Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră

Ce studii are Ianis Hagi, de cât timp joacă fotbal și când a dat primul său gol? Tânărul fotbalist se bucură deja de o carieră fabuloasă și are planuri ambițioase și în viitor.

Cine este Ianis Hagi

Ianis Hagi este fiul lui Gheorghe Hagi. S-a născut pe 22 octombrie 1998 la Istanbul, Turcia, iar în curând o să împlinească 27 de ani. Acesta se poate lăuda însă deja cu o carieră fabuloasă.

Tânărul a debutat în fotbal la doar 10 ani. Atunci, el a fost înscris la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Pe când avea doar 16 ani, acesta și-a făcut debutul la FC Viitorul Constanța, când a intrat ca rezervă în ultimul minut al meciului în locul lui Silviu Pană într-o înfrângere cu scorul de 1-2 împotriva echipei FC Botoșani.

Cât despre primul său gol ca senior, acesta a fost marcat pe 29 mai 2015. De altfel acel gol a contribuit la remiza cu scorul de 4-4 împotriva aceleiași echipe FC Botoșani, dar de această dată a fost titular.

Ce studii are Ianis Hagi

La capitolul studii, Ianis Hagi a reușit să bifeze o realizare cu adevărat importantă. Mai exact, acesta și-a finalizat studiile în 2015. În primă fază a făcut școala generală în București, iar mai apoi liceul l-a terminat la Constanța.

Un lucru interesant legat de studii e faptul că Ianis Hagi a terminat liceul înainte să împlinească 17 ani. Mai exact, pentru a putea să se dedice fotbalului, acesta a făcut doi ani de școala într-unul singur.

Asta înseamnă, deci, că tânărul fotbalist a terminat liceul la doar 16 ani și 7 luni. Și chiar el povestea la un moment dat că târziu a primit un calculator și un telefon. Nu a fost pasionat de jocuri video ori de alte dispozitive și prefera doar să se antreneze.

Cine este soția lui Ianis Hagi

Am aflat ce studii are Ianis Hagi, când a debutat în fotbal, însă cum rămâne cu viața amoroasă a fotbalistului? Acesta este căsătorit cu Elena Tănase, .

Cei doi se cunoșteau încă din perioada copilăriei. Iar la un moment dat, ambii parteneri au vorbit despre ce au simțit la acel moment. Tânărul fotbalist, spre exemplu, spune că a fost vorba de o conexiune din prima zi.

De asemenea, deși la prima vedere părea o relație de copii, el a simțit că va fi pentru toată viața. Și drept rezultat, iată că anul trecut, .

„Noi am avut o conexiune din prima zi. Știam că nu este o relație copii, am simțit o emoție puternică. Ceva pentru toată viaţa”, a spus Ianis Hagi. La rândul ei, Elena Hagi a simțit că și-a găsit sufletul pereche din prima fază.

„Încă din momentul în care ne-am întâlnit am știut că este sufletul meu pereche, îl știam dintotdeauna. Am lăsat timpul să decidă referitor la relaţia noastră. Ne-am crescut unul pe celălalt”, a povestit, tânăra.