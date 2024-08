Câte clase a absolvit Marcel, ispita de la Insula Iubirii 2024? Adevărul a fost dezvăluit chiar de mama sa. Femeia a pus capăt speculațiilor.

Câte clase are Marcel de la Insula Iubirii 2024. Mama lui a spus adevărul

Marcel Andrei, ispita masculină de la “Insula Iubirii”, a devenit peste noapte un fenomen în social media. Replicile sale memorabile și personalitatea sa au cucerit publicul, transformându-l într-o senzație virală. Însă, odată cu faima, au apărut și întrebările despre trecutul său. Mulți au fost curioși să afle câte clase are de fapt Marcel. Mama lui a spus adevărul.

Marcel este originar din România, dar locuiește de mai mulți ani în Spania. Ispita a cucerit telespectatorii prin modul său unic de a vorbi în limba română. Expresiile sale, deși uneori greșite din punct de vedere gramatical, au devenit rapid populare, fiind preluate și folosite de fani în conversații.

Succesul său nu s-a limitat doar la social media. Marcel a profitat de această expunere, lansându-se în diverse proiecte, printre care o colaborare muzicală recentă cu artistul Jimmy Dub.

Dar, după cum a povestit și el în emisiune, . La doar 15 ani, în urma divorțului părinților, a fost nevoit să se întrețină singur. După o perioadă petrecută în armată, s-a mutat în Tenerife, unde a lucrat ca ospătar într-un restaurant de lux.

Din cauza modului particular în care acesta vorbește, internauții au pus sub semnul întrebării nivelul său de educație. Mulți au fost curioși să afle câte clase are Marcel, de fapt? Ca răspuns, mama lui Marcel, Elena, le-a dat imediat replică haterilor:

“El a terminat liceul și are Bacalaureatul”, a explicat ea, potrivit , adăugând că emisiunea este “pentru distracție” și că îi ajută pe oameni “să iasă din depresie”.

Marcel însuși a recunoscut că nu vorbește perfect limba română, după ce a locuit mult timp în străinătate. Acest lucru explică de ce multe din replicile sale memorabile din emisiune sunt incorecte, fie că sunt spuse în română, engleză sau spaniolă.

față de mama sa, prin postările sale frecvente pe rețelele sociale. Aceștia petrec mult timp de calitate împreună, mai ales în vacanțe.