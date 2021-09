Câte clădiri cu risc seismic sunt în Bucureşti. Lista blocurilor care se pot prăbuşi în cazul unui cutremur. “Pot apărea fenomene de lichefiere a solului”

Bulina roșie a devenit o adevărată sperietoare printre proprietarii de apartamente, dar și pentru cei care își doresc să achiziționeze o casă. Astfel, ultimii sunt aproape obligați să consulte lista actualizată a imobilelor din Capitală expertizate tehnic din punctul de vedere al vulnerabilității la seisme. Vorbim despre o listă întocmită de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, o listă care suferă constant modificări.

Astfel, atât cei care deja locuiesc într-o asemenea clădire, cât și cei care doresc să cumpere un apartament într-un asemenea bloc trebuie să aibă în vedere vulnerabilitatea acestuia în cazul unui cutremur. Conform datelor oficiale, în cel mai important oraș al țării, există în prezent, atenție, nu mai puțin de 363 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic.

Câte clădiri cu risc seismic sunt în Capitală!

Locuințele amplasate în toate aceste clădiri sunt supuse unui important risc de prăbușire în cazul unui cutremur de proiectare corespunzător stării-limită ultime. Din nefericire, lista nu se încheie aici. În clasa a II-a de risc seismic se încadrează cu 10 imobile în plus, adică un total de 373 de clădiri. Despre acestea, autoritățile spun că pot suferi degradări structurale majore, dar în cazul cărora pierderea stabilității este puțin probabilă.

De asemenea, potrivit AMCCRS, există și clasa a III-a, clasă unde au fost trecute 116 imobile care nu ar fi afectate în ceea ce privește siguranța structurală. În ultima clasă, a -IV-a, sunt notate 10 clădiri.

Așadar, dacă vreți să cumpărați un apartament în cadrul unui imobil vechi din Capitală, înainte de a lua decizia ar fi bine să consultaţi documentul . Totodată, în listă veţi descoperi şi imobilele care au suferit lucrări de reabilitare din acest punct de vedere.

Ce spun autorităţile despre clădirile cu bulină roşie

Interesant este că, în Bucureşti, ar putea exista mai multe clădiri cu bulina roşie. Autorităţile au explicat pentru FANATIK că proprietarii sunt obligaţi să facă expertiza seismică şi să o transmită către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

“Această inventariere se face în felul următor: proprietarii care fac expertize seismice trebuie să ni le aducă la cunoștință, deci, nu noi le solicităm lor, ci ei trebuie să facă asta. Dacă ei nu ne transmit nouă, noi nu avem de unde să știm care e situația acelui imobil. Asta se întâmplă și cu Colegiul Șincai.

În acest moment, instituția noastră nu are niciun fel de date cu privire la vreo expertiză seismică realizată în cadrul acelui imobil. Tocmai din acest motiv ea nici nu se regăsește în lista clădirilor expertizate tehnic, listă publică. Obligația este a proprietarului, așa spune legea.

Proprietarul acelei clădiri este patrimonial Municipiul București, dar, de fapt și de drept, administrarea este la Primăria Sectorului 4. Și dacă Primăria Sectorului 4 a constatat că sunt degradări, că sunt avarieri la acea clădire, și a făcut o expertiză seismică, doar ea era în măsură să facă această expertiză seismică, aceasta nu ne-a fost adusă la cunoștință. Noi nu avem date cu privire la această clădire și nici nu ne putem implica în vreun fel în consolidarea acelui imobil pentru că ne depășește atribuțiile”, a explicat pentru George Ciubotaru, reprezentant AMCCRS pentru FANATIK.

Ce cartiere sunt periculoase în eventualitatea unui cutremur

FANATIK ți-a prezentat și harta roșie a Capitalei, adică zonele care ar putea fi cele mai afectate în București în cazul unui seism puternic. De altfel, orașul numărul 1 al țării reprezintă una dintre cele mai periculoase capitale europene.

În mod surprinzător, Pipera reprezintă cea mai mare problemă. Contactat de FANATIK, Gheorghe Mărmureanu, președintele onorific INFP, a explicat că .

„Zona de-a lungul Dâmboviţei este periculoasă pentru că sunt regiuni cu teren nisipos. Acolo pot apărea fenomene de lichefiere a solului în cazul unui cutremur, o „curgere” a nisipului, iar clădirile se pot înclina. În Bucureşti nu ai voie să proiectezi structuri din oţel, pentru că sunt foarte flexibile”, a spus Gheorghe Mărmureanu.

Centrul Vechi vine și el cu numeroase probleme și în cazul unui seism aici ar putea avea loc adevărate tragedii. „Există aici o situație aparte cu cei care dețin astfel de clădiri. Dacă s-ar apuca să le restaureze, consolideze, prețul ar fi unul uriaș la cum se prezintă ele acum. Discutăm despre sute de mii de euro, poate chiar în jurul a un milion, în cazul imobilelor mari.

Și atunci s-a ajuns la ceea ce se întâmplă acum. Oamenii nu pot dărâma, vor să scape de clădiri ca să construiască unele noi sau să vândă terenul pe bani frumoși. Și se așteaptă inevitabilul, degradarea până la capăt”, a explicat pentru FANATIK arhitectul Berinde Stefan.

„Suntem norocoși că nu se pune problema unui cutremur catastrofal în următoarea perioadă. De multe ori am fost de părere că este mai bine să dărâmi tot decât să consolidezi. Ar fi și clădirile în siguranță, dar ar costa cu 15-20% mai puțin. Și aici, cel mai bun exemplu este Tribunalul București care a costat 38 de milioane de euro, dar putea fi reconstruit cu 15 milioane de euro”, a spus Gheorghe Mărmureanu.

Când are loc următorul seism major în România

. Conform teoriei dezvoltată de fostul director al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, țara noastră ar putea să fie zdruncinată serios în 2040.

„În jur de 2040 este posibil să avem în România un cutremur foarte mare. E greu să spui cu exactitate, să vorbești despre o ciclicitate. Trebuie să vorbești despre săptămâna, ziua, ora și anul. Nimeni nu este capabil să spună lucrul acesta cu exactitate”, a mai zis Mărmureanu.

Acesta a studiat cutremurele din România și nu numai și spune că seismele majore se petrec o dată la o sută de ani. Sunt două raze importante și țara noastră o traversează pe cea mai puternică.

„Noi în România am avut niște cutremure mari. Am studiat prin biserici, pe unde am găsit date. Și avem o gamă de cutremure care se desfășoară după un anumit tipic, cele foarte puternice care sunt așa. La 1738, apoi 1838. A venit 1940, deci, ce urmează, 2040. Următorul ar trebui să fie în 2040.

Mai sunt o rază de cutremure care au fost, de exemplu în 1701 care a afectat Constantinopolul, apoi 1802, un cutremur extrem de mare, a fost de sfânta Parascheva chiar, după care 1904. Și tot așa, a fost în 2005. Vedeți? Sunt două linii de cutremure și au între ele cam 100 de ani.

Acum suntem în ciclul cutremurelor foarte puternice, 1940 – 2040. Poate să fie 2039, poate să fie 2041, dar să știți că mult nu depășește. Cutremurele din această rază sunt foarte puternice și distrugătoare”, a mai spus Gheorghe Mărmureanu pentru FANATIK.