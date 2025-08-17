Câte echipe românești vom avea în fazele principale ale competițiilor UEFA? Statisticienii au dat răspunsul imediat

România va avea trei reprezentate în play-off-ul UEFA Europa, respectiv Conference League. FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj se luptă cu șanse reale pentru calificare, iar statisticienii au spus, pe baza unor simulări, câte vor ajunge în faza grupei.

FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, în fața unei performanțe mari pentru fotbalul românesc

Fotbalul românesc se află în fața unei performanțe importante și anume ca . FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt cotate cu șanse reale la accederea în grupa principală.

Statisticienii de la Football Meets Data au făcut niște simulări pentru a afla cât de probabil este ca toate cele trei formații din SuperLiga României să treacă de faza play-off-ului.

FCSB este cotată cu cele mai mari șanse la calificarea în faza principală a UEFA Europa League. în play-off și are 69% șanse de accedere în faza principală, potrivit sursei citate.

A doua în această ierarhie este CFR Cluj. în play-off și procentul de calificare pentru gruparea ardeleană este de 58%.

[📊 Probabilities in 🟠 UEL PO] 📈 Biggest favorites to reach 🟠 LS: ▪️ 98% 🇵🇹 Braga

▪️ 88% 🇳🇱 Utrecht

▪️ 86% 🇩🇰 Midtjylland ⚖️ Most balanced tie: ▪️ 🇮🇱 Maccabi TA v Dynamo Kyiv 🇺🇦 🚨 Full projections for ALL TEAMS in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available for our members (in bio) — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Universitatea Craiova, cele mai mici șanse la calificarea în faza principală a Conference League

Universitatea Craiova , însă a reușit să se califice în play-off-ul UEFA Conference League.

Oltenii sunt la doar două meciuri de o performanță remarcabilă, însă . Cei de la Football Meets Data consideră că .

Statisticienii consideră că formația antrenată de Mirel Rădoi are șanse de 44% la calificarea în faza principală a celei de-a treia competiții ca importanță a UEFA.