Câte campionate le-a furat Dinamo celor de la Rapid. „Au bătut pe Lupeni cu 8-1. Japcă pe față”

Florin Gătăjeanu, fost fotbalist la Rapid și la Sportul Studențesc în perioada junioratului, a vorbit despre campionatele pe care Dinamo le-a furat alb-vișiniilor. „Pațanu” a fost protagonistul celei mai recente ediții a emisiunii FANATIK RAPID.

Rapid, „furată” de Dinamo de-a lungul istoriei?

Cu 18 titluri de campioană, Dinamo este a doua cea mai decorată echipă de fotbal din România, după Steaua. În schimb, rivala câștigate în 1967, 1999 și 2003. Florin Gătăjeanu susține însă că alb-vișiniii ar fi trebuit să aibă mult mai multe trofee, mai ales în anii ’60, când Rapid ar fi fost furată de Dinamo. Între cele două echipe a fost un scandal monstru și recent, în prima etapă a play-off-ului. Atunci,

„La un moment dat Lucescu și Iordănescu se acuzau ‘Domne, ne-ați furat, pe Steaua, ne-ați furat, pe Dinamo!’ Păi, bă, băiatule, mânca-v-aș gura voastră, nouă Dinamo ne-a luat 4 campionate! Nu spune nimeni asta. Aș vrea să ia cineva interviu, cum sunteți voi, la FANATIK, Horia, tu, să îl întrebe pe Lucescu ‘Dar cu Rapid ce ați avut?’ Nouă ne-au luat din 1960, ’64, ’65, ’65.

Pe toate ni le-a luat Dinamo! (n.r. – Cu japca luate?) Japcă pe față! Au bătut pe Lupeni cu 8-1, ca să ia campionatul! Pe noi, la Brașov, ne-a bătut cu 3-1. A fost un arbitru bulgar. A vrut Dan Coe să îi rupă gâtul arbitrului. Am avut 1-0, ne-am apărat și după ne-a furat ăla pe față, 3-1”, a declarat Florin Gătăjeanu, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Cornel Dinu ar fi trebuit să fie rapidist

„Pațanu” susține că Dinamo l-a „furat” de la Rapid până și pe Cornel Dinu, legenda clubului din „Ștefan cel Mare”. În România, „Mister” a jucat doar pentru Dinamo, în perioada 1966-1983. Ca jucător, Dinu a cucerit 8 trofee cu Dinamo, 6 titluri și 2 Cupe ale României. Fostul mare fundaș român a avut succes la Dinamo și în calitate de antrenor, câștigând titlurile din 2000 și 2002 și cupele din 2000 și 2001.

„Eu sunt foarte bun prieten cu Cornel. Cornel are sorginte rapidist. Cornel a fost crescut pentru Rapid. Cât a furat Dinamo… Dacă era Dinamo București, Dinamo Pitești, Dinamo Brașov, Dinamo Orașul Stalin, Dinamo Bacău. Steaua la fel, cu ASA Tg. Mureșt. Rapid era singură. Da, da. D-aia spun că ne-au furat”, a adăugat „Pațanu”.

