avea parte doar de derby-uri între meciurile europene, iar

În ultimele trei etape, bucureștenii vor întâlni trei echipe pe care probabil le vor reîntâlni și în play-off: Dinamo, Rapid și Craiova.

Intrat în direct prin apel telefonic cu Cristi Coste și invitații săi, la FANATIK SUPERLIGA, Gheorghe Mustață a dezvăluit toate noutățile din jurul echipei, printre care și scenografiile pregătite pentru meciurile următoare.

Gigi Mustață: „Rămâne cum am discutat”

„Urmează trei meciuri puternice. Băieții trebuie să fie pregătiți, să nu se accidenteze. Moralul este extraordinar, noi suntem lângă ei să îi susținem așa că toate drumurile duc înainte.

Dinamo va avea toată peluza, așa cum am discutat. Din ce am înțeles și Rapidul se va ține de cuvânt și va juca pe Arena Națională și vom avea și noi parte de toată peluza, așa cum le-am dat-o lor.

Acordul ăla semnat nu are nicio valabilitate. El există, dar dacă nu se vrea să se țină cont de el, nu are nicio valabilitate. Nu există, la acest moment, această reciprocitate peluză la peluză. Este doar un acord între noi. Noi am dat peluza, acum trebuie să o primim. Am înțeles că se joacă pe Arena Națională”, a spus Gigi Mustață despre următoarele meciuri din campionat, la FANATIK SUPERLIGA.

Galeria roș-albastră pregătește coregrafii pentru meciurile cu Dinamo și PAOK

Gigi Mustață a declarat că și-ar dori să realizeze coregrafii atât pentru PAOK, cât și pentru Dinamo, însă vremea rea din ultima perioadă s-ar putea să le pună piedici suporterilor roș-albaștri:

„Sper să ne permită timpul să facem o coregrafie cu PAOK. E posibil să reușim, în funcție de vreme, să facem măcar cu Dinamo, dacă nu cu PAOK. Mâine (n.r. miercuri) la 12:30 voi da drumul la un live pe TikTok pentru suporteri și voi oferi mai multe informații atunci”, a mai spus liderul Peluzei Nord, la FANATIK SUPERLIGA.

