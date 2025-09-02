Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră

Sport

Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce studii are Ianis Hagi, având în vedere că a debutat în fotbal destul de devreme.
Ce studii are Ianis Hagi, de cât timp joacă fotbal și când a dat primul său gol? Tânărul fotbalist se bucură deja de o carieră fabuloasă și are planuri ambițioase și în viitor.

Cine este Ianis Hagi

Ianis Hagi este fiul lui Gheorghe Hagi. S-a născut pe 22 octombrie 1998 la Istanbul, Turcia, iar în curând o să împlinească 27 de ani. Acesta se poate lăuda însă deja cu o carieră fabuloasă.

Tânărul a debutat în fotbal la doar 10 ani. Atunci, el a fost înscris la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Pe când avea doar 16 ani, acesta și-a făcut debutul la FC Viitorul Constanța, când a intrat ca rezervă în ultimul minut al meciului în locul lui Silviu Pană într-o înfrângere cu scorul de 1-2 împotriva echipei FC Botoșani.

Cât despre primul său gol ca senior, acesta a fost marcat pe 29 mai 2015. De altfel acel gol a contribuit la remiza cu scorul de 4-4 împotriva aceleiași echipe FC Botoșani, dar de această dată a fost titular.

Ce studii are Ianis Hagi

La capitolul studii, Ianis Hagi a reușit să bifeze o realizare cu adevărat importantă. Mai exact, acesta și-a finalizat studiile în 2015. În primă fază a făcut școala generală în București, iar mai apoi liceul l-a terminat la Constanța.

Un lucru interesant legat de studii e faptul că Ianis Hagi a terminat liceul înainte să împlinească 17 ani. Mai exact, pentru a putea să se dedice fotbalului, acesta a făcut doi ani de școala într-unul singur.

Asta înseamnă, deci, că tânărul fotbalist a terminat liceul la doar 16 ani și 7 luni. Și chiar el povestea la un moment dat că târziu a primit un calculator și un telefon. Nu a fost pasionat de jocuri video ori de alte dispozitive și prefera doar să se antreneze.

Cine este soția lui Ianis Hagi

Am aflat ce studii are Ianis Hagi, când a debutat în fotbal, însă cum rămâne cu viața amoroasă a fotbalistului? Acesta este căsătorit cu Elena Tănase, iar cei doi au devenit recent și părinți pentru prima oară.

Cei doi se cunoșteau încă din perioada copilăriei. Iar la un moment dat, ambii parteneri au vorbit despre ce au simțit la acel moment. Tânărul fotbalist, spre exemplu, spune că a fost vorba de o conexiune din prima zi.

De asemenea, deși la prima vedere părea o relație de copii, el a simțit că va fi pentru toată viața. Și drept rezultat, iată că anul trecut, cei doi s-au și căsătorit și au avut o nuntă de poveste.

„Noi am avut o conexiune din prima zi. Știam că nu este o relație copii, am simțit o emoție puternică. Ceva pentru toată viaţa”, a spus Ianis Hagi. La rândul ei, Elena Hagi a simțit că și-a găsit sufletul pereche din prima fază.

„Încă din momentul în care ne-am întâlnit am știut că este sufletul meu pereche, îl știam dintotdeauna. Am lăsat timpul să decidă referitor la relaţia noastră. Ne-am crescut unul pe celălalt”, a povestit, tânăra.

