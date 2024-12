Câte clase are, de fapt, Dragoș Bucur. Detaliul pe care nu mulți îl știu despre prezentatorul Visuri la Cheie

Dragoș Bucur nu mai are nevoie de nicio prezentare. De ani de zile este pe micile ecrane și are o comunitate impresionantă de fani. Chiar dacă este urmărit de mulți români, puțini sunt cei care știu câte clase are, de fapt, prezentatorul Visuri la Cheie.

Când era mic, Dragoș Bucur își dorea să devină gunoier

Dragoș Bucur are o întreagă carieră pe care și-a petrecut-o în fața publicului. Actor și prezentator de meserie, acesta a avut mereu proiecte care l-au adus în fața publicului.

La cei 47 de ani ai săi, Dragoș Bucur se poate lăuda cu multe proiecte de succes. Soțul Danei Nălbaru a primit roluri în numeroase filme, iar cei de acasă îl știu din rolul de prezentator al emisiunii Visuri la Cheie.

De o bună perioadă de timp, . Nu există proiect în care acesta să nu se implice trup și suflet. Actorul face totul cu profesionalism și nu este de mirare că mulți se întreabă dacă s-a pregătit pentru asta.

Pe vremea când era doar un copil, visul lui Dragoș Bucur nu era acela de a fi prezent pe micile ecrane. Din contră, soțul Danei Nălbaru a fost atras de o meserie total opusă față de ceea ce face acum. Mai exact, își dorea să devină gunoier.

”Mi se părea o chestie extraordinară să stai agățat de mașina de gunoi. Au încercat ai mei, la un moment dat, să mă convingă că nu e cea mai rentabilă meserie din lume și nici cea mai plăcută. Nu i-am crezut. Încet, încet, am început să-mi au seama că am niște opțiuni ceva mai bune.”, spunea Dragoș într-un interviu mai vechi.

Ce studii are Dragoș Bucur și când a debutat la PRO TV

Ulterior, când a mai crescut, . În ultimii doi ani de studiu, aceasta și-a dat seama că este atras de actorie. Fără să stea prea mult pe gânduri, și-a urmat visul.

Dragoș Bucur a recunoscut că, inițial, își dorea să devină actor pentru a impresiona o fată care îi picase cu tronc. Chiar dacă nu a cucerit-o, Dragoș nu a renunțat la planul său, iar destinul i-a condus pașii către actorie.

Prezentatorul Visuri la Cheie a absolvit cu brio Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică din București (UNATC), secția Actorie. Talentul și pasiunea pentru actorie l-a ajutat pe Dragoș Bucur să urce pe scena Teatrului Nottara încă din primul an de facultate.

După ce a terminat studiile, prezentatorul de la PRO TV a și predat cursuri de actorie și film, chiar în cadrul facultății pe care a absolvit-o. În 2014, acesta a debutat la PRO TV, la emisiunea Visuri la Cheie, iar în paralel, a continuat să își fructifice marea pasiune pentru actorie.